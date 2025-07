Warfare «Warfare» spielt 2006 in Irak und zeigt den puren Grauen des Krieges - erzählt aus Sicht von echten Veteranen. Bild: © Ascot Elite Entertainment Will Poulter, bekannt aus Filmen wie «Maze Runner», «The Revenant» oder «Guardians of the Galaxy Vol. 3» spielt eine der zentralen Figuren. Bild: © Ascot Elite Entertainment Warten auf den blanken Horror... Bild: © Ascot Elite Entertainment Hier war die Welt noch in Ordnung... Bild: © Ascot Elite Entertainment Warfare «Warfare» spielt 2006 in Irak und zeigt den puren Grauen des Krieges - erzählt aus Sicht von echten Veteranen. Bild: © Ascot Elite Entertainment Will Poulter, bekannt aus Filmen wie «Maze Runner», «The Revenant» oder «Guardians of the Galaxy Vol. 3» spielt eine der zentralen Figuren. Bild: © Ascot Elite Entertainment Warten auf den blanken Horror... Bild: © Ascot Elite Entertainment Hier war die Welt noch in Ordnung... Bild: © Ascot Elite Entertainment

Zusammen mit Kriegsveteran Ray Mendoza kreiert «Civil War»-Regisseur Alex Garland einen Film, der dem Kriegserlebnis unangenehm nah kommt. «Warfare» erzählt schonungslos, nüchtern und in Echtzeit vom Gefecht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Warfare» handelt von einer Gruppe Navy SEALs, die während des Irak-Krieges auf einer Überwachungsmission unter heftigen Beschuss gerät.

Im Stile eines Dokumentarfilms erzählt der Film nüchtern und in Echtzeit, wie sich die aussichtslose Situation der Soldaten entwickelt und schockiert dabei mit seiner unheimlich realitätsnahen Darstellungsweise.

«Civil War» -Regisseur Alex Garland arbeitete für den Dreh von «Warfare» mit dem echten Kriegsveteranen Ray Mendoza zusammen.

«Warfare» ist ab sofort bei blue Video verfügbar. Mehr anzeigen

Mit seinem dystopischen Thriller «Civil War» zeichnete Regisseur Alex Garland das Schreckensszenario eines Bürgerkrieges in den USA. Sein haarsträubender Blick wirkt aus heutiger Sicht umso besorgniserregender, weil sich dieser mit den aktuellen Protestbewegungen im Lande zu einem gewissen Grad bewahrheitete.

Garlands neuster Film «Warfare» handelt ebenfalls vom Krieg, wählt für seine Erzählung jedoch eine komplett andere Perspektive und ist von jeglicher politischen Brisanz befreit. In dem einzigartig realitätsnahen Film mit dokumentarischem Charakter geht es in erster Linie darum, die Grausamkeit, die Unmenschlichkeit und den Horror der Kriegsführung zu offenbaren – und das auf möglichst nüchterne, schonungslose Weise.

Ehemaliger Navy SEAL Ray Mendoza als Co-Regisseur

Wo und wann das dargestellte Gefecht stattfindet, ist eigentlich irrelevant für die Botschaft des Filmes. Es ist aber insofern relevant, dass die dargestellte Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht und die damals involvierten Soldaten sich an der Entwicklung des Filmes beteiligten. Allen voran ist hier der ehemalige Navy SEAL Ray Mendoza zu erwähnen, der Alex Garland sogar als Co-Regisseur zur Seite stand und am Drehbuch mitwirkte.

Mendoza war Teil der in «Warfare» portraitierten Truppe von Navy SEALs, die 2006 auf einer Überwachungsmission im Irak unter heftigen Beschuss geriet, wobei es mehrere schwerverletzte Soldaten gab.

Eröffnet wird der Film mit einer Szene, die kaum kontrastreicher sein könnte zu dem Horror, der später folgt: Die Soldaten schauen sich gemeinsam ein populäres Musikvideo aus jener Zeit an, feiern, grölen und tanzen dazu. Schneller als ihnen lieb ist, verschanzen sie sich in einem Wohnhaus und beobachten potenzielle Gefahren im umliegenden Gebiet.

Schleichend, aber mit beklemmender Intensität, baut sich eine unangenehme Anspannung auf. Als sie realisieren, dass die verdächtigen Bewegungen rund um ihren Standort zu einer Attacke führen werden, ist es bereits zu spät. Ihr Fluchtversuch scheitert und sie finden sich in einer aussichtlosen Situation wieder – mit schwerverletzten Soldaten, die auf Hilfe und Betreuung angewiesen sind.

Unheimlich realitätsnahe Darstellung des Krieges

Die Art und Weise, wie «Warfare» seine Geschichte in Echtzeit erzählt, fährt ein und erzeugt ein unheimlich realitätsnahes Kriegserlebnis. Der Film wirft seine Zuschauer mitten ins Gefecht, in nächste Nähe zu seinen Protagonisten, und lässt sie immer wieder deren Perspektive einnehmen. So werden zum Beispiel die Sicht sowie die Akustik immer wieder beeinträchtigt. Und Verwundete schreien wie am Spiess – nicht für einen Moment, sondern gefühlt ununterbrochen.

«Warfare» ist keineswegs leichte Kost, aber mit seiner gefechtsnahen und schonungslosen Darstellungsweise hat der Antikriegsfilm eine wahnsinnig starke Wirkungskraft.

«Warfare» läuft ab sofort bei blue Video.

