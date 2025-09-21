«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Nik Hartmann sagt, was er von den vielen Fragen von blue News hält Nik Hartmann über sein Comeback beim Schweizer Fernsehen SRF, seine Premiere als Moderator der TV-Show «Happy Day» und die vielen Fragen von blue News Redaktor Bruno Bötschi. 19.09.2025

TV-Moderator Nik Hartmann galt als «Allzweckwaffe» vom Schweizer Fernsehen SRF. Dann wechselte er ins Privatfernsehen, nun kehrt er zurück. Ein Gespräch über das Comeback, die TV-Show «Happy Day» und Gott.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nik Hartmann ist zurück beim Schweizer Fernsehen SRF: Am kommenden Samstag, 27. September, 20.10 Uhr, moderiert er als Nachfolger von Röbi Koller zum ersten Mal die TV-Show «Happy Day».

Ein «Bötschi fragt»-Gespräch mit dem 53-Jährigen über seine Karriere als Radio- und TV-Moderator, den Umgang mit Kritik und seinen bisher schwierigsten Live-Moment während einer TV-Sendung.

«Für meine erste ‹Happy Day›-Sendung habe ich mir eines fest vorgenommen: Ich will nicht anfangen zu schluchzen», sagt Hartmann. Mehr anzeigen

Nik Hartmann, ich stelle dir in den nächsten 45 Minuten möglichst viele Fragen. Und du antwortest bitte möglichst kurz und schnell. Wenn dir eine Frage nicht passt, kannst du auch einmal «Weiter» sagen.

Gut.

Hund oder Katze?

Ich bin gerne in der Natur unterwegs. Ein Hund als Begleiter eignet sich dort besser. Ich liebe aber auch unsere zwei Katzen und bin immer glücklich, wenn ich es schaffe, dass sie mit mir kuscheln wollen.

Gitarre oder Flöte?

Querflöte.

Bravo-Poster im Teenagerzimmer – ja oder nein?

Bravo-Poster hatte ich keine an den Wänden, dafür eines mit Palmen drauf und ein Porträt von James Dean. Aber frage mich bitte nicht, wieso ich ein Bild des Hollywood-Schauspielers aufgehängt habe. Ich weiss es nicht mehr.

Deine Erklärung, warum Menschen unter der Dusche singen?

Die Plättlis an den Wänden des Badezimmers sorgen für eine gute Akustik.

Demnach singst du auch?

Ja.

Welcher Song ist dein aktueller Favorit?

Ich versuche mich meistens an dem Song, denn ich am Morgen als erstes im Radio höre. Das heisst, ich ziehe meine Brille an, stehe auf, gehe ins Bad, mache das Radio an, stehe unter die Dusche und singe los.

Dein revolutionärster Gedanke als Zwölfjähriger?

Läck ist das eine geile Frage. Ich glaube … (überlegt lange) … das Revolutionärste an mir war, dass ich mich immer wahnsinnig gut angepasst habe.

Welche Jugendsünde hast du bisher deinen Eltern noch nicht gebeichtet?

Mittlerweile habe ich meinen Eltern alle meine Jugendsünden gebeichtet.

Die riskanteste, die mutigste Entscheidung in deinem Leben?

Retrospektiv gesehen waren der Abbruch meines Jura-Studiums und die Gründung einer Familie meine zwei mutigsten Entscheidungen. Beides fühlte sich damals aber nicht so an.

Du giltst als Medienmacher, für den es immer bergauf zu gehen scheint. Wenn du nun, im Alter von 53 Jahren, zurückschaust, würdest du sagen, du hattest einen Plan, beim Einstieg in die Branche?

Ich hatte keinen Plan. Ich war ein getriebener Selbstzweifler. Aber natürlich wünschte ich mir, dass ich irgendwann ein erfolgreicher Moderator sein werde – und auch ein bisschen berühmt (lacht).

Fühlt sich das berühmt sein so lustig und schön an, wie du es dir in jungen Jahren vorgestellt hast?

Ja, absolut.

Welches war bisher der schwierigste Live-Moment in deiner Fernsehkarriere?

Am Freitag, 22. Juli 2011, tötete der Norweger Massenmörder Anders Behring Breivik 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya. Am Abend danach war die Live-Sendung «SRF bi de Lüt» angesetzt, die ich moderierte. Das war ein äusserst schwieriger Moment – nicht nur für mich als Moderator, sondern auch für alle anderen beteiligten Menschen. Wir fragten uns alle: Darf man so kurz nach einem derart schrecklichen Massaker in einer TV-Show lustig sein?

