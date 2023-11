Céline Dion und der Kampf gegen das Ende ihrer Karriere Im Sommer sagte Céline Dion ihre Tournee für 2024 ab. Die Sängerin leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Unklar ist, ob sie je wieder auf die Bühne zurückkehren kann. Ein Rückblick auf die Karriere eines Weltstars. 10.10.2023

Céline Dion, die am «Stiff-Person-Syndrom» leidet, hat sich erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In ihrer Heimatstadt Las Vegas besuchte sie ein Eishockeymatch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin Céline Dion leidet an der Autoimmunerkrankung «Stiff-Person-Syndrom». Die 55-Jährige hat sich deshalb aus dem Showgeschäft zurückgezogen.

Jetzt zeigt sie sich bei einem Eishockeyspiel ihres Heimatvereins, den Montreal Canadiens, erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Die lange Leidensgeschichte Céline Dions (55) ist für Fans der kanadischen Sängerin kein Geheimnis.

Im Dezember 2022 hatte die «My Heart Will Go On»-Sängerin selbst in einem auf Instagram geteilten Video bekannt gegeben, dass bei ihr das «Stiff-Person-Syndrom» diagnostiziert worden sei.

Seitdem hat Dion ihre Musikkarriere unterbrochen, ist weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden, und soll sich in ihre Villa in Las Vegas zurückgezogen haben. Doch nun hat sich die so beliebte Sängerin erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Céline Dion besucht Eishockeyspiel in Las Vegas

Die aus der Umgebung von Montreal in Kanada stammende Dion hat sehr zur Freude ihrer zahlreichen Fans eine Partie ihres Heimatvereins, der Montreal Canadiens, in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL besucht.

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas...@celinedion 🤝 Habs#GoHabsGo pic.twitter.com/VUodJPWPDx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 31, 2023

Das Spiel wurde in Las Vegas ausgetragen. Ein von dem Team auf X (vormals Twitter) geteiltes Video zeigt Dion im Anschluss an das Match beim Besuch der Spielerkabine.

Céline Dion wird von ihren Söhnen begleitet

Céline Dion wird in dem Clip von Canadiens-Trainer Martin St. Louis herzlich begrüsst und umarmt. Die Sängerin klatscht in die Hände, freut sich sichtlich, und macht insgesamt einen hervorragenden Eindruck.

Zu dem Anlass trägt sie eine beigefarbene Hose und einen farblich passenden Pullover sowie eine gefütterte weisse Weste, die sicherlich gut gegen die niedrigen Temperaturen in der Hockey-Arena geschützt hat. Die Haare hat Dion zu einem Zopf zurückgenommen.

Ihre drei Söhne, der 22-jährige René-Charles und die Zwillinge Nelson und Eddy (13), begleiteten Dion. Gemeinsam posieren sie in dem Clip aus der Kabine für Gruppenfotos, und lernen Spieler des Teams kennen.

Die kanadische Sportmoderatorin Chantal Machabée (59) teilte auf ihrem Instagram-Profil ebenfalls zwei Bilder, die sie Arm in Arm mit einer freudestrahlenden Dion zeigen. «Das ganze Team hat sich sehr gefreut, dich und deine Familie kennenzulernen», kommentiert die Journalistin ihren Post.

Fans von Céline Dion überschlagen sich vor Freude

Wie unvergessen die Sängerin bei ihren Fans ist, zeigt sich in den Kommentarspalten unter den Aufnahmen ihres Auftritts. «Gott, wie sehr wir sie vermisst haben», heisst es da etwa.

Ein anderer User bemerkt: «Celine!!! Du siehst unglaublich aus! Ich drücke euch! Wir lieben dich so sehr!!»

Chronische Autoimmunerkrankung «Stiff-Person-Syndrom»

Die mit Songs wie «My Heart Will Go On» und «Because You Loved Me» bekannt gewordene Sängerin leidet an einer chronischen Autoimmunerkrankung namens «Stiff-Person-Syndrom».

In Stresssituationen kann die Erkrankung zu Muskelverkrampfungen führen. Auftritte sind Dion daher derzeit unmöglich.

the way marty held her hand in genuine admiration...she looks great...she is a icon... — COLDBLUE (@MannyTerrebonne) November 1, 2023

Dions Schwester Claudette hatte erst im September erklärt, dass die Sängerin alles tue, um wieder gesund zu werden. Sie sei zwar «eine starke Frau», doch leider könne die Familie auch «keine Medikamente finden, die wirken», wie Claudette Dion (74) in einem rund einen Monat zuvor erschienenen Interview noch enthüllte.

Dion arbeite jedoch mit «den besten Forschern auf diesem Gebiet» zusammen. «Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie vor allem Ruhe braucht», erklärte Claudette Dion damals weiter.

