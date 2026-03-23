US-Popsängerin Chappell Roan wehrt sich gegen Kritik. (Archivbild) Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Sängerin Chappell Roan sorgt derzeit für Schlagzeilen. Der Grund: ihr Umgang mit Fans und Paparazzi. Was steckt hinter den Vorwürfen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin Chappell Roan steht wegen ihres Umgangs mit Fans und Paparazzi in der Kritik.

Ein Bodyguard soll in Brasilien ein elfjähriges Mädchen, das Fan der Sängerin war, zum Weinen gebracht haben – Roan bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.

Auch frühere Auseinandersetzungen mit Fotografen sorgen für Diskussionen über ihr Verhalten im Rampenlicht. Mehr anzeigen

Paparazzi, Blitzlichtgewitter, kreischende Fans – wer im Rampenlicht steht, muss einiges aushalten. Diese Erfahrung machte auch die Sängerin Chappell Roan.

Ihren internationalen Durchbruch feierte die 28-Jährige 2023 mit dem Debütalbum «The Rise and Fall of a Midwest Princess». Seither steht die Amerikanerin mit Schweizer Wurzeln im Rampenlicht.

Und wie schon so oft zeigt sich: Der Umgang mit Paparazzi und Fans ist nicht immer einfach – manchmal klappt’s gut, manchmal weniger. So ergeht es auch der Sängerin – allerdings steht sie dafür derzeit in der Kritik.

11-Jährige erlebte «erschütternde Situation»

Jüngst geriet die Sängerin in die Schlagzeilen, weil sie – oder genauer gesagt ein Bodyguard – ein 11-jähriges Mädchen zum Weinen brachte. Fussballstar Jorginho Frello veröffentlichte am Samstag in seiner Instagram-Story ein langes Statement, in dem er schilderte, seine Familie habe beim Frühstück in einem Hotel in São Paulo eine «erschütternde Situation» mit einem Sicherheitsmann der Sängerin erlebt.

Seine Tochter, ein grosser Fan von Chappell Roan, habe ein Schild gebastelt, das sie zum Lollapalooza-Festival in São Paulo mitnehmen wollte, wo die Künstlerin auftrat. Der 34-Jährige nannte zwar keinen Namen, doch laut mehreren Medienberichten soll es sich um Ada Law handeln, Tochter seiner Frau Catherine Harding aus einer früheren Beziehung mit Schauspieler Jude Law.

Frello beschrieb, dass seine Tochter den Star beim Frühstück an einem nahen Tisch erkannt, ihr kurz zugenickt und gelächelt habe. Ohne ein Wort zu sagen, sei sie anschliessend wieder zu ihrem Platz zurückgekehrt. «Was dann geschah, war völlig unverhältnismässig», schrieb er.

Ein «grosser Sicherheitsbeamter» habe daraufhin seine Frau und seine Tochter in «äusserst aggressivem Ton» angesprochen. «Er sagte, sie solle nicht zulassen, dass meine Tochter andere Leute ‹respektlos› behandle oder ‹belästige›. Er sagte sogar, er würde eine Beschwerde gegen sie beim Hotel einreichen, während meine elfjährige Tochter weinend daneben sass. Meine Tochter war extrem erschüttert und weinte viel.»

Heftige Kritik

Auch Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Cavaliere reagierte auf den Vorfall und schloss die Sängerin kurzerhand von einem bevorstehenden Auftritt beim «Todo Mundo no Rio»-Konzert in der brasilianischen Metropole aus.

«Solange ich in unserer Stadt das Sagen habe, wird diese junge Dame Chappell Roan niemals beim Todo Mundo no Rio auftreten! Ich bezweifle, dass Shakira so etwas tun würde! Übrigens, Frello Jorginho – deine Kleine ist bereits als Ehrengast der Veranstaltung im Mai eingeladen!», gab Cavaliere auf X bekannt.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade - esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

Auch in den sozialen Medien hagelte es Kritik gegen die Sängerin. «Sie sollte sich schämen», schrieb eine Nutzerin auf X über Chappell Roan. Unter einem ihrer Instagram-Posts hiess es: «Respektiert die Kinder!», «Respektier deine Fans!» oder «Deine Fans sind der Grund, warum du heute dort bist, wo du bist. Zeig ein wenig mehr Dankbarkeit.»

