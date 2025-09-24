Mr. Brainwash – der bunte Provokateur der Streetart Thierry Guetta, weltweit bekannt unter seinem Künstlernamen Mr. Brainwash, gehört zu den schillerndsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten der Streetart. 02.09.2025

Thierry Guetta, weltweit bekannt unter seinem Künstlernamen Mr. Brainwash, gehört zu den schillerndsten und zugleich umstrittensten Persönlichkeiten der Streetart. Simone Bargetze besucht ihn in seinem Museum und erhält Einblicke in sein Leben und seine Kunst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thierry Guetta, bekannt als Mr. Brainwash, startete als Dokumentarist der Streetart und wurde von Banksy zum eigenen Schaffen inspiriert.

Heute ist er für seine bunte Mischung aus Pop-Art und Streetart bekannt und wurde durch Exit Through the Gift Shop weltweit berühmt.

Simone Bargetze besucht den Künstler in seinem Museum. Mehr anzeigen

Thierry Guetta, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Mr. Brainwash, lebt seit seiner Jugend in Los Angeles. Ursprünglich hielt er die Werke anderer fest: Mit der Kamera dokumentierte er die noch junge und wilde Streetart-Szene.

Diese Leidenschaft brachte ihn früh in enge Verbindung mit ihren zentralen Akteuren – darunter der legendäre Banksy, der ihn schliesslich dazu ermutigte, selbst künstlerisch tätig zu werden.

Heute ist Mr. Brainwash für seinen unverkennbaren Stil bekannt, eine energiegeladene Mischung aus Pop-Art und Streetart. Charakteristisch sind leuchtende Farben, spielerische Verfremdungen und der Einsatz ikonischer Bilder aus der Popkultur, die er in seinen Arbeiten aufgreift und neu inszeniert.

In der Streetart-Szene umstritten

Internationale Aufmerksamkeit erhielt Guetta vor allem durch Banksys Dokumentarfilm «Exit Through the Gift Shop». Der Film zeichnet seinen ungewöhnlichen Weg nach – von einem leidenschaftlichen Chronisten urbaner Kunst hin zu einem der schillerndsten Protagonisten der Szene.

Dennoch ist Mr. Brainwash in der Streetart-Szene nicht unumstritten. Viele werfen ihm vor, die Ästhetik der Bewegung eher zu kopieren als weiterzuentwickeln, und seine rasante Karriere – befeuert durch mediale Aufmerksamkeit und spektakuläre Auktionserlöse – gilt manchen als Symbol für die Kommerzialisierung einer ursprünglich rebellischen Kunstform.

Simone Bargetze trifft Mr. Brainwash in seinem Museum und begleitet ihn einen ganzen Tag lang. Dabei gewährt der Künstler Einblicke in seinen Alltag, spricht über seine Arbeit und darüber, welche Botschaften und Gefühle er mit seiner Kunst zum Ausdruck bringen möchte.