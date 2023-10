Annemarie Eilfeld wurde 2009 Dritte bei «Deutschland sucht den Superstar». Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images

Sängerin Annemarie Eilfeld möchte neue Gesangstalente nicht bei «Deutschland sucht den Superstar» sehen, auch und gerade weil sie selbst dort ihre Karriere begann. Sie warnt vor Castingshows im TV.

Annemarie Eilfeld ist kein grosser Fan von Castingshows. Dabei hat die Sängerin («Keine Panik») 2009 ihre Karriere bei «Deutschland sucht den Superstar» begonnen. Aber die Mutter eines kleinen Sohnes hat keine guten Erinnerungen daran.

In dem Podcast «Aber bitte mit Schlager» befragt, ob sie jungen Talenten die Teilnahme bei DSDS raten würde, gab es eine klare Antwort: «Auf gar keinen Fall.» Sie sei oft als Vocal-Coach tätig und auch da gibt sie eine klare Ansage: «Ich sag den Kandidat*innen dann: ‹Überleg es dir ein-zwei-dreimal, ob du das machen möchtest›.» Meistens nehmen sie ihren Rat an.

Die Künstlerin hat immer wieder davon gesprochen, wie sie sich bei der Sendung nicht unterstützt fühlte. «Das ist ja eigentlich ein Sprungbrett, aber letzten Endes wird einem die Leiter aus dem Wasser, in das man da reingesprungen ist, weggezogen», beschrieb die 33-Jährige, wie man letzten Endes mit den Herausforderungen von plötzlichem Ruhm alleingelassen wurde.

Annemarie Eilfeld wurde nicht beschützt

Annemarie Eilfeld kritisierte auch, wie wenig die Kandidat*innen damals vor den Medien geschützt wurden. Auch wenn das Team aus Local-Coach und Tanztrainer sehr nett waren: «Am Ende des Tages konnten die uns auch nicht retten vor den Medien und vor dem, was da mit uns gemacht wurde. Für mich ist es nach wie vor ein grosses Trauma.»

Sie weiss aber auch, dass sie ein von wenigen Kandidat*innen ist, die noch eine Karriere in der Musikszene hat. Der ehemalige «DSDS»-Star sieht auch grosse Veränderungen in der Branche und richtet sich auch nach dem veränderten Geschmack der Konsument*innen. «Seit Jahren sind Alben nicht mehr zeitgemäss. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird immer kürzer und kleiner. Man macht ja auch keine Singles mehr, die länger als drei Minuten sind. Also hab ich da auch vermehrt auf Singles gesetzt», beschrieb Annemarie Eilfeld, wie sie sich ihre Relevanz in der Schlagerwelt erhalten hat.

