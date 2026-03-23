  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chappell Roan unter Beschuss Kind weint nach Begegnung – jetzt gerät ein Popstar unter Druck

Lea Oetiker

23.3.2026

US-Popsängerin Chappell Roan wehrt sich gegen Kritik. (Archivbild)
US-Popsängerin Chappell Roan wehrt sich gegen Kritik. (Archivbild)
Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Sängerin Chappell Roan sorgt derzeit für Schlagzeilen. Der Grund: ihr Umgang mit Fans und Paparazzi. Was steckt hinter den Vorwürfen?

Lea Oetiker

23.03.2026, 11:30

23.03.2026, 13:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sängerin Chappell Roan steht wegen ihres Umgangs mit Fans und Paparazzi in der Kritik.
  • Ein Bodyguard soll in Brasilien ein elfjähriges Mädchen, das Fan der Sängerin war, zum Weinen gebracht haben – Roan bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.
  • Auch frühere Auseinandersetzungen mit Fotografen sorgen für Diskussionen über ihr Verhalten im Rampenlicht.
Mehr anzeigen

Paparazzi, Blitzlichtgewitter, kreischende Fans – wer im Rampenlicht steht, muss einiges aushalten. Diese Erfahrung machte auch die Sängerin Chappell Roan.

Ihren internationalen Durchbruch feierte die 28-Jährige 2023 mit dem Debütalbum «The Rise and Fall of a Midwest Princess». Seither steht die Amerikanerin mit Schweizer Wurzeln im Rampenlicht.

Und wie schon so oft zeigt sich: Der Umgang mit Paparazzi und Fans ist nicht immer einfach – manchmal klappt’s gut, manchmal weniger. So ergeht es auch der Sängerin – allerdings steht sie dafür derzeit in der Kritik.

11-Jährige erlebte «erschütternde Situation»

Jüngst geriet die Sängerin in die Schlagzeilen, weil sie – oder genauer gesagt ein Bodyguard – ein 11-jähriges Mädchen zum Weinen brachte. Fussballstar Jorginho Frello veröffentlichte am Samstag in seiner Instagram-Story ein langes Statement, in dem er schilderte, seine Familie habe beim Frühstück in einem Hotel in São Paulo eine «erschütternde Situation» mit einem Sicherheitsmann der Sängerin erlebt.

Seine Tochter, ein grosser Fan von Chappell Roan, habe ein Schild gebastelt, das sie zum Lollapalooza-Festival in São Paulo mitnehmen wollte, wo die Künstlerin auftrat. Der 34-Jährige nannte zwar keinen Namen, doch laut mehreren Medienberichten soll es sich um Ada Law handeln, Tochter seiner Frau Catherine Harding aus einer früheren Beziehung mit Schauspieler Jude Law.

Frello beschrieb, dass seine Tochter den Star beim Frühstück an einem nahen Tisch erkannt, ihr kurz zugenickt und gelächelt habe. Ohne ein Wort zu sagen, sei sie anschliessend wieder zu ihrem Platz zurückgekehrt. «Was dann geschah, war völlig unverhältnismässig», schrieb er.

Ein «grosser Sicherheitsbeamter» habe daraufhin seine Frau und seine Tochter in «äusserst aggressivem Ton» angesprochen. «Er sagte, sie solle nicht zulassen, dass meine Tochter andere Leute ‹respektlos› behandle oder ‹belästige›. Er sagte sogar, er würde eine Beschwerde gegen sie beim Hotel einreichen, während meine elfjährige Tochter weinend daneben sass. Meine Tochter war extrem erschüttert und weinte viel.»

Heftige Kritik 

Auch Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Cavaliere reagierte auf den Vorfall und schloss die Sängerin kurzerhand von einem bevorstehenden Auftritt beim «Todo Mundo no Rio»-Konzert in der brasilianischen Metropole aus. 

«Solange ich in unserer Stadt das Sagen habe, wird diese junge Dame Chappell Roan niemals beim Todo Mundo no Rio auftreten! Ich bezweifle, dass Shakira so etwas tun würde! Übrigens, Frello Jorginho – deine Kleine ist bereits als Ehrengast der Veranstaltung im Mai eingeladen!»,  gab Cavaliere auf X bekannt.

Auch in den sozialen Medien hagelte es Kritik gegen die Sängerin. «Sie sollte sich schämen», schrieb eine Nutzerin auf X über Chappell Roan. Unter einem ihrer Instagram-Posts hiess es: «Respektiert die Kinder!», «Respektier deine Fans!» oder «Deine Fans sind der Grund, warum du heute dort bist, wo du bist. Zeig ein wenig mehr Dankbarkeit.»

Chappell Roan veröffentlicht Statement

Am Sonntag veröffentlichte die Sängerin schliesslich ein Statement in ihrer Instagram-Story. «Ich habe den Sicherheitsmann nicht gebeten, mit dieser Mutter und ihrem Kind zu sprechen. Sie kamen nicht auf mich zu, sie taten nichts», sagte sie darin.

