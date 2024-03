Er war bekannt für seine beiden Welthits «All by Myself» und «Hungry Eyes»: Der US-amerikanische Sänger Eric Carmen ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-amerikanische Sänger Eric Carmen ist tot. Er wurde 74 Jahre alt.

Der Musiker erlangte im Jahr 1976 mit dem Song «All by Myself» erstmals weltweite Berühmtheit.

Zur Todesursache gibt es bisher keine Angaben. Mehr anzeigen

Eric Carmen ist tot.

Der US-amerikanische Musiker wurde 74 Jahre alt. Weltberühmt wurde der Sänger im Jahr 1976 mit dem Song «All by Myself».

«Mit grosser Traurigkeit teilen wir die herzzerreissende Nachricht vom Ableben von Eric Carmen mit», schreibt Amy Murphy, die Ehefrau von Carmen, auf der offiziellen Webseite des Künstlers.

Und weiter: «Es bereitete ihm grosse Freude zu wissen, dass seine Musik über Jahrzehnte hinweg so viele Menschen berührt hat und sein bleibendes Vermächtnis sein wird.»

Die Nachricht vom Tod des Sängers endet mit einem Zitat aus einem von Carmens Song: «Love Is All That Matters ... Faithful and Forever» (auf Deutsch: Liebe ist alles, was zählt, treu und für immer). Zur Todesursache macht Murphy keine Angaben.

Auf Tournee mit Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr

Vor seiner Karriere als Solosänger war Eric Carmen Frontmann der von ihm 1970 gegründeten Band The Raspberries. Die Band löste sich allerdings nach fünf Jahren bereits wieder auf.

Im Jahr 1987 gelang Carmen mit «Hungry Eyes» ein weiterer grosser Hit. Der Song wurde unter anderem für den Soundtrack des Kinofilmes «Dirty Dancing» verwendet.

Im Jahr 2000 ging der Sänger mit Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr auf Tournee und spielte seine grössten Hits. Vier Jahre später trat er nochmals mit seiner Band The Raspberries auf.

Der Musiker hinterlässt zwei Kinder, die er mit seiner zweiten Ehefrau Susan Brown bekam. 2016 heiratete er Amy Murphy.

Mehr Videos aus dem Ressort