Darf man?

Wir entschieden uns, die Sendung durchzuführen – mit der gebotenen Zurückhaltung.

Von 1999 bis 2020 warst du die «Allzweckwaffe» von SRF und wurdest zu einem der beliebtesten Radio- und Fernsehmoderatoren des Landes. Wie lautet deine Erfolgsformel?

Das Leben ist zu kurz, um Nein zu sagen.

Beruflich genauso wie privat?

Überall.

Als deine Hündin Jabba vor 14 Jahren starb, erschienen du und dein Vierbeiner auf der Frontseite vom «Blick». Die Todesnachricht war der Boulevardzeitung gleich viel Platz wert wie der Rücktritt von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand …

Es ist beeindruckend, was Jabba mit ihrem Tod geschafft hat. Ich werde das nie schaffen (lacht).

Wie fühlte sich das damals an?

Mir wurde erst nach der Todesnachricht im «Blick» richtig bewusst, welche grosse Rolle Jabba spielte. Für uns als Familie war das Leben mit der Hündin normaler Alltag. Jabba ist bei uns aufgewachsen und lebte bereits zehn Jahre mit uns zusammen, bevor sie mich auf den Wanderungen für der TV-Sendung «SF bi de Lüt – über Stock und Stein» begleitet hat. Und natürlich war es ein grosses Glück, dass das Fernsehpublikum Jabba so geliebt hat.

Wann und wo erreichte dich der Telefonanruf von Nathalie Wappler, der Chefin vom Schweizer Fernsehen SRF, dass du nun genug lang abtrünnig gewesen seist und endlich zurückkommen sollst?

Es war nicht Nathalie Wappler, die mich angerufen hat.

Wer hat dir dann vom SRF angerufen?

Die Redaktion von «Happy Day» und der Unterhaltungschef.

Was hast du geantwortet?

Ich fragte, ob sie sicher seien, dass sie wirklich mich haben wollen? Ich sei ein alter, weisser Cis-Mann. Falls sie so einen Menschen nicht haben wollen, müssten wir nicht weiter diskutieren. Was ich im Übrigen gut verstanden hätte. Danach hörte ich lange nichts mehr vom SRF.

Wie ging es weiter?

Nach fast einem Jahr kam der nächste Anruf. Währen dieses Gespräches wurde ich konkret gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, die Moderation von «Happy Day» zu übernehmen. In den Monaten davor hatten die SRF-Verantwortlichen offensichtlich niemand anderen gefunden, der diese Aufgabe übernehmen wollte (lacht).

Vor drei Jahren antwortest du im «Blick»-Interview mit Reto Scherrer auf die Frage, wann du zurück zum SRF gehen würdest: «Meinst du in die Kantine oder so grundsätzlich? Du erwartest kaum eine ernsthafte Antwort auf diese Frage. Ich habe meinen Abgang bisher noch keine Sekunde bereut.»

Es ist tatsächlich so, dass ich kaum je etwas bereut habe in meinem bisherigen Leben – auch meinen Abgang beim SRF im Jahr 2020 nicht. Die Anfrage von CH Media, ob ich Co-Leiter Eigenproduktionen TV National werden möchte, kam damals genau im richtigen Moment. Der Wechsel fühlte sich gut an, genauso wie jetzt die Rückkehr zum SRF auch.

Was sagte deine Frau zu dir, als du ihr erklärt hast, dass du zum SRF zurückkehren wirst?

Wer denn sonst, wenn nicht du? Carla ist immer der Mensch, im Gegensatz zu mir, der solches sagt (lacht).

Das Medium Fernsehen ist unter Druck und das Schweizer Fernsehen SRF verliert Marktanteile.

Das stimmt. Gleichzeitig zeigt mir die grosse Aufmerksamkeit, die der Moderatoren-Wechsel bei «Happy Day» ausgelöst hat, wie hoch die Relevanz vom TV nach wie vor ist. Ich finde zudem, «Happy Day» schafft es, echte Emotionen, kombiniert mit guter Unterhaltung und viel Relevanz auf vorbildliche Art zu verbinden.

Als zukünftiger Moderator von «Happy Day» habe ich jetzt nichts anderes von dir erwartet, als den eben gehörten Werbespruch für das SRF.

(Hartmann lacht)

Mehrere Aushängeschilder verliessen in den letzten Jahren das Schweizer Fernsehen SRF – du kehrst zurück. Warum?

Ich war einer der ersten, der gegangen ist – und nun bin ich der erste, der zurückkehrt. Ich bin sicher, manch eine oder einer wird mir bald nachfolgen (lacht).

