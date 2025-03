Rapper EAZ verliebt sich jeden Tag aufs Neue in seine Freundin 06.03.2025

Mit «Juicy» hat EAZ fett abgeräumt, bald veröffentlicht der Schweizer Rapper eine neue EP. In «On the Rocks» plaudert er über die Liebe, sein grosses Idol 50 Cent und wie viel Cash sich mit Musik machen lässt.

Rapper EAZ ist zu Besuch in der TV-Sendung «On the Rocks».

Der Musiker ist bekannt für seinen Hit «Juicy». Ende Monat erscheint seine neue EP «Penthouse 32».

Die Idee für «Juicy» kam ihm spontan «auf der Schüssel».

EAZ spricht darüber, wie unberechenbar das Musikgeschäft ist, warum er 50 Cent bewundert und die Vor-Handy-Ära vermisst. Mehr anzeigen

Sein Song «Juicy» war ein Hit, eroberte die Charts über die Landesgrenzen hinaus: EAZ (31) ist schon seit längerem ein grosser Name in der Rapszene. Am 28. März erscheint seine neue Single «You», Teil der «Penthouse 32»-EP, wie er in er bei «On the Rocks» verrät.

Der «Bad Boy mit Charme», so wurde EAZ von «10 vor 10» mal beschrieben, erlebt das Gefühl, das er in «Juicy» besingt – die Begegnung mit einer hübschen Frau in einem Club – heute jeden Tag.

«Immer, wenn ich nach Hause gehe und dann meine Freundin sehe», gesteht der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Arber Rama heisst. So nennt ihn heute aber nur noch seine Familie.

Die Idee für «Juicy» kam EAZ auf dem WC

Die Liebe beflügelt. Doch EAZ ist lange auf dem Höhenflug. Aktuell lebt er von der Musik, aber darauf könne man sich nie verlassen. Der Rapper sagt: «Musik ist etwas Unberechenbares. Heute läufts, morgen vielleicht nicht mehr.»

Mit Spotify-Streamingeinnahmen alleine «fett Kohle» zu machen, sei in den meisten Fällen eher selten. «Aber wenn man so einen ‹Juicy› macht, kann man schon mal ein Steak essen gehen», führt EAZ mit einem Schmunzeln aus.

Die Idee für «Juicy» hatte er «auf der Schüssel», wie er es mit eigenen Worten beschreibt. Ideen und Inspiration zu finden, sei mal einfacher, dann mal schwerer. «Es gibt Tage, da geht man voller Euphorie ins Studio, dann hockt man sich hin, aber es vibed grad nicht.»

EAZ: «Vermisse die Zeit, wo man ohne Handy unterwegs war»

2023 stand EAZ zum dritten Mal auf der Openair-Frauenfeld-Bühne. Damals wurde er sicher mehr bezahlt, als bei seinem allerersten Auftritt. Denn dafür kassierte er mit zwölf Jahren gerade einmal 50 Franken. Seine Performance am Festival war für den Rapper «etwas vom Grössten». «Aber ich war saunervös, hatte ein bis zwei Becher drinnen», erinnert sich EAZ.

Rapper EAZ: «Vermisse die Zeit, wo man ohne Handy unterwegs war» 06.03.2025

Der Musiker ist zweisprachig in Wetzikon ZH aufgewachsen. Mit zehn schrieb er seine ersten Raptexte – nicht in seiner Muttersprache Albanisch, sondern auf Schweizerdeutsch.

Sein grosses Vorbild ist 50 Cent, seit er zum ersten Mal «In da Club» gehört hat. «Gerade war ich an einem Konzert von ihm. War einfach crazy.» Trotzdem würde er, wenn er aussuchen könnte, lieber die Zeit zurückdrehen und ein Konzert von Tupac besuchen.

«Ich vermisse die Zeit, wo man noch ohne Handy unterwegs war (…) und bin froh, durften wir diese Zeit erleben», befindet EAZ. Immer über den Mittag und drei Stunden, bevor er schlafen geht, gönnt sich der Rapper eine handyfreie Zeit.

Derzeit greift er vor dem Einschlafen lieber zu einem Buch. «Shaolin Spirit: Meistere dein Leben» liegt gerade auf seinem Nachttisch. «Ich stehe zwar stabil im Leben, aber das Buch war extrem spannend und bietet richtig coole Übungen.»

