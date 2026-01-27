  1. Privatkunden
Fiese Täuschung mit SRF-Star Mona Vetsch: «Nein, ich bin nicht von der Polizei verhaftet worden»

Bruno Bötschi

27.1.2026

Das Gesicht von SRF-Moderatorin Mona Vetsch wird seit drei Jahren in den sozialen Medien für Werbeanzeigen missbraucht.
Das Gesicht von SRF-Moderatorin Mona Vetsch wird seit drei Jahren in den sozialen Medien für Werbeanzeigen missbraucht.
Bild: SRF/Gian Vaitl

Mona Vetsch ist enttäuscht und hässig. Die SRF-Moderatorin hat genug von Betrüger*innen im Netz. Jetzt schlägt sie Alarm wegen hinterhältiger Fake-Werbung – und richtet eine deutliche Botschaft an ihre Fans.

Bruno Bötschi

27.01.2026, 17:00

27.01.2026, 17:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit drei Jahren wird das Gesicht von SRF-Moderatorin Mona Vetsch für dubiose Werbungsanzeigen in den sozialen Medien missbraucht.
  • Die 50-Jährige wirbt demnach indirekt oder direkt für «vielversprechende Investitionsmöglichkeiten».
  • Die Betrugsfälle, die auf Fake-Werbung basieren, nehmen stark zu.
  • «Die Fälle haben sich im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorhalbjahr verfünffacht», so Mona Vetsch gegenüber SRF.
Mehr anzeigen

«Nein, ich bin nicht von der Polizei verhaftet worden. Und ich lebe zum Glück auch noch.» Seit drei Jahren wird Mona Vetsch auf den Sozialen Medien für Fake-Werbungen missbraucht.

Mit dem Gesicht der SRF-Moderatorin wird für «vielversprechende Investitionsmöglichkeiten» geworben. Hinter den Anzeigen stecken Betrüger*innen, die mit Hilfe von prominenten Gesichtern auf illegale Weise zu Geld kommen wollen.

Im Fall von Vetsch behaupten besonders dreiste Verbrecher*innen sogar, sie sei von der Polizei abgeführt worden. Das Bildmaterial für diese Fake-Anzeigen wird mit KI manipuliert und oder anderweitig zweckentfremdet.

Mona Vetsch: «Es macht mich unglaublich wütend»

Mona Vetsch ist je länger desto mehr genervt von dieser hinterhältigen Betrugsmasche. Deshalb warnt die SRF-Moderatorin jetzt in einem Video auf Instagram davor:

«Nach drei Jahren muss ich sagen: Zu einem gewissen Grad fühle ich mich hilflos und es macht mich auch unglaublich wütend.»

Anfänglich tat die 50-Jährige die Fake-Posts als einmalige Sache ab. Ein Fehler, wie sie bald herausfand. Die Fake-Werbungen mit ihrem Konterfei haben sich in den letzten drei Jahren zum dauerhaften Ärgernis entwickelt.

Die betrügerischen Anzeigen würden zudem immer raffinierter daherkommen. Bei den ersten Fakes vor drei Jahren dachte Mona Vetsch:

«Das glaubt kein Mensch. Mittlerweile sind sie so gut, dass man mich in Videos Anlagetipps vermitteln sieht – da merkt man die Fälschung fast nur noch am schlechten Thurgauer Dialekt.»

Offenbar kann man nichts gegen Fake-Werbungen machen

Internetbenützer*innen, die auf eine Fake-Werbungen mit dem Gesicht von Mona Vetsch klicken, werden zu einem fingierten Interview mit der SRF-Moderatorin weitergeleitet. Im Text erklärt sie dann, wie man ganz schnell Geld verdienen kann.

Nur eben: Vetsch hat dieses Interview nie gegeben, genauso wie sie die Werbung nicht in Auftrag gegeben hat. Sprich: Es ist alles Lug und Trug und hat nur ein Ziel: Menschen möglichst schnell und möglichst viel Geld abzuknüpfen.

Immer mehr Fake-Profile. Beatrice Egli sagt Betrügern den Kampf an

Immer mehr Fake-ProfileBeatrice Egli sagt Betrügern den Kampf an

Die ersten Fake-Werbungen mit dem Konterfrei von Mona Vetsch sind, wie erwähnt, vor drei Jahren in den sozialen Medien erschienen. Seither sind sie nicht mehr aus der virtuellen Welt zu schaffen.

«Offenbar kann man nichts dagegen machen», erklärt Mona Vetsch in ihrem Instagram-Video. Sie habe alles versucht und sogar Klage bei der Cyber-Polizei eingereicht.

Wenn die SRF-Moderatorin die unzähligen Fake-Werbungen bei den Plattformen und Tech-Unternehmen meldet, erhält sie oft die Antwort: «Wir können keine Verstösse gegen unsere Richtlinien feststellen.»

Meta erwirtschaft 10 Prozent des Umsatzes mit Fake-Inhalte

Ein Grund für diese Antwort sieht die Moderatorin in den finanziellen Interessen. Mona Vetsch gegenüber SRF: «Diese Fakes sind bezahlte Werbung.»

Und weiter: «Eine Reuters-Studie sagt, dass Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, zehn Prozent seines Werbeumsatzes mit Werbung für betrügerische Fake-Inhalte macht. Das wären etwa 16 Milliarden Dollar.»

SRF-Moderatorin ganz offen. Mona Vetsch enthüllt überraschendes neues Hobby

SRF-Moderatorin ganz offenMona Vetsch enthüllt überraschendes neues Hobby

Es mache sie hilflos, ohnmächtig und auch hässig, so die SRF-Moderatorin weiter, weil mit diesen hinterhältigen Aktionen viele Gauner*innen ganz viel Geld verdienen würden.

Am Ende ihres Videos bittet Mona Vetsch die Zuschauer*innen, dass sie, sobald sie eine dieser Fake-Anzeigen in den Sozialen Medien sehen, nicht daraufklicken sollen.

Sie sollen diese zudem sofort auf der Plattform als Scam melden und, sollte es doch einmal zum Betrug kommen, diesen umgehend der Polizei zur Anzeige zu bringen.

«Auch wenn man einen Post schon tausendmal gemeldet hat – man soll es wieder tun, um den Druck auf die Plattformen zu erhöhen», betont Mona Vetsch.

