Nix tote HoseCampino mit über 60 zum zweiten Mal Vater geworden
dpa
20.5.2026 - 07:28
Campino überrascht seine Fans mit privaten Neuigkeiten: Der «Tote Hosen»-Frontmann ist mit über 60 nochmals Vater geworden. In einer neuen TV-Doku über die Kultband spricht der Sänger offen über das späte Familienglück.
Tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse der Toten Hosen und eine unerwartete Neuigkeit über Campino:
In der neuen TV-Dokumentation «Die Toten Hosen – Das letzte Album» über die legendären Düsseldorfer Punkrocker erzählt der Frontmann der Band, dass er überraschend nochmal Vater geworden ist.
«Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus», sagt der 63-Jährige, die diese Woche in einem Mainzer Kino Premiere feierte – im Beisein von Campino, Bassist Andi Meurer und Schlagzeuger Vom Ritchie.
Das Kind kam während der zweijährigen Arbeiten am letzten Studioalbum «Trink aus, wir müssen gehen!» (erscheint am 29. Mai) der Band zur Welt. Für Campino ist es die zweite Vaterschaft, er hat bereits einen 2004 geborenen Sohn.
«Müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt»
In einer Gesprächsrunde nach der Premiere sagte Campino: «Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.»