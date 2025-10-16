Musik-Legende Jack White ist tot

Jack White ist Vater von sieben Kindern. (Archivbild) Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Produzent und Komponist Jack White ist tot. Nach Angaben mehrerer Medien wurde der Musiker am Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald leblos aufgefunden. Der gebürtige Horst Nussbaum wurde 85 Jahre alt.

Der deutsche Musikproduzent und Schlagerstar Jack White ist tot. Wie die «Bild» berichtet, wurde der 85-Jährige am Donnerstag in seinem Haus im Berliner Stadtteil Grünewald leblos aufgefunden. White, der mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum hiess, galt als einer der erfolgreichsten Produzenten der deutschen Musikgeschichte.

In seiner jahrzehntelangen Karriere arbeitete er mit Künstlern wie Tony Marshall, Laura Branigan, Jermaine Jackson und Pia Zadora zusammen. Zu seinen grössten Erfolgen zählen «Schöne Maid» (1971), «Gloria» (1982) und «When The Rain Begins To Fall». Insgesamt erhielt White über 400 Gold- und Platin-Schallplatten.

White lebte zuletzt getrennt

Bevor er zur Musik fand, war White Profi-Fussballer – unter anderem beim PSV Eindhoven. Erst später wechselte er ins Musikgeschäft, wo er zum Hitlieferanten für Schlager, Pop und internationale Produktionen wurde.

White war viermal verheiratet und Vater von sieben Kindern. Mit seiner jüngsten Ehefrau Rafaella hatte er zwei kleine Kinder, Maximilian und Angelina. Das Paar lebte zuletzt getrennt.

Über die genaue Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Mit Jack White verliert die deutsche Musikszene einen ihrer prägenden Produzenten – einen Mann, der den Klang des deutschen Schlagers über Jahrzehnte mitgestaltet hat.

