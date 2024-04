Schlagersängerin Beatrice Egli hat bei den Swiss Music Awards 2024 die Aussicht, in der Kategorie Best Female Act zu gewinnen. Michael de Boer

Am 8. Mai 2024 werden im Zürcher Hallenstadion die begehrtesten Trophäen der Schweizer Musikszene bei den Swiss Music Awards verliehen. Beatrice Egli, Gölä, und Baschi sind dabei. Spitzenreiter mit drei Nominationen ist Rapper EAZ.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 8. Mai 2024 findet die 17. Ausgabe des Swiss Music Awards im Zürcher Hallenstadion statt.

Unter den Nominierten sind Beatrice Egli, Gölä und Baschi. Mit gleich drei Nominierungen ist Rapper EAZ in der Pole Position, um einen Award zu gewinnen.

Das Voting für die diesjährige Ausgabe startet heute, Mittwoch, 10. April, um 12 Uhr. Mehr anzeigen

Am 8. Mai 2024 trifft sich die Schweizer Musikszene im Hallenstadion in Zürich. Die 17. Ausgabe des Swiss Music Awards findet in der Konzerthalle statt.

Jetzt stehen die Nominierten der 17. Swiss Music Awards fest. Der Rapper EAZ führt das Rennen mit gleich drei Nominierungen an. Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsängerin Joya Marleen könnten sich ihren vierten Swiss Music Award sichern.

Gölä und Baschi, die bis jetzt stets leer ausgegangen sind, dürfen einmal mehr hoffen. Das Voting startet am Mittwoch, 10. April, um 12:00 Uhr.

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien

Best Female Act Beatrice Egli

Joya Marleen

Seraina Telli Mehr anzeigen

Best Male Act Baschi

EAZ

Gölä Mehr anzeigen

Best Group Genderbüebu

Heimweh

Züri West Mehr anzeigen

Best Breaking Act Nuit Incolore

Remo Forrer

Rusch-Büeblä Mehr anzeigen

Best Live Act Black Sea Dahu

Patent Ochsner

Trauffer Mehr anzeigen

Best Talent Riana

Shuttle

Soft Loft Mehr anzeigen

Best Group International David Guetta & Bebe Rexha

Måneskin

The Rolling Stones Mehr anzeigen

Alle Infos zum SMA 2024 und dem Voting findest du hier.

Mehr Videos aus dem Ressort