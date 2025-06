Mitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport Der Hype um die Formel 1 wächst. Nun bekommt sie ihren Hollywoodfilm. Mit seiner spektakulären Inszenierung vermag «F1» zu beeindrucken. Fans des Rennsports sollten jedoch kein authentisches Abbild erwarten. 26.06.2025

Gianluca Izzo, Luna Pauli Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «F1 – The Movie» präsentiert Brad Pitt als Rennfahrer, dem sich 30 Jahre nach seiner erfolgreichsten Zeit nochmals die ganz grosse Chance bietet, in die Formel 1 zurückzukehren.

Gedreht wurde an echten Rennwochenenden und Pitt fuhr tatsächlich echte Rennwagen – modifizierte Formel-2-Autos, deren Look an jenen der höchsten Klasse angepasst wurde.

Regie führte Action-Spezialist Joseph Kosinski, der zuletzt «Top Gun: Maverick» drehte, und der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wirkte als Produzent mit. Mehr anzeigen

Wie kaum eine andere Sportart hat die Formel 1 im vergangenen Jahrzehnt ihr Image aufpoliert und damit einen regelrechten Hype ausgelöst. Ihr Publikum ist vielfältiger geworden – vermehrt begeistern sich auch junge Frauen aus aller Welt für den Rennsport.

Verantwortlich dafür ist die Übernahme der Vermarktung durch die US-amerikanische Firma Liberty Media. Sie bewirkte eine aktive Berichterstattung auf Social Media, wodurch eine bis dato ungewohnte Nähe zum Sport und seinen Protagonisten geschaffen wurde. Und sie ermöglichte die erfolgreiche Netflix-Serie «Drive to Survive», welche im Frühjahr bereits ihre siebte Staffel veröffentlichte.

Die zunehmende Nähe zum amerikanischen Markt äussert sich auch im Rennkalender. Mit den Grand Prix von Miami und Las Vegas haben sich in den letzten Jahren gleich zwei neue amerikanische Stationen zum längst etablierten Rennen in Austin dazugesellt.

Aufgrund der ganzen Entwicklungen rund um die höchste Rennliga der Welt, überrascht es nicht, dass auch das Interesse von Hollywood geweckt worden ist.

Sir Lewis Hamilton als Produzent

Für die aufwendige Inszenierung von «F1 – The Movie» wurde «Top Gun: Maverick»-Regisseur Joseph Kosinski engagiert. Und mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton stand ihm ein wertvoller Berater zur Seite. Gedreht wurde an echten Rennwochenenden und Hauptdarsteller Brad Pitt, der mit 61 Jahren noch immer in bester Form ist, fuhr echte Rennautos – modifizierte Formel-2-Wagen, die in Zusammenarbeit mit Mercedes entstanden.

Brad Pitt verkörpert den fiktiven Rennfahrer Sonny Hayes, der seine erfolgreichste Zeit zu Beginn der 90er-Jahren hatte und sich mit Grössen wie Ayrton Senna, Nigel Mansell und Alain Prost duellierte. Ein schwerer Unfall stoppte seine aufstrebende Karriere.

Sein damaliger Teamkollege Ruben Cervantes, gespielt von Javier Bardem, ist als Geschäftsführer tätig beim erfolglosen und tief verschuldeten Formel-1-Rennstall Apex GP. Auf der Suche nach einem neuen Fahrer, wendet er sich an Sonny und bietet ihm die einmalige Chance, in den Olymp des Rennsports zurückzukehren.

Gemeinsam mit dem jungen Talent Joshua Pearce (Damson Idris) soll er das Team auf die Erfolgsspur führen. Doch die Zusammenarbeit zwischen den beiden ehrgeizigen Sturköpfen gestaltet sich schwierig. Denn in der Formel 1 gilt: Dein Teamkollege ist auch dein erster Gegner.

Einmaliges Seherlebnis dank Nähe zur Renn-Action

Dank der Zusammenarbeit mit der Formel 1 und den verschiedenen Teams ist «F1 – The Movie» in seiner Inszenierung einfach phänomenal und bietet ein faszinierendes Erlebnis. So nahe ist ein Film noch nie am Geschehen einer Sportart dabei gewesen. Es bereitet viel Spass, gemeinsam mit Brad Pitt und Seite an Seite mit den dynamischen Formel-1-Boliden über die Rennstrecken zu «fliegen».

So nahe wie der Film bei der Rennaction dabei ist, so weit entfernt ist er auch von einer authentischen Darstellung des Rennsports. Wie sich dies im Detail äussert und worauf sich Fans der Formel 1 trotzdem freuen dürfen, erfahrt ihr in der Video Review.