Chappell Roan veröffentlicht Statement

Am Sonntag veröffentlichte die Sängerin schliesslich ein Statement in ihrer Instagram-Story. «Ich habe den Sicherheitsmann nicht gebeten, mit dieser Mutter und ihrem Kind zu sprechen. Sie kamen nicht auf mich zu, sie taten nichts», sagte sie darin.

Weiter sagte Chappell Roan: «Es ist unfair von den Sicherheitskräften, jemandem keine guten Absichten zu unterstellen, wenn sie keinen Grund dazu haben, weil ja gar keine Massnahmen ergriffen wurden.» Der betreffende Wachmann habe auch nicht zu ihrem persönlichen Sicherheitsdienst gehört.

Und sie stellte klar: «Ich hasse keine Menschen, die Fans meiner Musik sind. Ich hasse keine Kinder. Das ist doch verrückt. Es tut mir leid für die Mutter und das Kind, dass jemand so etwas angenommen hat. Wenn sie sich unwohl gefühlt haben, macht mich das wirklich traurig.»

Der Paparazzi-Vorfall in Paris

Doch der Fan-Vorfall ist nicht der einzige, der Chappell Roan in letzter Zeit Kritik einbrachte. Unter anderem sorgte noch ein Paparazzi-Vorfall in Paris während der Fashion Week für Aufsehen: Chappell Roan stieg gerade aus ihrem Auto vor einem Restaurant, als ihr bereits mehrere Fotografen auflauerten.

Sie zückte ihr Handy und begann zu filmen. «Ich versuche gerade, zum Abendessen zu gehen, und habe diesen Leuten schon mehrmals gesagt, sie sollen verschwinden», sagte sie in die Kamera. Dann richtete sie ihr Handy auf die Paparazzi – und sprach vor allem eine Person an, die eine Unterschrift von ihr wollte. «Sie verstecken ihr Gesicht, weil sie sich schämen», fügte sie hinzu.

«Wir haben die falsche Person berühmt gemacht», kritisierte ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Video. Eine andere Nutzerin meinte: «Sei nicht berühmt, wenn du den Druck nicht aushältst.» Andere kommentierten: «Sie hätte auch einfach ins Restaurant gehen können» oder «Was will sie damit eigentlich erreichen?»

Andere wiederum zeigten Verständnis für ihre Reaktion. «Sie darf Nein sagen», schrieb eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte: «Es kann nicht sein, dass ihr die Paparazzi in Schutz nehmt.» Und eine weitere Person ergänzte: «Ich stimme ihr zu – bei jedem anderen Menschen würdet ihr sagen: ‹Oh, diese arme Frau wird belästigt.› Nur weil sie berühmt ist, darf sie also keine Grenzen setzen? Das ist unfair. Sie arbeitet hart für ihren Erfolg und hat es verdient, in Ruhe essen zu können.»

«Halt die Fresse!»

Es ist nicht das erste Mal, dass Chappell Roan mit Paparazzi aneinandergeraten ist. Schon in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Szenen. So etwa 2024 bei den «MTV Video Music Awards»: Auf einem Video ist zu hören, wie ein Fotograf Roan ein schroffes «Halt die Klappe!» zurief.

Roan reagierte sichtlich verärgert, zeigte auf den Mann und entgegnete: «Halt die Fresse!» Nach einer kurzen Pause fügte sie warnend hinzu: «Lass es. Nicht mit mir, Schlampe!»

«Das war ziemlich überwältigend und beängstigend», sagte Roan nach dem Vorfall auf dem roten Teppich in einem Interview mit «Entertainment Tonight». «Für jemanden wie mich, der schon bei lauten Rufen nervös wird, ist der rote Teppich einfach furchtbar. Also habe ich zurückgeschrien, du kannst nicht so mit mir reden!»