Bevor sie 2013 mit «Deutschland sucht den Superstar» den Durchbruch schaffte, musste Beatrice Egli (37) viele Rückschläge einstecken. Im Gespräch mit der deutschen Zeitschrift «Closer» sprach die Sängerin offen über ihre schwierige Zeit vor dem Sieg in der RTL-Castingshow.
Egli gesteht: «Ich war schon vorher eine Sängerin – aber relativ erfolglos! Ich lebte eigentlich nur von Ausfallgagen und von Auftritten auf Geburtstagen. Das wird doch nichts mit deiner Gesangskarriere, musste ich mir anhören.»
Auch im Podcast von Barbara Schöneberger (52) berichtete die Schwyzerin zuletzt, dass die Zweifel sogar aus der eigenen Familie kamen. «Ehrlich, ich dachte ja, das wird nix mit dir und der Musik. Aber jetzt scheints ja zu laufen», habe Eglis jüngerer Bruder Marcel zu ihr gesagt.
Damals habe vieles gegen sie gesprochen, so Egli weiter: «Alles, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Für die meisten wäre mein Leben ein Albtraum gewesen.» Branchenkenner hätten ihr geraten, nur auf Englisch zu singen und abzunehmen – doch davon liess sie sich nicht beirren.
Ihr Mut wurde belohnt: 2013 gewann Egli «DSDS», trotz anfänglicher Zweifel der Jury an ihrer Schlagermusik. Im Podcast «SchlagerSpass» verriet sie, dass Unsicherheiten sie noch lange begleiteten: «Durch das konnte ich die ersten drei Jahre so gar nicht geniessen, weil ich ständig mit dem Konflikt in mir beschäftigt war.»
Beatrice Egli: «Wenn du zu dir stehst, kann dich niemand mehr verletzen»
Beatrice Egli ist in einer neuen TV-Doku zu sehen. blue News erzählt sie von ihrem Tiefpunkt im Leben, warum sie sich als Bodyshaming-Botschafterin sieht – und was sie von Schönheitsoperationen hält.