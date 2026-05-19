  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Bauch leer, Kinderzimmer voll» Silbermond-Sängerin ist erneut Mutter geworden

dpa

19.5.2026 - 15:07

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloss hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. (Archivbild)
Silbermond-Sängerin Stefanie Kloss hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. (Archivbild)
dpa

«Bauch leer, Kinderzimmer voll»: Sängerin Stefanie Kloss hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Ihre Band verkündet die Nachricht mit einem bunten Bild auf Instagram.

DPA

19.05.2026, 15:07

19.05.2026, 15:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sängerin Stefanie Kloss von Silbermond hat ihr zweites Kind bekommen, wie die Band auf Instagram mitteilte.
  • Bereits im April hatte die Gruppe die Schwangerschaft öffentlich gemacht.
  • Kloss hat mit Gitarrist Thomas Stolle schon einen Sohn.
  • Die Band aus Bautzen, die 2027 ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, erhielt zahlreiche Glückwünsche von Fans.
Mehr anzeigen

Bei der Band Silbermond gibt es wieder Nachwuchs. Sängerin Stefanie Kloss hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. «Bauch leer, Kinderzimmer voll», teilte die Band («Symphonie», «Das Beste») auf Instagram mit. «Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat.»

Zu der Nachricht auf dem Instagramkanal der Band wurde ein Foto gepostet, auf dem Schuhe in unterschiedlichen Grössen im Kreis stehen. Etliche Nutzerinnen und Nutzer gratulierten zur Geburt.

Die Band hatte die Schwangerschaft im April öffentlich gemacht. Sängerin Kloss war auf einem Foto mit einem leeren Glas und ihrem gerundeten Bauch zu sehen. «Glas leer, Bauch voll», teilte die Band zu dem Bild mit. Mit Gitarrist Thomas Stolle hatte Kloss 2018 bereits einen Sohn bekommen.

Die Band Silbermond, die aus dem sächsischen Bautzen stammt, feiert im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Die Gruppe besteht aus Sängerin Stefanie Kloss, Bassist Johannes Stolle, Gitarrist Thomas Stolle und Schlagzeuger Andreas Nowak.

Mehr aus dem Ressort

Waffenexporte. Jordanien verweigert teilweise Waffenkontrolle der Schweiz

WaffenexporteJordanien verweigert teilweise Waffenkontrolle der Schweiz

Verteidigung. Armee treibt Drohnenversuche in Elm GL weiter voran

VerteidigungArmee treibt Drohnenversuche in Elm GL weiter voran

«Ernsthafte Bedrohung». Klingbeil warnt vor G7-Treffen vor den Folgen des Iran-Kriegs

«Ernsthafte Bedrohung»Klingbeil warnt vor G7-Treffen vor den Folgen des Iran-Kriegs

Meistgelesen

Droht bei Blatten VS der nächste Gletscherabbruch?
Darum hat Trump den Iran heute doch nicht bombardiert
Mysteriöser Fall um toten Milliardär nimmt neue Wendung
Das sind Zürichs beliebteste Babynamen
FCB holt neuen Transfer-Chef von Manchester United ++ ManCity findet Guardiola-Nachfolger