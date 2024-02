Monaco will die Geissens nicht mehr

In Monaco dürfen die Geissens laut der «Berliner Zeitung» nicht mehr wohnen. imago images/wolf-sportfoto

Die Geissens verlassen Monaco und ziehen nach Dubai – das soll neben besserem Lifestyle für Reiche allerdings noch andere Gründe gehabt haben. Das Fürstentum habe die Familie rausgeworfen, behauptet eine Quelle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss verlassen Monaco in Richtung Dubai.

Die wohlhabende Familie lockt es wohl auch aus finanziellen Gründen in den Wüstenstaat, doch das Fürstentum soll die Reality-TV-Stars auch nicht mehr wollen.

Ihr Verhalten sei für Monaco «nicht angemessen», soll die «Berliner Zeitung» von einer Quelle erfahren haben. Mehr anzeigen

Eigentlich haben die Geissens gesagt, sie wollen schlicht nicht mehr von St. Tropez nach Dubai pendeln. Das sei Gift für ihren ökologischen Fussabdruck.

Doch wie die «Berliner Zeitung» nun herausgefunden haben will, hat der Umzug nach Dubai andere Gründe, als bisher angenommen. In der Reality-Show auf RTL lässt die Familie Einblick in ihr Privatleben gewähren.

Den Wohnsitz in Monaco hat die Familie unter anderem aus Steuergründen – da müssen sie natürlich viel weniger zahlen. St. Tropez wollen sie auch hinter sich lassen, dort besitzen sie ein Landhaus.

Verhalten ist «nicht angemessen»

Eine Quelle sagte gegenüber der «Berliner Zeitung», dass Familie Geiss dem Stadtstaat «nicht wohlhabend genug» sei und das Verhalten als Teil einer Trash-TV-Sendung «nicht angemessen» sei für die feine Gesellschaft innerhalb des Fürstentums.

Ob und wie das Ganze noch in «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» thematisiert wird, das ist noch offen. Jedenfalls kann das Publikum den Umzug in den Wüstenstaat live miterleben.

