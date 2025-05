Mit nur 60 Jahren – Naddel ist tot

Dieter Bohlen mit Naddel. KEYSTONE

Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel und einstige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen, ist tot. Die 60-Jährige starb am 9. Mai in Hamburg – ihr Leben war geprägt von Ruhm, Krankheit und Einsamkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Naddel starb am 9. Mai in einer Hamburger Klinik an Organversagen.

In den letzten Jahren kämpfte sie mit Leberzirrhose, Alkoholproblemen und Schulden.

Ihr letzter öffentlicher Auftritt war beim Schlagermove 2024 – danach zog sie sich zurück. Mehr anzeigen

Die einstige Moderatorin, Sängerin und Lebensgefährtin von Dieter Bohlen ist tot: Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, starb am 9. Mai im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Das berichtet die «Bild».

Ihr Name war in den 90er-Jahren untrennbar mit Pop-Titan Dieter Bohlen verbunden. Die beiden waren von 1989 bis 1996 und erneut von 1997 bis 2001 ein Paar. Später machte sich Abd el Farrag selbstständig einen Namen – unter anderem als Moderatorin der RTL2-Sendung «Peep» oder als Teilnehmerin der ersten Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Jahr 2004.

In den vergangenen 15 Jahren sorgte Naddel vor allem mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen: Alkoholprobleme, gesundheitliche Krisen und finanzielle Schwierigkeiten bestimmten ihr Leben. 2018 offenbarte sie in ihrer Autobiografie «Achterbahn», dass sie an Leberzirrhose leide – eine Folge ihrer Suchtproblematik, aber auch der Medikamente, die sie gegen ihre ADHS-Erkrankung einnahm.

Mutter gab ihr bis zuletzt Halt

Trotz ärztlicher Warnungen konnte sie dem Alkohol nicht abschwören. In ihrem Buch schrieb sie offen: «Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche.» Für ihre ohnehin angeschlagene Leber war das offenbar zu viel.

Ihre letzten Jahre waren geprägt von Einsamkeit und Armut. Kurz vor ihrem 60. Geburtstag am 5. März 2025 sprach sie in einem Interview offen über ihre prekäre Situation: «Ich bekomme gerade mal 200 Euro Rente.» Zwei Mal suchte sie Hilfe beim RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat – mit mässigem Erfolg.

2023 versuchte der Hamburger Unternehmer Andreas Ellermann, Naddel noch einmal auf die Beine zu bringen. Er unterstützte sie und organisierte einen Auftritt beim Schlagermove im Mai 2024 – es war ihr letzter öffentlicher Auftritt. Danach zog sie sich zurück und lebte offenbar wieder bei ihrer Mutter.

Ellermann erinnert sich bei «Bild»: «Zum Schluss ging es einfach nicht mehr. Sie war gesundheitlich stark angeschlagen – aber ein guter Mensch. Ihre Mutter hat ihr bis zuletzt Halt gegeben.»