Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet

Happy News aus der Schweiz: Model und Reiseunternehmerin Nadine Strittmatter hat am Wochenende die Liebe ihres Lebens geheiratet. Die Fotos der romantischen Feier hat sie auf Instagram veröffentlicht.

Mit 16 Jahren wurde sie beim Elite Model Look entdeckt.

Sie arbeitete für Labels wie Chanel, Dior und Karl Lagerfeld. Mehr anzeigen

Nadine Strittmatter (41) hat am Wochenende geheiratet. Die Aargauerin hat die Fotos ihrer romantischen Kapellen-Hochzeit auf Instagram veröffentlicht. Dazu schreibt sie: «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich habe so ein unglaubliches Glück.»

An der Hochzeit waren zahlreiche Schweizer Prominente anwesend, darunter Model und Schauspielerin Melanie Winiger.

Karrierestart dank Elite Model Look

Das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter wurde mit 16 beim Elite Model Look entdeckt und startete rasch eine internationale Karriere.

Sie lief für Modehäuser wie Chanel, Dior und Givenchy und arbeitete eng mit Karl Lagerfeld zusammen.

Später widmete sie sich dem Film und engagiert sich heute als Klimaschutz-Botschafterin. Strittmatter gilt als eine der erfolgreichsten und reflektiertesten Schweizer Persönlichkeiten der Modebranche.

