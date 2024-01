Boris Beckers Tochter Anna Ermakova wagt sich aufs Glatteis: Das englische Model hat ihre erste Musik-Single veröffentlicht. Darin will sie ihre Lebensgeschichte «auf emotionale Art und Weise» erzählen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das britisch-russisch-deutsche Model Anna Ermakova hat die RTL-Tanzshow «Let’s Dance» 2023 gewonnen. Ermakova ist die Tochter von Boris Becker und Angela Ermakova. Das Model hat die deutsche Tennislegende in einem Londoner Hotel kennengelernt.

Der Sieg hat sie beflügelt. Heute, Freitag, ist ihre erste Musik-Single «Behind Blue Eyes» erschienen. Ein Cover-Song von der Rockband The Who aus dem Jahr 1971.

Anna Ermakova wird ab 27. Januar 2024 in der Jury von der RTL-Show «Das Supertalent» an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen. Mehr anzeigen

«Let’s Dance»-Gewinnerin Anna Ermakova (23) bringt heute, Freitag, ihre erste eigene Single «Behind Blue Eyes» heraus.

Darauf erzählt die Tochter von Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova «auf emotionale Art und Weise ihre Geschichte», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die britische Rockband The Who hatte den Song 1971 veröffentlicht, seitdem wurde er bereits von zahlreichen Musikern gecovert. Das britische Model hatte im vergangenen Jahr mit Profitänzer Valentin Lusin die RTL-Tanzshow «Let’s Dance» gewonnen.

Neu auch als Jurorin bei «Das Supertalent» dabei

2024 ist ein erfolgreiches Jahr für das Model, das in London lebt. Anna Ermakova hat einen neuen TV-Job: Sie wird an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen bei der RTL-Sendung «Das Supertalent» in der Jury sitzen.

Dafür hat sich das in London lebende Model viel vorgenommen: «Ich lerne jede Woche Deutsch. Wenn ich beim ‹Supertalent› in der Jury sitze, werde ich komplett Deutsch sprechen», sagte sie der «Bild»-Zeitung.

Wenn jeder um sie herum Deutsch spreche, fühle sie sich momentan manchmal «wie eine Idiotin».

Dabei spricht die Engländerin mit russischen Wurzeln gar nicht so schlecht Deutsch, wie sie in diesem Videopost auf Instagram beweist:

Bei «Let’s Dance» in der Jury zu sein, sei «wie ein Ritterschlag» für sie, Ermakova doppelt nach: Durch meine Teilnahme bei ‹Let’s Dance› weiss ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt.»

«Das Supertalent» mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Anna Ermakova startet am Samstag, 27. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL.

dpa/che