Am Samstag, 27. September, 20.10 Uhr, moderierst du zum ersten Mal die TV-Show «Happy Day» beim Schweizer Fernsehen SRF. Wie ist die Gefühlslage?

Seit zwei Tagen ist mein Nervositätslevel brutal angestiegen. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich jetzt ständig auf die erste Sendung angesprochen werde.

In der TV-Show wie «Happy Day» fliessen regelmässig die Tränen. Wie nah bist du selber am Wasser gebaut?

Sehr nah – für meine erste Sendung habe ich mir aber eines fest vorgenommen: Ich will nicht anfangen zu schluchzen.

Wie oft hat es dich zu Tränen gerührt während den Vorbereitungen und Dreharbeiten zu deiner ersten «Happy Day»-Show?

Es hat mich mehrfach genommen – was auch damit zu tun hat, dass wir eine extrem starke Geschichte erzählen dürfen, die total ans Herz geht. Ich kann nur sagen, die Produktion von «Happy Day» hat einen wahnsinnig guten Job gemacht. Ich habe den fertigen Film über das Wiedersehen jetzt schon mindestens sechs- oder siebenmal angesehen und war ja auch bei den Dreharbeiten live dabei, trotzdem fange ich jedes Mal an derselbe Stelle an zu weinen.

Wenn TV-Shows Menschen trösten – was passiert dann?

In solchen Situationen entsteht eine Verbindung zwischen dem Publikum und der Sendung. Das sind Lagerfeuer-Momente, die gerade in diesen unruhigen Zeiten, eine grosse Bedeutung bekommen und vielen Menschen guttun.

Es geht jetzt noch eine Woche bis zu deiner «Happy Day»-Premiere: Was steht in den nächsten Tagen noch alles an?

Diverse Sitzungen, viele Absprachen und ein Fototermin mit meiner Co-Moderatorin Kiki Mäder. Der kann aber erst Mitte Woche stattfinden, weil aktuell noch am neuen Sendedekor gebaut wird. Am Donnerstag gehen dann im neu gestalteten TV-Studio die Proben los. Ich muss sagen, ich bin froh , dass die Kulisse von «Happy Day» leicht verändert wird. So ist es ein Stück weit für alle Beteiligten ein Neuanfang – nicht nur für mich als neuer Moderator.

Das «Happy Day»-Logo wurde ebenfalls farblich sanft angepasst.

Mir kommt es so vor wie ein altes, ehrwürdiges Hotel, dass neue Tapeten und einen neuen Rezeptionisten bekommt.

Wie geht es deinem Lampenfieber?

Heavy – und ich muss sagen, es wird im Alter immer schlimmer. Diesmal hat es natürlich auch mit dem riesigen Interesse am Neustart von «Happy Day» zu tun. Ich muss ehrlich sagen, so viel Aufmerksamkeit für ein Projekt habe ich während meiner bisherigen Karriere als Medienschaffender noch nie erlebt. «SRF bi de Lüt» war ein tolles Format. Wir erreichten aber niemals eine derart grosse Resonanz – auch nicht mit den Liveshows.

Ist dein Comeback beim Schweizer Fernsehen SRF mehr Herz oder mehr Kontoauszug?

Praktisch nur Herz (lacht).

Was ist dein ganz persönliches Ziel als neuer «Happy Day»-Moderator?

Schön wäre es, wenn ich das Vermächtnis, das mein Vorgänger Röbi Koller und sein Team in den vergangenen 18 Jahren aufgebaut haben, auf eine gute Art weiterführen könnte. Oder anders gesagt: «Happy Day» hat es geschafft, Schweizer Meister zu werden. Ich werde alles daransetzen, dass wir in der kommenden Saison nicht absteigen.

Wie oft hast du in den letzten Wochen und Monaten mit Röbi Koller telefoniert?

Immer wieder – gestern habe ich ihn zudem persönlich getroffen und heute Morgen haben wir einander geschrieben.

Wird dein Vorgänger bei deiner Premiere im TV-Studio anwesend sein?

Nein. Röbi ist gerade jetzt auf dem Weg nach Chile.

Die letzte «Happy Day»-Sendung mit Röbi Koller als Moderator sahen 501'000 Zuschauer*innen. Das entspricht einem Marktanteil von 46,2 Prozent. Wie viel Zuschauer*innen musst du mit deiner ersten «Happy Day»-Sendung erreichen, damit deine Chef*innen beim SRF mit dir zufrieden sind?

