Bligg ist nach seinem BLAY-Projekt wieder solo unterwegs. blue News erklärt er sein neues Album «Tradition» und verrät, wie er seine Partnerin kennengelernt hat. Der Song «Fabienne» erzählt ihre Liebesgeschichte.

«Tadition»-Intro mit Streichmusik Alder

2008 hatte ich einen Durchbruch mit der Streichmusik Alder. Deshalb war für mich klar, dass diese Streichmusik-Phase auf das Album muss. Es war cool, sie im Intro zu haben. Es ist quasi ein Sonnenaufgang, der ins Album hineinführt. Sie sind auch beim letzten Song «Immer wänni hei chumm» als Outro nochmals dabei, das ist dann der Sonnenuntergang.

«Jetzt fangt das wieder a»

Das ist eine klassische Bligg-humoristische Uptemponummer, die sich hervorragend live spielen lässt.

«Mosaik», Featuring Aaron Asteria

«Mosaik» ist für mich einer der zentralen Songs auf dem Album. Es ist die Weiterführung des Songs «Musigg i dä Schwiiz». Es ist der zweite Teil.

Mir war es aber wichtig, dass es sowohl musikalisch als auch textlich nicht einfach als Kopie daherkommt. Darum ist das musikalische Gewand ein bisschen anders. Den Refrain singt Aaron Asteria. Er ist ein junger Singer-Songwriter, den ich unter Vertrag genommen habe.

Aaron Astoria kommt auch im Song «Milchstrasse» noch einmal vor. Mir war es wichtig, ihn zweimal auf dem Album zu haben.

«Mama lugg ich cha flüüge»

Einer meiner Favoritensongs auf dem Album. Ich freue mich unglaublich, den live zu spielen. Das ist so ein High-Energy-Motivationssong, der nach vorne gerichtet ist. Das war mein Ziel.

Wenn mein 8-jähriger Sohn auf YouTube immer nur die besten Skateboard-Tricks sieht, dann hat er das Gefühl, er könne nichts. Da muss ich ihm zuerst einmal sagen, dass die vorher 4000 Mal uf d'Schnurrä gefallen sind, bevor sie den einen Take haben machen können. Wir sollen uns davon nicht blenden lassen.

«Fabienne»

Meine Freundin und Mutter meiner Tochter heisst Fabienne, der Song ist für sie. Es gibt Filme, die sind based on a true story und andere, die sind inspired by a true story. Das sind zwei verschiedene Sachen.

«Fabienne» gehört zur Kategorie inspired by a true story. Ich habe sie tatsächlich am Bankschalter kennengelernt, ich kenne sie schon seit 15 Jahren. Was natürlich nicht stimmt, ist, dass sie am Schluss einen Bankraub unternimmt. Da habe ich mir die Freiheiten eines Songkünstlers genommen. Das Lied soll den Zuhörern auch Spass machen.

«Tradition» zeigt Bligg als Wilhelm Tell mit angebissenem Apfel. Ein aufwändiges Cover, das ohne KI entstanden ist.

«Uf dä Gass»

Auf der Gasse ist einfach so eine Live-Partynummer.

«Soldat», Featuring M.S.G. McAuley Schenker Group

Ich bin als Kind mit dem Thema Krieg konfrontiert worden. Mein Grossvater hat in der Normandie gekämpft. Er hat mir viel davon erzählt. Und jetzt ist es wieder aktuell, geopolitisch ist ein Krieg so nah bei uns wie noch nie.

Am Schluss zieht der Song auf eine andere Meta-Ebene, nämlich zu uns in der Schweiz und dass wir da, im Vergleich zu anderen, in einem Paradies leben, das ist ein subtiles politisches Statement.

Was den Song musikalisch sehr speziell macht, das ist Zusammenarbeit mit der M.S.G. McAuley Schenker Group. Das ist eine deutsche-amerikanische Rockband. Ich darf mit Stolz sagen, ich habe eine grössere amerikanische Rockband aus den 80ern auf dem Album. Cool, sehr cool!

«S'Quartier»

Im Song geht es um grosse Veränderungen und wie man damit klarkommt. Das ist ein grosser Teil unseres Lebens.

«Passagier»

Ist ein Song auf unsere jetzige Lebenszeit. Also auf unsere Reise durchs Leben. Als Sinnbild habe ich einen Zug genommen, mit einem Bahnhof, der quasi den Gebärsaal symbolisiert.

Wir steigen auf der Reise durchs Leben an verschiedenen Bahnhöfen auf den Zug, wir kommen aber alle an der gleichen Endstation an.

«Liebi repariere»

Ich fand den Gedanken spannend, die Liebe reparieren zu wollen. Um die Liebe kämpft, um eine Beziehung kämpft. Dabei kam der Gedanke, dass der Mann symbolisch Werkzeuge aus dem Bauzentrum dafür braucht. Zum Beispiel mit der Wasserwaage den schiefen Haussegen richten. Es ist symbolisch gemeint.

«Milchstrass», Featuring Aaron Asteria

«Milchstrass» ist für mich ein wichtiger Song, weil es einer der zentralen Songs von mir mit Aaron ist. Es ist auch die erste Singleauskopplung, die wir gemacht haben. Der Song selber ist jetzt nicht so Bligg-typisch, was ich auch noch spannend finde. Sowohl musikalisch als auch textlich. Es geht um ein grosses Thema: unsere Vergänglichkeit. Ich bin sehr gespannt, wie er live klingt.

«Monschter»

Das ist ein Song, der auch ein Alltagsthema behandelt. Mit «Monschter» ist der Erwartungsdruck, der Gesellschaftsdruck gemeint. Man kann es als Hamsterrad-Analogie anschauen, in dem wir uns alle bewegen.

«Gentleman»

«Gentlemen» ist eine absolute Comic-Nummer, eine richtig überspitzte Nummer, eine Bligg-Nummer, wie man sie vielleicht auch schon gehört hat.

Dort geht es um einen Typen, der sich für seine Frau mit allen Klischees, die man kennt, anbiedert. Dieses Phänomen der Anbiederung habe ich schon oft im Leben beobachtet. Da kann man nur verlieren.

«Immer wänni ich hei chum», Featuring Streichmusik Alder

Der Abschlusssong mit Streichmusik Alder ist eine Art Sonnenuntergang, um «Tradition» abzuschliessen.

