Musik-Legende Jack White ist tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

400 Gold- und Platin-Auszeichnungen Musik-Legende Jack White ist tot

Sven Ziegler

16.10.2025

Jack White ist Vater von sieben Kindern. (Archivbild)
Jack White ist Vater von sieben Kindern. (Archivbild)
Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Produzent und Komponist Jack White ist tot. Nach Angaben mehrerer Medien wurde der Musiker am Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald leblos aufgefunden. Der gebürtige Horst Nussbaum wurde 85 Jahre alt.

Sven Ziegler

16.10.2025, 11:32

16.10.2025, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Musikproduzent Jack White wurde laut der «Bild»-Zeitung tot in seinem Haus in Berlin aufgefunden.
  • Der gebürtige Horst Nussbaum war einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerproduzenten mit über 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen.
  • Er hinterlässt sieben Kinder, darunter zwei aus seiner letzten Ehe mit Rafaella White.
Mehr anzeigen

Der deutsche Musikproduzent und Schlagerstar Jack White ist tot. Wie die «Bild» berichtet, wurde der 85-Jährige am Donnerstag in seinem Haus im Berliner Stadtteil Grünewald leblos aufgefunden. White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum hiess, galt als einer der erfolgreichsten Produzenten der deutschen Musikgeschichte.

In seiner jahrzehntelangen Karriere arbeitete er mit Künstlern wie Tony Marshall, Laura Branigan, Jermaine Jackson und Pia Zadora zusammen. Zu seinen grössten Erfolgen zählen «Schöne Maid» (1971), «Gloria» (1982) und «When The Rain Begins To Fall». Insgesamt erhielt White über 400 Gold- und Platin-Schallplatten.

White lebte zuletzt getrennt

Bevor er zur Musik fand, war White Profi-Fussballer – unter anderem beim PSV Eindhoven. Erst später wechselte er ins Musikgeschäft, wo er zum Hitlieferanten für Schlager, Pop und internationale Produktionen wurde.

White war viermal verheiratet und Vater von sieben Kindern. Mit seiner jüngsten Ehefrau Rafaella hatte er zwei kleine Kinder, Maximilian und Angelina. Das Paar lebte zuletzt getrennt.

Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Mit Jack White verliert die deutsche Musikszene einen ihrer prägenden Produzenten – einen Mann, der den Klang des deutschen Schlagers über Jahrzehnte mitgestaltet hat.

Mehr Videos aus dem Ressort

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

Schweizer ESC-Star Nemo über Debütalbum: «Das treibt mich in den Wahnsinn»

«Arthouse» ist mehr als Nemos erstes Album – es ist ein Gefühl. Zwischen Perfektion, Zweifel und Kinomagie spricht das Ausnahmetalent mit blue News über die Kunst, loszulassen.

07.10.2025

Mehr Entertainment

«Am Ende meiner Kräfte». Kult-Auswanderer verlässt nach über 10 Jahren «Goodbye Deutschland»

«Am Ende meiner Kräfte»Kult-Auswanderer verlässt nach über 10 Jahren «Goodbye Deutschland»

Plötzlicher Tod von Hollywoodstar. Familie enthüllt letzte Details – daran starb Diane Keaton

Plötzlicher Tod von HollywoodstarFamilie enthüllt letzte Details – daran starb Diane Keaton

Sie rast auf etwas «Unwiderrufliches» zu. Ex-Mann von Pop-Ikone Britney Spears schlägt in Memoiren Alarm

Sie rast auf etwas «Unwiderrufliches» zuEx-Mann von Pop-Ikone Britney Spears schlägt in Memoiren Alarm

Meistgelesen

Ausgerechnet seine enge Verbündete fällt Trump jetzt in den Rücken
Raser crasht mit 149 km/h – vor Gericht sorgt er für Staunen
Eltern sperren Tochter 27 Jahre lang in Kinderzimmer ein
Musik-Legende Jack White ist tot
Was wirklich hinter den SwissPass-Plänen zur Halbtax-Abschaffung steckt

Mehr zu Jack White

Ohne Rafaella zum 85. Geburtstag. Schlagerstar Jack White wieder allein

Ohne Rafaella zum 85. GeburtstagSchlagerstar Jack White wieder allein

Jack White nach Sturz und Koma. «Ich habe grosses Glück, dass ich noch lebe»

Jack White nach Sturz und Koma«Ich habe grosses Glück, dass ich noch lebe»

«Da träumt sie davon». Schlagerproduzent Jack White teilt gegen Helene Fischer aus

«Da träumt sie davon»Schlagerproduzent Jack White teilt gegen Helene Fischer aus

Mehr aus dem Ressort

Stargeigerin tritt in Zürich auf. Anne-Sophie Mutter über Roger Federer: «Da gibt es viele Parallelen»

Stargeigerin tritt in Zürich aufAnne-Sophie Mutter über Roger Federer: «Da gibt es viele Parallelen»

«The End of an Era». Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

«The End of an Era»Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

Klezmer-Legende Giora Feidman. «Musik ist keine Kunstform – sie ist eine göttliche Sprache»

Klezmer-Legende Giora Feidman«Musik ist keine Kunstform – sie ist eine göttliche Sprache»