Ich habe diesbezüglich keine Vorgaben. Ich bin aber optimistisch, dass wir ein ähnlich grosses Publikum erreichen werden – auch deshalb, weil es die erste «Happy Day»-Sendung nach der Sommerpause ist und die Menschen gwundrig sind, wie es der neue Moderator machen wird.

Schlimm, wenn TV-Zuschauer*innen dich für einen Langweiler halten?

Ja.

Genervt, wenn in den Medien zu lesen ist, du seist «brav, bieder und dankbar»?

So wie du das im Frühling 2024 für einen deiner Texte auf blue News aus einem anderen Medium abgeschrieben hast …

Ich habe nicht abgeschrieben, sondern korrekt aus einem Porträt über dich, welches 2013 in der «Zeit» erschienen ist, zitiert.

Sagen wir es so: Damals, als Margrit Sprecher dieses Porträt in der «Zeit» über mich geschrieben hat, stimmten die drei erwàhnten Attribute.

Wie würdest du dich heute beurteile?

Ich bin neugierig, dankbar und ein freundlicher Mensch.

Tun schlechte Kritiken nach all den Jahren überhaupt noch weh?

Ja – also, wenn die Kritik auf mich als Menschen zielt.

Von aussen wirkt deine Karriere, als wäre alles glatt gelaufen. Wann hattest du eine Krise?

Die grösste berufliche Krise hatte ich ein, zwei Jahre bevor ich das SRF verliess. Ich spürte damals eine latente Unzufriedenheit in mir und fing an zu zweifeln – bis ich irgendwann dachte: Sch….., ich kann doch nicht bis 65 ein gehäuseltes Hemd tragen und mit dem Hund wandern gehen.

Damals stellte ich mir Fragen wie: Gibt es wirklich nichts anderes in meinem Berufsleben? Und bin ich wirklich derart abhängig vom Glück anderer Menschen?

An der Krise war meine Unstetigkeit nicht ganz unschuldig. Sie ist es, die mich auch heute immer wieder zu neuen Ideen und Themen treibt. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass meine Familie die einzige Konstante in meinem Leben ist – ansonsten bin ich gedanklich ganz oft am Abdriften …

Wie gross ist dein Arbeitspensum beim Schweizer Fernsehen SRF?

Ich arbeite Teilzeit beim SRF.

Neben deiner Tätigkeit beim SRF arbeitest zudem als General Manager von der Agentur Dylan. Was sind dort deine Aufgaben?

Wir haben diese Agentur zu dritt gegründet und erarbeiten kreative Konzepte – kurz gesagt, wir machen Werbung. Dylan bietet durch die Beteiligung der Gadget Entertainment Group einen direkten Zugang zur Musikwelt.

Wie vereinbarst du die Moderation von «Happy Day» mit der Führung einer Werbeagentur?

Ich wusste bereits vor meiner Rückkehr zum SRF, dass wir Dylan gründen werden. So konnten wir die Details bei meinem «Happy Day»-Engagement im Voraus und für beide Seiten transparent vertraglich regeln. Die Tätigkeiten sind klar voneinander abgegrenzt.

«Happy Day» bringt Musiker*innen und andere prominente Menschen auf die Bühne – ein Umfeld, in dem auch Dylan tätig ist. Branchenkenner*innen finde diese Nähe problematisch.

Meine Tätigkeit bei Dylan hat keinen Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen bei «Happy Day». Wer in der TV-Show auftritt, insbesondere auch Bands, Musikerinnen und Sänger, entscheide nicht ich als Moderator, sondern die Redaktion.

Wie wichtig ist das Medium Fernsehen in der Familie Hartmann?

Nach wie vor sehr wichtig. Unsere Familie konsumiert täglich audiovisuelle Inhalte.

Welches sind deine SRF-Lieblingssendung?

Ich bin Fan von den «rec.»-Sendungen von Reporter Donat Hofer. Als Familie schauen wir regelmässig «Auf und davon». Und über die aktuelle Newslage informiere ich mich bei der «Tagesschau» und dem «10 vor 10».

Klingt nach dem perfekten SRF-Zuschauer?

Um diesen Status zu erreichen, müsste ich den Kanal von SRF noch deutlich öfter einschalten.

Unterscheidest du als TV-Moderator zwischen dem Privaten, dem Persönlichen und dem Öffentlichen?

Das ist fluid. Es gibt jedoch Bereiche, die ich ganz klar trenne – zum Beispiel das Thema «Freundschaften». Zürich ist für mich Business und Fernsehen, derweil das Zugerland meiner Familie und meinen Freunde gehört.

