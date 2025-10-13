Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Liebe meines Lebens» Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet

Carlotta Henggeler

13.10.2025

Die Bilder der Feier teilte Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter auf Instagram.
Die Bilder der Feier teilte Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter auf Instagram.
Instagram/strittospheric

Happy News aus der Schweiz: Model und Reiseunternehmerin Nadine Strittmatter hat am Wochenende die Liebe ihres Lebens geheiratet. Die Fotos der romantischen Feier hat sie auf Instagram veröffentlicht.

Redaktion blue News

13.10.2025, 20:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Model und Entrepreneurin Nadine Strittmatter hat am Wochenende geheiratet. 
  • Mit 16 Jahren wurde sie beim Elite Model Look entdeckt.
  • Sie arbeitete für Labels wie Chanel, Dior und Karl Lagerfeld. 
Mehr anzeigen

Nadine Strittmatter (41) hat am Wochenende geheiratet. Die Aargauerin hat die Fotos ihrer romantischen Kapellen-Hochzeit auf Instagram veröffentlicht. Dazu schreibt sie: «Ich habe gestern die Liebe meines Lebens geheiratet. Ich habe so ein unglaubliches Glück.»

Bötschi fragt. Nadine Strittmatter: «Darüber dürfen wir Frauen nicht reden»

Bötschi fragtNadine Strittmatter: «Darüber dürfen wir Frauen nicht reden»

An der Hochzeit waren zahlreiche Schweizer Prominente anwesend, darunter Model und Schauspielerin Melanie Winiger.

Karrierestart dank Elite Model Look

Das Schweizer Topmodel Nadine Strittmatter wurde mit 16 beim Elite Model Look entdeckt und startete rasch eine internationale Karriere.

Sie lief für Modehäuser wie Chanel, Dior und Givenchy und arbeitete eng mit Karl Lagerfeld zusammen.

Später widmete sie sich dem Film und engagiert sich heute als Klimaschutz-Botschafterin. Strittmatter gilt als eine der erfolgreichsten und reflektiertesten Schweizer Persönlichkeiten der Modebranche.

Mehr Videos aus dem Ressort

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

«Arthouse» ist mehr als Nemos erstes Album – es ist ein Gefühl. Zwischen Perfektion, Zweifel und Kinomagie spricht das Ausnahmetalent mit blue News über die Kunst, loszulassen.

07.10.2025

Meistgelesen

Mutter und Tochter quälen Rivalin zwei Stunden lang
Die Aufstellungen sind da: Yakin überrascht mit Änderung in der Startelf
68 Minuten sprach Trump – und liess einen entscheidenden Punkt aus
Model und Unternehmerin Nadine Strittmatter hat geheiratet
Frau stürzt von Brücke auf A6 in den Tod – Polizei sucht Zeugen

Mehr zum Thema

Ex-Model ist frisch verliebt. Tamy Glauser: «Ja, es fühlt sich gut an»

Ex-Model ist frisch verliebtTamy Glauser: «Ja, es fühlt sich gut an»

Viel Geld für Karteiaufnahme. Zürcherin erhebt schwere Vorwürfe gegen Modelagentur

Viel Geld für KarteiaufnahmeZürcherin erhebt schwere Vorwürfe gegen Modelagentur

Topmodel Ronja Furrer. «Ich bin verwöhnt, dass ich in der Schweiz aufwachsen durfte»

Topmodel Ronja Furrer«Ich bin verwöhnt, dass ich in der Schweiz aufwachsen durfte»

Mehr aus dem Ressort

blue News empfiehlt. Streaming-Tipps der Woche

blue News empfiehltStreaming-Tipps der Woche

Eifersucht, Kontrolle, Schuldgefühle. Francesca Pascale bricht ihr Schweigen über Berlusconi

Eifersucht, Kontrolle, SchuldgefühleFrancesca Pascale bricht ihr Schweigen über Berlusconi

Verfahren eröffnet. Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall von «Grossstadtrevier»-Star

Verfahren eröffnetPolizei ermittelt nach tödlichem Unfall von «Grossstadtrevier»-Star