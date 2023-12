Deine Meinung ist gefragt: Ist es okay, hat ein Roboter am neuen Beatles-Song mitgewirkt? Paul McCartney hatte bereits einen neuen Beatles-Song angekündigt. Nun ist es soweit: Am Donnerstag erscheint mit «Now And Then», die letzte Single der Fab Four. Dank KI mit Lennons Originalstimme. Wie findest du das? 01.11.2023

Ein brandneuer Beatles-Song im Jahr 2023, da fühlt sich der Fan wie Marty McFly: Alle Zeitachsen geraten durcheinander – «Zurück in die Zukunft» im realen Leben.

Die Fab Four musizieren wieder in schönster Harmonie. 53 Jahre nach der Auflösung der Band. 43 Jahre nach dem Tod von John Lennon. 22 Jahre nach dem Tod von George Harrison. Und die Melodien sind so unnachahmlich schön wie zur beatlesken Blütezeit.

«Now And Then» heisst der Song, der endlich aus seiner Zeitkapsel befreit wurde. Schon beim ersten Hören macht sich eine wohlig-nostalgische Wärme in der Brust breit. Und möglich macht das ausgerechnet jene Technologie, die vielen Menschen sonst vor allem Beklommenheit bereitet: Künstliche Intelligenz.

Und wer hat’s erfunden? Ein Neuseeländer.

Lennons Stimme dank KI aufpoliert

Auftritt: Peter Jackson. Der «Herr der Ringe»-Regisseur hat vor ein paar Jahren eine ausführliche – um nicht zu sagen: ausufernde – Dokumentation über die Studio-Sessions zum Beatles-Album «Let It Be» realisiert. Um die Archivaufnahmen besser arrangieren zu können, entwickelten Jackson und sein Team ein smartes Computerprogramm, das die Stimmen der einzelnen Bandmitglieder sauber aus der Hintergrundkulisse lösen konnte.

Das kam auch den Beatles zugute: Eine alte Demo von John Lennon, an dem die übrigen drei Mitglieder bereits 1995 herumgedoktert hatten, konnte mit der KI gründlich aufpoliert werden. Lennons Stimme erklang endlich in so sauberer Qualität, dass dem heute 81-jährigen Paul McCartney die Spucke wegblieb – «kristallklar» sei sein alter Weggefährte auf einmal zu hören gewesen. Surreal, irgendwie.

Der Rest ging fix: McCartney und Ringo Starr, die beiden noch lebenden Beatles, vollendeten «Now And Then» im Studio. Ein paar Streicher, ein paar alte Aufnahmen von George Harrison dazu, und der Zauber war vollbracht. Respektive: Die alte Beatles-Magie weht endlich wieder einmal durch die Welt. Charts-Erfolge hier, Rekorde da. Aber vor allem: So. Schöne. Musik.