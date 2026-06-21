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Schreckmoment für die Fans Rod Stewart während Konzert mit Sauerstoff versorgt

dpa

21.6.2026 - 15:41

Gesundheitlicher Zwischenfall bei Popstar Rod Stewart.(Archiv)
Gesundheitlicher Zwischenfall bei Popstar Rod Stewart.(Archiv)
Bild: dpa

Bei seinem Auftritt muss er plötzlich pausieren – Sauerstoffmaske statt Mikro! Ein Schreckmoment, doch der Weltstar reagiert mit Humor und ruft seinem Publikum zu: «The show must go on!»

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DPA, Redaktion blue News

21.06.2026, 15:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schreckmoment für die Fans des britischen Popstars Rod Stewart bei einem Konzert.
  • Der 81-Jährige zeigte sich plötzlich geschwächt und musste während des Auftritts mit Sauerstoff versorgt werden.
  • Danach setzte sich der Sänger auf eine Treppe mitten auf der Bühne und stimmte den nächsten Song an.
Mehr anzeigen

 Der britische Popstar Rod Stewart musste bei einem US-Konzert eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtet das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls. Auf der Aufnahme des Auftritts wirkt der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegt sich kaum. Zu sehen ist auch, wie Stewart sich während des Singens abstützt. Als der Musiker Mitarbeiter seines Teams vom Bühnenrand zu sich ruft, eilen diese laut TMZ dann mit einer Sauerstoffflasche zum Sänger, der mithilfe einer Maske einige Male tief einatmet.

Rod Stewart versteckt den Vorfall nicht 

«The show must go on», ruft der Sänger gleich im Anschluss gut gelaunt ins Mikrofon, wie in dem TMZ-Video zu sehen ist. Das Konzert im US-Bundesstaat Utah ging also nach einer kurzen Unterbrechung weiter. Er sei fast ohnmächtig geworden, erklärt Stewart seinem Publikum in der Aufnahme. Zu hören ist, wie die Fans ihm lautstark zujubeln. Dann setzt sich der Sänger auf eine Treppe mitten auf der Bühne und stimmt den nächsten Song an. 

Laut Medienberichten hatte Stewart kürzlich einige Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Bis August stehen aber mehrere US-Konzerte des Popstars auf dem Plan.

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