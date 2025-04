Beatrice Egli kommt ins Hallenstadion. IMAGO/HMB-Media

Schlagerstar Beatrice Egli geht 2026 auf grosse Tour – und macht dabei auch in ihrer Heimat Halt. Am 10. Oktober tritt sie im Hallenstadion Zürich auf. Der Ticketvorverkauf startet am 9. April.

Gute Nachrichten für Schlagerfans in der Schweiz: Beatrice Egli (36) hat ihre neue Tour «Tanzen – Lachen – Leben» angekündigt – und Zürich ist mit dabei. Am 10. Oktober 2026 wird die erfolgreiche Sängerin im Hallenstadion auftreten.

Die Tour startet Ende September 2026 und führt Beatrice Egli durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Für die Künstlerin ist der Auftritt in Zürich ein besonderes Highlight, schliesslich stammt die Musikerin aus dem Kanton Schwyz. Mit ihrer Mischung aus Schlagermelodien, positiver Energie und charismatischer Bühnenpräsenz hat sich Egli längst einen festen Platz im deutschsprachigen Musikgeschäft gesichert.

Vorverkauf startet in wenigen Tagen Wer beim Heimspiel der Sängerin live dabei sein will, sollte sich den 9. April vormerken: Um 10.00 Uhr startet der Ticketverkauf. Die Nachfrage dürfte gross sein – bei ihrer letzten Tournee waren viele Konzerte ausverkauft.

Nach dem Erfolg ihres Albums «Balance» und mehreren TV-Auftritten meldet sich Egli damit zurück auf der grossen Live-Bühne – mit einer Show, die ihrem Motto alle Ehre macht: tanzen, lachen, leben.