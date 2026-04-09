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«Wir leben im Jahr 2026» Beatrice Egli flirtet mit einer Frau – steckt mehr dahinter?

Lea Oetiker

9.4.2026

Beatrice Egli wurde durch «DSDS» bekannt.
Beatrice Egli wurde durch «DSDS» bekannt.
Rolf Vennenbernd/dpa

Im Musikvideo «Alibi» lässt Beatrice Egli die Funken fliegen – erst mit einem Mann, dann mit einer Frau. Am Ende bleibt jedoch eine entscheidende Frage offen.

Redaktion blue News

09.04.2026, 07:47

09.04.2026, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Egli zeigt sich im Clip zu «Alibi» beim Flirt mit einer Frau und sorgt damit für Aufmerksamkeit.
  • Zu ihrer eigenen Orientierung äussert sie sich nicht, spricht aber über Offenheit und Vielfalt.
  • Die Zeile «Wer braucht schon 'nen Mann?» sieht sie als Ausdruck von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Mehr anzeigen

Im Clip zu ihrem Song «Alibi» zeigt sich Beatrice Egli überraschend locker: Sie flirtet darin mit einer Frau, beinahe kommt es zu einem Kuss. «Wer braucht schon einen Mann?», singt sie dazu.

Auf die Frage von «Blick», ob sie auch Frauen interessant findet, reagiert die Schwyzerin gelassen: «Wir leben im Jahr 2026, und ich finde es sehr wichtig, dass alle Formen der romantischen Beziehung in der Öffentlichkeit dargestellte werden», so Egli.

Im Video ist zudem zu sehen, wie die Sängerin eigentlich mit einem Mann im Club unterwegs ist, sich jedoch zu einer Frau hingezogen fühlt und sich zu ihr wendet. «Ich glaube, solche Momente, in denen einen der Blitz trifft und ein Feuer entfacht wird, haben wir alle schon mal erlebt», sagt Egli.

Hinzu kämen «diese Augenblicke, die neu sind, die vielleicht erst mal unerwartet sind, die einen erst mal alles hinterfragen lassen. Alibi ist ein Statement dafür, sein Herz seinen Kompass sein zu lassen», sagt sie weiter zur Zeitung.

Eine Frage bleibt offen

Die direkte Frage von «Blick», ob sie auch selbst auf Frauen stehe, lässt Egli unbeantwortet. Auf die Frage nach eigenen Erfahrungen reagiert sie ausweichend: «Ich liebe es, tanzen zu gehen. Manchmal packe ich ganz spontan meine Freundinnen ein, und wir gehen aus. Tanzen die Nacht durch, ohne an den Morgen zu denken. Solche Abende sind einfach die besten.»

Hinter der Songzeile «Wer braucht schon 'nen Mann?» steckt laut der Musikerin ohnehin mehr als ein Hinweis auf Frauenliebe. «Ich finde, dieser Satz lässt sich aufs ganze Leben übertragen», erklärt sie. Für Egli ist die Zeile Ausdruck von Selbstbestimmung und Stärke: «Ich wünsche mir, dass wir heutzutage starke, unabhängige Frauen sind. Die sich nicht von einem Mann abhängig machen, denn wir können alles schaffen, was wir wollen.»

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Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

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