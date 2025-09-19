Monica Bellucci und Tim Burton sind keine Liebespaar mehr. Die italienische Schauspielerin und der US-amerikanische Regisseur haben sich getrennt.
Die beiden teilten der Nachrichtenagentur AFP in einer gemeinsam verfassten Erklärung mit, dass sie «mit viel Respekt und tiefer Zuneigung füreinander» beschlossen hätten, getrennte Wege zu gehen.
Monica Bellucci hatte die Beziehung zu Tim Burton vor zwei Jahren öffentlich gemacht.
Burton besetzte Bellucci in «Beetlejuice Beetlejuice»
Der 67-jährige Regisseur, der Filme wie «Batman», «Edward mit den Scherenhänden» und «Mars Attacks!» realisiert hat, besetzte die Schauspielerin damals in seiner Fantasy-Horrorkomödie «Beetlejuice Beetlejuice», die vergangenes Jahr am Filmfestival Venedig vorgestellt wurde.
Monica Bellucci war bis 2013 mit dem französischen Schauspieler Vincent Cassel verheiratet. Mit ihm hat sie zwei Töchter. Tim Burton war bis 2014 mit der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter geführt. Das Ex-Paar hat ebenfalls zwei Kinder.
