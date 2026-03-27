Modegigant verklagt kleines Hundemagazin – und spricht von «irreparablen Schaden»

Die letzte Ausgabe des Modemagazin «Vogue» und des Hundemagazin «Dogue». Die zwei Magazine befinden sich im Rechtsstreit. Bild: Vogue/Dogue

Der Verlag Condé Nast verklagt «Dogue» wegen angeblicher Verwechslungsgefahr mit «Vogue». Die Herausgeberin wehrt sich – und spricht von einem Kampf für unabhängige Kreative.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Verlag Condé Nast hat Klage gegen das kleine Hundemagazin «Dogue» eingereicht, da er eine gezielte Verwechslungsgefahr mit dem Mode-Magazin «Vogue».

«Dogue»-Gründerin Olga Portnaya weist die Vorwürfe zurück und betrachtet den Streit als grundsätzlichen Kampf für kreative Freiheit unabhängiger Künstler.

Condé Nast fordert Schadenersatz sowie die Vernichtung aller «Dogue»-Exemplare. Mehr anzeigen

Es gibt ein Magazin über Fashion, das achtmal pro Jahr erscheint und pro Ausgabe über 1 Million Auflagen verkauft. Es heisst «Vogue».

Es gibt ein Magazin über Hundemode, das unregelmässig erscheint und pro Ausgabe etwa 100 Auflagen an einem einzelnen Kiosk in Beverly Hills, Kalifornien, verkauft. Es heisst «Dogue».

Drei Jahre lang existierten die beiden Publikationen nebeneinander, ohne Probleme. Nun hat Condé Nast, der Verlag hinter «Vogue», Klage gegen das kleine Hundemagazin eingereicht.

Der Vorwurf: «Dogue» wolle gezielt Verwirrung stiften und eine Verbindung zu «Vogue» suggerieren. Dadurch drohe dem Verlag «wahrscheinlich irreparabler Schaden», heisst es in der Klage.

«Ich kämpfe auch für andere unabhängige Kreative»

Hinter «Dogue» steht die Grafikdesignerin und Fotografin Olga Portnaya, die das Magazin 2021 lancierte. Sie zeigt sich erstaunt über die rechtlichen Schritte von Condé Nast. «Kunst und Kultur haben sich schon immer durch Neuinterpretation und Dialog weiterentwickelt», sagte sie der «New York Times». Für sie geht der Streit über ihr eigenes Projekt hinaus: «Ich kämpfe nicht nur für meine eigene Arbeit und unsere Community, sondern auch für andere unabhängige Kreative.»

Der Fall hat auch eine gewisse Ironie. «Vogue» selbst veröffentlichte im August 2024 eine digitale «Dogue»-Ausgabe, in der die Hunde von Prominenten porträtiert wurden. Verantwortlich war Redakteurin Chloe Malle, die letzten Herbst zur Chefredakteurin von «Vogue» ernannt wurde. Im Sommer 2025 folgte eine zweite «Dogue»-Ausgabe.

Laut Condé Nast habe der Verlag mehrfach versucht, mit Portnaya eine aussergerichtliche Einigung zu erzielen, bevor er Klage einreichte. Im Oktober 2025 sandte Condé Nast ihr laut der «New York Times» ein Unterlassungsschreiben und forderte sie auf, ihr Magazin umzubenennen. Zudem legte der Verlag Einspruch gegen die Markenanmeldung von «Dogue» ein, die Portnaya 2022 eingereicht hatte und die noch hängig ist.

Im Kern dreht sich der Streit um eine zentrale Frage: Wie gross ist die Verwechslungsgefahr zwischen «Vogue» und «Dogue» tatsächlich? Könnten Leserinnen und Leser wirklich glauben, das kleine Hundemagazin sei ein Produkt des Modegiganten?

Davon ist zumindest Condé Nast überzeugt. Der Verlag fordert Schadenersatz in unbekannter Höhe – und verlangt zudem, dass sämtliche Exemplare von «Dogue» zur Vernichtung übergeben werden.

Portnaya wiederum hat einen Spendenaufruf lanciert, um die Anwaltskosten zu decken.

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