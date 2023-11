Paul McCartney hatte den neuen Beatles-Song bereits angekündigt: Nun ist es so weit: Am Donnerstag erscheint mit «Now And Then» die letzte Single der Fab Four – dank KI mit Lennons Stimme. Wie findest du das?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Den letzten Song, den die Beatles in voller Besetzung einsangen, war «The End». Dann geschah das tragische Unglück. John Lennon wurde von einem psychisch kranken Fan erschossen. Das war am 8. Dezember 1980.

Jetzt, 42 Jahre später, der Hammer: Die Beatles veröffentlichen einen neuen allerletzten Song, und zwar mit John Lennon. «Now and Then» mit Lennons originaler Stimme.

Jetzt, 42 Jahre später, der Hammer: Die Beatles veröffentlichen einen neuen allerletzten Song, und zwar mit John Lennon. «Now and Then» mit Lennons originaler Stimme.

Aber wie ist das möglich? – Das Stichwort heisst «KI». Mit Hilfe künstlicher Intelligenz konnte nun die originale Stimme John Lennons aus einer alten Aufnahme extrahiert werden. John Lennon sang den Song damals solo mit Klavierbegleitung ein. Die Challenge: Seine Stimme musste von dieser Klavierbegleitung getrennt werden.