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Nix tote Hose Campino mit über 60 zum zweiten Mal Vater geworden

dpa

20.5.2026 - 07:28

«Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus»: Campino wurde mit über 60 zum zweiten Mal Vater.
«Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus»: Campino wurde mit über 60 zum zweiten Mal Vater.
Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Campino überrascht seine Fans mit privaten Neuigkeiten: Der «Tote Hosen»-Frontmann ist mit über 60 nochmals Vater geworden. In einer neuen TV-Doku über die Kultband spricht der Sänger offen über das späte Familienglück.

,

DPA, Bruno Bötschi

20.05.2026, 07:28

20.05.2026, 07:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Campino, der Sänger der Toten Hosen, ist zum zweiten Mal Vater geworden.
  • Das verrät der 63-Jährige Frontmann der «Toten Hosen» in der neuen TV-Dokumentation «Die Toten Hosen – Das letzte Album».
  • Das Kind kam während der Arbeiten am letzten Studioalbum «Trink aus, wir müssen gehen!» (erscheint am 29. Mai) der Band zur Welt. 
  • Ab heute Mittwoch, 20. Mai, ist der Film von Regisseur Eric Friedler in der ARD Mediathek abrufbar.
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Tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse der Toten Hosen und eine unerwartete Neuigkeit über Campino:

In der neuen TV-Dokumentation «Die Toten Hosen – Das letzte Album» über die legendären Düsseldorfer Punkrocker erzählt der Frontmann der Band, dass er überraschend nochmal Vater geworden ist.

«Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus», sagt der 63-Jährige, die diese Woche in einem Mainzer Kino Premiere feierte – im Beisein von Campino, Bassist Andi Meurer und Schlagzeuger Vom Ritchie. 

Das Kind kam während der zweijährigen Arbeiten am letzten Studioalbum «Trink aus, wir müssen gehen!» (erscheint am 29. Mai) der Band zur Welt. Für Campino ist es die zweite Vaterschaft, er hat bereits einen 2004 geborenen Sohn.

«Müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt»

In einer Gesprächsrunde nach der Premiere sagte Campino: «Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.»

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Man könne Pläne machen, wie man wolle und plötzlich sei doch alles anders. «Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung», so Campino weiter.

«Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei.»

Band liess sich zwei Jahre lang mit der Kamera begleiten

Für die TV-Dokumentation «Die Toten Hosen – Das letzte Album» von Regisseur Eric Friedler liess sich die Band zwei Jahre lang bei ihrer Arbeit an dem letzten Album über die Schulter schauen.

Campino bezeichnete die Produktion nach der Premiere in Mainz, zu der unter anderem auch sein Freund, Fussballtrainer Jürgen Klopp gekommen war, als «schönes Geschenk für uns». 

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