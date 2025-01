AC/DC-Musiker Angus Young steht nach wie vor auf der Bühne. Bild: Jan Woitas/dpa

In Sydney wurde das Elternhaus der AC/DC-Brüder Angus und Malcolm Young dem Erdboden gleichgemacht. Das Gebäude wurde von einer Baufirma aus Versehen abgerissen, wie es heisst.

twfl Wilhelm Flemmer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Elternhaus der AC/DC-Musiker Angus und Malcolm Young wurde abgerissen.

Eine Baufirma hat das «historisch bedeutende» Gebäude angeblich aus Versehen abgerissen.

Die Young-Brüder gründeten in ihrem Elternhaus 1973 die Hard-Rock-Band AC/DC. Mehr anzeigen

Schwupps, schon war es weg, das Haus, in dem Angus und Malcom Young aufwuchsen. Das kleine Häuschen in der Burleigh Street 4 in Sydney, in dem die Musiker-Brüder 1973 die legendäre Hard-Rock-Band gründeten, wurde abgerissen. Angeblich aus Versehen.

Das einstöckige Gebäude, das laut der australischen Zeitung «Herald Sun» seit 2013 auf der Liste historisch bedeutender Wohnhäuser stand, hatte vor zwei Jahren ein Bauunternehmen samt angrenzendem Grundstück erworben. Nun hat die Firma das Häuschen dem Erdboden gleichgemacht, weil auf dem Grundstück Mehrfamilienhäuser entstehen sollen.

Von der Geschichtsträchtigkeit des Gebäudes will das Bauunternehmen, namentlich sein Geschäftsführer Leon Kmita, nichts gewusst haben. «Wir bedauern, dass der Vorbesitzer uns nicht über diesen wichtigen Punkt in der Geschichte des Grundstücks in Kenntnis gesetzt hat», sagte Kmita.

Firma «bedauert» das «Versehen»

Dem Unternehmer zufolge habe die Firma von der Verbindung erfahren, als die Baupläne bereits im Gange waren. «Wir bedauern das Versehen aufrichtig», sagte Kmita. Sein Team sammle nun Materialien von der Baustelle. Es soll ein «besonderer Raum» wie ein Café oder eine Bar entstehen, in denen AC/DC-Fans sich versammeln können.

Das Elternhaus von Angus und dem 2017 verstorbenen Malcolm Young war australischen Medienberichten zufolge zu einer Pilgerstätte der AC/DC-Fans geworden. Das Gebäude in der Burleigh Street 4 hatten die Youngs 1965 gekauft. Drei Jahre zuvor waren sie von Schottland nach Australien ausgewandert.

AC/DC erlebten schon zwei Jahre nach ihrer Gründung den grossen Durchbruch. 1975 veröffentlichten sie die Alben «High Voltage» und «T.N.T.». Die richtungsweisende Band hat bisher mehr als 208 Millionen Tonträger verkauft. Zu ihren grössten Hits gehören «Highway to Hell», «Back in Black» und «Hells Bells».