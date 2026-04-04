Beatrice Egli erzählte, dass sie vor ihrem Sieg bei «DSDS» 2013 viele Rückschläge erlebte. KEYSTONE

Beatrice Egli spricht offen über ihre Jahre vor dem «DSDS»-Sieg. Geprägt von Zweifeln, Rückschlägen und familiärer Skepsis. Heute sieht sie diese Zeit als entscheidend für ihren späteren Erfolg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beatrice Egli erzählte, dass sie vor ihrem Sieg bei «DSDS» 2013 viele Rückschläge erlebte und selbst aus ihrer Familie Zweifel an ihrer Musikkarriere kamen.

Trotz Ratschlägen, auf Englisch zu singen oder abzunehmen, blieb sie ihrem Stil treu und setzte sich schliesslich durch.

Heute betrachtet sie ihre schwierige Zeit als wertvolle Erfahrung, die ihr geholfen hat, ihren Erfolg bewusster zu schätzen. Mehr anzeigen

Bevor sie 2013 mit «Deutschland sucht den Superstar» den Durchbruch schaffte, musste Beatrice Egli (37) viele Rückschläge einstecken. Im Gespräch mit der deutschen Zeitschrift «Closer» sprach die Sängerin offen über ihre schwierige Zeit vor dem Sieg in der RTL-Castingshow.

Egli gesteht: «Ich war schon vorher eine Sängerin – aber relativ erfolglos! Ich lebte eigentlich nur von Ausfallgagen und von Auftritten auf Geburtstagen. Das wird doch nichts mit deiner Gesangskarriere, musste ich mir anhören.»

Auch im Podcast von Barbara Schöneberger (52) berichtete die Schwyzerin zuletzt, dass die Zweifel sogar aus der eigenen Familie kamen. «Ehrlich, ich dachte ja, das wird nix mit dir und der Musik. Aber jetzt scheints ja zu laufen», habe Eglis jüngerer Bruder Marcel zu ihr gesagt.

Damals habe vieles gegen sie gesprochen, so Egli weiter: «Alles, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Für die meisten wäre mein Leben ein Albtraum gewesen.» Branchenkenner hätten ihr geraten, nur auf Englisch zu singen und abzunehmen – doch davon liess sie sich nicht beirren.

Ihr Mut wurde belohnt: 2013 gewann Egli «DSDS», trotz anfänglicher Zweifel der Jury an ihrer Schlagermusik. Im Podcast «SchlagerSpass» verriet sie, dass Unsicherheiten sie noch lange begleiteten: «Durch das konnte ich die ersten drei Jahre so gar nicht geniessen, weil ich ständig mit dem Konflikt in mir beschäftigt war.»