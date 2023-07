Anna Adamyan und ihr Ehemann Sargis, ein Fussballer beim 1. FC Köln, freuen sich über Nachwuchs: Das Model hatte einen steinigen Weg zur erfolgreichen Schwangerschaft. IMAGO/Herbert Bucco

Anna Adamyan darf sich bald über ihr erstes Kind freuen: Die Influencerin und ihr Ehemann haben über fünf Jahre eine Klinik besucht, die es dem Model mit schwerer Endometriose ermöglicht, Nachwuchs zu haben.

Das 27-jährige Model Anna Adamyan bekommt in rund zwei Wochen ihren ersten Nachwuchs.

Sie musste sich über Jahre in einer Kinderwunschklinik behandeln lassen, da es ihr auf natürlichem Weg wegen ihrer Endometriose fast unmöglich war, schwanger zu werden.

Die Influencerin nutzt ihr Glück nun, um anderen Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu helfen.

Lange hat sie darauf gewartet, unzählige Rückschläge hingenommen, und nun darf Anna Adamyan in rund zwei Wochen ihr erstes Kind begrüssen.

Die Influencerin und ehemalige GNTM-Kandidatin nennt ihren ungeborenen Sohn schon «Wunderkind», wie sie im Interview mit der «Bild» erzählt.

Die 27-Jährige und ihr Ehemann Sargis Adamyan sind überglücklich, wie sie in mehr als einem Post auf Instagram zeigen.

Rund 30'000 Euro kostet die Behandlung

Seit fünf Jahren wird sie in einer Klinik behandelt, um ihren Kinderwunsch endlich zu erfüllen.

Adamyan leidet seit ihrem 13. Altersjahr an einer starken Endometriose. Die Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut verringert die Chance einer natürlichen Schwangerschaft extrem. Nach insgesamt elf künstlichen Befruchtungen, zwei Fehlgeburten und rund 30'000 Euro für die Kinderwunschbehandlung darf sie nun endlich Mutter werden.

Wie sie «Bild» erzählt, war die Schwangerschaft sehr belastend für sie: «Die Sorgen und Ängste sind leider nie wirklich weniger geworden, weil immer wieder neue Sorgen dazukamen. Als ich die Baby-Bewegungen irgendwann gespürt habe, hat das zwar irgendwie geholfen. Aber dann hab’ ich mir wieder über eine andere Sache Sorgen gemacht.»

Hilfe für andere Paare

Ihr Schicksal brachte ihr viele Sympathien auf den sozialen Medien und ihre Anhänger*innen freuen sich nun umso mehr über die erfolgreiche Schwangerschaft.

Sie habe lange an sich selbst gezweifelt: «Die Traumata wurden nicht nur durch die ständigen Verluste an sich hervorgerufen, sondern weil ich gar kein Vertrauen mehr in meinen Körper hatte. Ich war all die Jahre wie fremdgesteuert. Natürlich auch, weil ich immer genau wusste: Es klappt nicht wegen mir. Ich habe mir das ja alles nicht ausgesucht, aber rein medizinisch war ich der Grund.»

Sie ist sich auch darüber im Klaren, dass ein Kinderwunsch nicht jeder Frau ermöglicht werden kann. Das Ehepaar Adamyan ist sich ihres Glücks bewusst: Die Influencerin und der Fussballer des 1. FC Köln konnten sich die Behandlung leisten – und will nun anderen, weniger glücklichen Paaren ebenfalls helfen.

Darum habe Anna zusammen mit einer Freundin eine Petition gestartet: #KiwuFürAlle – für eine faire Kostenübernahme von Kinderwunschbehandlungen.

«Ohne all diese Behandlungen und Therapien wäre ich nicht an dieses grosse Wunder gekommen. Und es zerreisst mir immer das Herz, wenn ich Nachrichten von Frauen bekomme, bei denen die Krankenkasse nach drei Versuchen nicht mehr zahlt. Das ist schon traurig, was da für Träume und Sehnsüchte zerplatzen», erzählt sie dem deutschen Boulevard-Blatt.

