«Mitten im Konzert ist mir die Hose im Schritt gerissen»

In der Sendung «On the Rocks» erzählen die Brüder Aurel und Moritz Hassler von der Stubete Gäng von ihren witzigsten Erlebnissen auf Tour. Dabei berichten sie auch, wie ihr Schweizerdeutsch das Publikum im Ausland begeistert.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stubete Gäng ist mit ihrer «Samichlaus Tour» erstmals selbst Gastgeber.

In der Sendung «On the Rocks» erzählen die Brüder Moritz und Aurel, wie ihr Hit «Göschene-Airolo» sie noch immer begleitet und warum selbst Pannen wie eine zerrissene Hose Teil ihres Musikeralltags sind.

Für 2026 wünschen sie sich mehr Zeit für Familie und Hobbys wie Velofahren. Mehr anzeigen

Die Sendung «On the Rocks» ist dieses Mal «On the Road» – und zwar bei der Samichlaus Tour der Stubete Gäng. Für die Brüder Moritz und Aurel ist die Tour etwas ganz Besonderes.

Normalerweise ist sich die Band nämlich gewohnt, eingeladen zu werden – zu Hochzeiten, Geburtstagen oder Festivals. Mit der «Samichlaus Tour» dreht sich der Spiess nun um. «Wir hatten immer den Wunsch, eine eigene Tour zu machen», sagt Moritz. «Jetzt wollen wir einmal Gastgeber sein.»

Im Jahr 2019 wurde die Band gegründet. Mit ihrem Song «Göschene-Airolo» landeten sie damals ihren ersten grossen Hit – und er begleitet sie bis heute, wie die Brüder in der Sendung erzählen: «Es ist speziell, weil er von einer anderen Zeit spricht», sagt Aurel. «Wir haben damals anders ausgesehen – aber ich finde, es ist ein super Lied.»

Laut Moritz habe der Song eine schöne Energie. «Er ist fein, leicht – aber an den Konzerten gehen alle Hände hoch, alle singen mit. Es hat dann viel Power, aber ‹Göschene-Airolo› bleibt trotzdem irgendwie leicht.»

«Mir ist mitten im Konzert die Hose gerissen»

Sie nennen sich – zumindest auf Instagram – «Örbn Ländler», also urbane Ländler. Ihre Musik verbindet Volksmusik mit Pop und HipHop, eine Mischung, die ankommt: Mittlerweile hat die Band rund 400 Konzerte gegeben – nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich.

Doch wie funktioniert das mit den Sprachen im Ausland? «Die Songs sind alle auf Schweizerdeutsch, und die Leute singen mit auf Schweizerdeutsch», erklärt Aurel. «Wir kriegen oft als Feedback, dass sie das gerne haben und zuhören», ergänzt Moritz.

Wer so viele Konzerte hinter sich hat, weiss: Kleine Pannen gehören dazu. «Immer wieder», sagt Aurel. Einmal passierte es während eines Tanzteils: «Mir ist die Hose beim Schritt gerissen – und das nicht am Schluss des Konzerts, sondern mittendrin.»

Improvisationstalent war gefragt. Aus Socken habe er sich zuvor einen provisorischen Gurt gebastelt. «Den habe ich dann etwas heruntergezogen und fertig performt», erzählt Aurel. Das Publikum merkte es nicht. «Sie dachten, es sei Teil der Show», erzählt Aurel.

2026 will Moritz «mal wieder Velofahren»

Und was steht 2026 bei Aurel und Moritz an? «Mal wieder Velofahren», meint Moritz. «Das habe ich dieses Jahr noch nie gemacht. Und schöne Familienmomente.»

Aurel sieht Privates und Berufliches ohnehin eng miteinander verknüpft: «Viele schöne Konzerte», sagt er. «Dort verbindet sich Privates und Berufliches. Dann kann ich nach Hause und meinen Kindern erzählen, wie es am Konzert war.» Und sowieso mussten sie zuerst ein Lied singen, bevor es an die Geschenke ging.

Bevor das neue Jahr anklopft, steht erst noch Weihnachten vor der Tür. «Früher spielten unsere Eltern jeweils an der Mitternachtsmesse», erinnert sich Aurel. «Manchmal schafften wir es davor, die Geschenke auszupacken – manchmal aber auch nicht. Dann kamen sie erst gegen ein Uhr nachts nach Hause.» Heute läuft das Fest ruhiger ab: Jeder hat inzwischen seine eigene Familie und eigene Traditionen gefunden.

