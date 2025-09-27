  1. Privatkunden
Michael Endes «MOMO» neu verfilmt «Momo» trifft den Nerv einer gehetzten Generation

Vania Spescha

27.9.2025

Michael Endes Klassiker neu verfilmt: «Momo» trifft den Nerv einer gehetzten Generation

Michael Endes Klassiker neu verfilmt: «Momo» trifft den Nerv einer gehetzten Generation

Was bedeutet Zeit in einer Welt voller Optimierung und Bildschirmstress? Die Neuauflage von MOMO bringt Michael Endes zeitlose Geschichte ins digitale Zeitalter.

24.09.2025

Was bedeutet Zeit in einer Welt voller Optimierung und Bildschirmstress? Die Neuverfilmung von «Momo» bringt Michael Endes zeitlose Geschichte ins digitale Zeitalter. 

,

Vania Spescha, Fabienne Berner

27.09.2025, 09:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Neuverfilmung von «Momo» läuft ab dem 2. Oktober im Kino.
  • Radost Bokel (heute 48) wurde als Momo 1986 über Nacht berühmt. Jetzt tritt die Engländerin Alexa Goodall ihre Nachfolge an.
  • Martin Freeman («Der Hobbit», «Sherlock») übernimmt die Rolle des Meisters Hora.
  • Das Waisenmädchen Momo stellt sich mit Schildkröte Kassiopeia gegen einen Konzern, der Zeit stiehlt – ein Abenteuer über Zuhören, Menschlichkeit und den Kampf gegen die grauen Herren.
  • Auch die Musik wurde modernisiert. Mit «One More Day» sind im Filmabspann Tokio Hotel zusammen mit Malou zu hören. 
Mehr anzeigen

Der neue Kinofilm «Momo» bringt Michael Endes Klassiker ins Heute. Die Premiere findet am Samstag, 27. September im Rahmen des Zurich Film Festivals statt.

Momo (Alexa Goodall) kämpft gegen neue Zeitdiebe – die Vaporizer-saugenden «grauen Herren», fliegende Roboter und digitalen Zeitdruck. An ihrer Seite stehen eine Hightech-Version der Schildkröte Kassiopeia und Zeitmeister Hora (Martin Freeman).

Was passiert, wenn uns die Zeit davonläuft und wir es nicht mal merken?

Mit aktueller Bildsprache, neuer Musik von Bill Kaulitz und viel gesellschaftlicher Relevanz trifft das Märchen einen Nerv – gerade in einer Welt, in der echte Zeit immer seltener wird.

Ein Film, der wachrüttelt und daran erinnert, was wirklich zählt. Warum «Momo» genau in unsere Zeit passt, siehst du im Video oben.

Der Film «Momo» läuft ab Donnerstag, 2. Oktober im blue Cinema.

