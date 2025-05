ABBA trauern um den Mann hinter ihrem Erfolgssound

Michael B. Tretow spielte eine Schlüsselrolle auf allen Alben, die ABBA zwischen 1972 und 1982 veröffentlichten. Bild: Tobias Röstl / Michael B. Tretow / Imago /TT

«Du warst derjenige, der unsere Musik zeitlos gemacht hat»: ABBA haben ihrem verstorbenen Toningenieur in emotionalen Statements gedacht. Michael B. Tretow wirkte an jedem ihrer klassischen Alben mit.

Grosse Trauer, nicht nur in Schweden: Der schwedische Musiker, Produzent und Toningenieur Michael B. Tretow ist tot. Vor allem für seine Arbeit mit ABBA ist Tretow auch ausserhalb seiner Heimat bekannt geworden. Er wurde 80 Jahre alt.

Die Zusammenarbeit mit ABBA war sogar so eng, dass Tretow als inoffizielles fünftes Mitglied der Popgruppe galt. Seine Beiträge zur Kreation des Sounds der Band waren essenziell. Mit Ausnahme des Comeback-Albums «Voyage» aus dem Jahr 2021 wirkte er an jedem ihrer Alben mit.

ABBA in Trauer

Auch ABBA selbst haben sich zu Tretows Tod mit emotionalen Statements zu Wort gemeldet. «Es scheint, als würde unsere Musik fortbestehen», schrieb Benny Andersson. «Und du warst derjenige, der sie zeitlos gemacht hat. [...] Ich vermisse dich.» Seine Bedeutung für ABBA kann gar nicht übertrieben werden, verkündete Björn Ulvaues. Tretow sei «eine warme, gütige Person und ein guter Freund» gewesen.

ABBA 1978 im Studio. Toningenieur Michael B. Tretow steht ganz links. Bild: Olle Lindeborg / ABBA Polar Studios 1978 / Imago/TT

Agnetha Fältskog berichtet in ihrem Statement von einem letzten Aufeinandertreffen mit Tretow vor einigen Wochen. «Du warst so krank», schreibt sie, «aber dein Lachen und dein Humor waren immer noch da. Deine aufmunternden Worte bei den Aufnahmen haben so viel bedeutet. Wir sind traurig, denn eine talentierte und einzigartige Person hat uns verlassen. Schlaf gut, Micke, du bist für immer in unseren Herzen.»

Wäre der ABBA-Erfolg ohne ihn möglich gewesen?

Schon bevor sich ABBA gründeten, arbeitete Michael B. Tretow mit den späteren ABBA-Köpfen Björn Ulvaeus und Benny Andersson zusammen. Das erste Album, an dem Tretow als Toningenieur beteiligt war, war deren gemeinsames Album «Lycka», das 1970 erschien – zwei Jahre vor der ersten ABBA-LP. Nach dem Ende der Band arbeitete er mit Ulvaeus und Andersson an deren Musical «Chess». Tretow veröffentlichte auch eine eigene Solo-Platte.

Bereits auf ABBAs erstem Hit spielte Tretow eine Schlüsselrolle: Die Band war unzufrieden mit dem Klang von Ring Ring, bis ihrem Toningenieur die zündende Idee kam. In einem Buch über den US-Produzenten Phil Spector hatte er gelesen, dass dieser so viele Musiker*innen wie möglich auf einer Aufnahme die selben Parts spielen liess, um einen vollen Sound zu bekommen.

Eine solche Vorgehensweise wäre zu teuer gewesen für die junge Band, also liess er die Musik einfach zweimal von den gleichen Musiker*innen aufnehmen und legte beide Aufnahmen übereinander. Das Ergebnis war der erste schwedische Pop-Song, der es klanglich mit amerikanischen Produktionen aufnehmen konnte. «Ring Ring» wurde zum Hit und ABBA waren auf ihrem Pfad gestartet.