In einem Porträt in der «Glückspost» verrieten du und deine Frau kürzlich, dass ihr eine präventive Paarberatung besucht. Wessen Idee war es, dieses Thema zu erwähnen?

Das Thema ist im Laufe des Gespräches mit dem Journalisten Remo Bernet spontan entstanden. So viel ich mich erinnern mag, erwähnte ich nicht einmal das Wort «Paartherapie», sondern sagte nur, dass wir auch schon eine Therapie gemacht hätten zusammen.

Nach diesem Satz schaute mich Carla an und meinte: «Jetzt hat Remo die Schlagzeile.» Am Ende ist es auch so herausgekommen. Nach Erscheinen des Textes bin ich von mehreren Frauen darauf angesprochen worden, die alle meinten, sie seien dankbar, dass ich das gesagt hätte und sie hätten den Text auch ihren Partnern zum Lesen gegeben.

Was lernt man in einer präventiven Paarberatung?

Wenn du erst im Notfall in die Therapie gehst, ist vielleicht nur noch die Trennung die Lösung. Carla und ich versuchen es anders anzugehen und legen gegenüber einer Drittperson ab und an alles auf den Tisch. In einer Therapiestunde ist man in einer komplett anderen Gesprächssituation, als wenn du als Paar gemeinsam im Auto unterwegs bist oder sonst wo zwischen Stuhl und Bank komplizierte Themen besprechen willst. Ich gebe zu, ich brauche diese Paartherapie.

Trotzdem sollst du dich immer wieder dagegen sträuben?

Das stimmt – aber Carla trägt die ­Termine einfach in die Agenda ein. Und ich merke nach jedem Besuch immer wieder aufs neue, wie gut es mir tut.

Du bist 53 und damit wohl definitiv in der zweiten Lebenshälfte angelangt …

.. du bist gemein (lacht). Gefühlmässig fühle ich mich nicht so alt. Aber immer, wenn ich mich im Spiegel sehe, merke ich natürlich, dass ich älter werde.

Bei mir ist es noch schlimmer.

Wie alt bist du?

58.

Oh, das hätte nicht gedacht.

Danke fürs Kompliment. Wann hat sich das Älterwerden letztmals so richtig gut angefühlt?

Es fühlt sich jeden Tag gut an. Denn das Älterwerden bringt auch schöne Sachen mit sich. Ich muss nicht mehr jedem Trend hinter rennen. Sagen wir es so: Älterwerden kann auch befreiend wirken.

Macht dir der Tod heute mehr Angst als in jungen Jahren?

Der Tod nicht – aber ich habe heute mehr Angst vor Krankheiten.

Glaubst du an Gott?

Ich bin Christ und glaube an Gott – ab er nicht an einen alten, weissen Mann.

Hoffst du auf ein Jenseits?

Ja … ja … über das Danach habe ich bis heute eine sehr kindliche Prägung.

Woher kommt das?

Sie ist geprägt vom Roman «Die Brüder Löwenherz» von Astrid Lindgren.

Wir kommen langsam zum Schluss und damit zum Self-Rating-Test: Du benotest dein eigenes Talent von null Punkten, kein Talent, bis zehn Punkte, maximales Talent: Koch?

Acht Punkte. Ich bin experimentierfreudig in der Küche und habe ein Talent, Geschmäcker zusammenzubringen.

Witze-Erzähler?

Vier Punkte. Ich vergesse während dem Erzählen oft die Pointe – und wenn ich sie nicht vergesse, verhaue ich sie am Schluss vor lauter Nervosität meistens doch noch.

Ehemann?

Boah … läck mir, ist das gut … sieben Punkte. Sträube ich mich künftig nicht mehr gegen die Paartherapie, schaffe ich sogar acht Punkte.

Schweizer des Jahres?

Dafür bin ich zu unbedeutend. Fünf Punkte.

Obwohl du schon auf der «Blick»-Titelseite stattgefunden hast?

Das hat nur damit zu tun, dass mein Beruf dummerweise in der Öffentlichkeit stattfindet.

Wann können wir die Memoiren von Nik Hartmann lesen?

Ich wüsste nicht, warum ich eine Biografie veröffentlichen sollte. Es wäre kein spannendes Buch. Überlegt habe ich hingegen, ob ich ein biografisch gefärbtes Ratgeber-Buch schreiben soll, in dem ich erzähle, wie wir als Eltern von einem beeinträchtigen Kind unser Familienleben gemeistert haben.