@leakdaily

ohhh #chappellroan #brasil #lollapalooza #event #security

♬ Peace - dunsky & dksh

Weiter sagte Chappell Roan: «Es ist unfair von den Sicherheitskräften, jemandem keine guten Absichten zu unterstellen, wenn sie keinen Grund dazu haben, weil ja gar keine Massnahmen ergriffen wurden.» Der betreffende Wachmann habe auch nicht zu ihrem persönlichen Sicherheitsdienst gehört.

Und sie stellte klar: «Ich hasse keine Menschen, die Fans meiner Musik sind. Ich hasse keine Kinder. Das ist doch verrückt. Es tut mir leid für die Mutter und das Kind, dass jemand so etwas angenommen hat. Wenn sie sich unwohl gefühlt haben, macht mich das wirklich traurig.»

Der Paparazzi-Vorfall in Paris

Doch der Fan-Vorfall ist nicht der einzige, der Chappell Roan in letzter Zeit Kritik einbrachte. Unter anderem sorgte noch ein Paparazzi-Vorfall in Paris während der Fashion Week für Aufsehen: Chappell Roan stieg gerade aus ihrem Auto vor einem Restaurant, als ihr bereits mehrere Fotografen auflauerten.

Sie zückte ihr Handy und begann zu filmen. «Ich versuche gerade, zum Abendessen zu gehen, und habe diesen Leuten schon mehrmals gesagt, sie sollen verschwinden», sagte sie in die Kamera. Dann richtete sie ihr Handy auf die Paparazzi – und sprach vor allem eine Person an, die eine Unterschrift von ihr wollte. «Sie verstecken ihr Gesicht, weil sie sich schämen», fügte sie hinzu.

«Wir haben die falsche Person berühmt gemacht», kritisierte ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Video. Eine andere Nutzerin meinte: «Sei nicht berühmt, wenn du den Druck nicht aushältst.» Andere kommentierten: «Sie hätte auch einfach ins Restaurant gehen können» oder «Was will sie damit eigentlich erreichen?»

Andere wiederum zeigten Verständnis für ihre Reaktion. «Sie darf Nein sagen», schrieb eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte: «Es kann nicht sein, dass ihr die Paparazzi in Schutz nehmt.» Und eine weitere Person ergänzte: «Ich stimme ihr zu – bei jedem anderen Menschen würdet ihr sagen: ‹Oh, diese arme Frau wird belästigt.› Nur weil sie berühmt ist, darf sie also keine Grenzen setzen? Das ist unfair. Sie arbeitet hart für ihren Erfolg und hat es verdient, in Ruhe essen zu können.»

«Halt die Fresse!»

Es ist nicht das erste Mal, dass Chappell Roan mit Paparazzi aneinandergeraten ist. Schon in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Szenen. So etwa 2024 bei den «MTV Video Music Awards»: Auf einem Video ist zu hören, wie ein Fotograf Roan ein schroffes «Halt die Klappe!» zurief.

@metroentertainment

New angle with clearer audio 😲 On the @MTV VMAs 2024 red carpet, @chappell roan was seen getting caught in a bit of an altercation and telling a photographer to "shut the ---- up." Later after the incident, Chappell told @Entertainment Tonight, "You don't yell at me like that." 👆🏼 It now looks like the photographer was originally upset with Chappell for "missing her spot" on the red carpet. After the confrontation, Chappell went on to win New Artist, and thanked her queer fans and drag queens for the award. 🏆 📲 Follow us for popular entertainment content and more. #chappellroan #drama #pop #singer #redcarpet #interview #celebrity #mtvvmas #performance #chappellroanfans #queer #lgbt #usa #celeb #photographer #paparazzi #fyp #foyoupage

♬ original sound - Metro Entertainment

Roan reagierte sichtlich verärgert, zeigte auf den Mann und entgegnete: «Halt die Fresse!» Nach einer kurzen Pause fügte sie warnend hinzu: «Lass es. Nicht mit mir, Schlampe!»

«Das war ziemlich überwältigend und beängstigend», sagte Roan nach dem Vorfall auf dem roten Teppich in einem Interview mit «Entertainment Tonight». «Für jemanden wie mich, der schon bei lauten Rufen nervös wird, ist der rote Teppich einfach furchtbar. Also habe ich zurückgeschrien, du kannst nicht so mit mir reden!»

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte: So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Schlagerstar schreibt Musikgeschichte: So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum

Am 10. Oktober 2026 schreibt Beatrice Egli Musikgeschichte. Sie wird die erste Schweizer Solokünstlerin sein, die ein Konzert im Hallenstadion in Zürich geben wird. blue News war bereits jetzt mit ihr vor Ort.

06.11.2025

Mehr zum Thema

Shootingstar der Szene. Dieser Popstar bringt Zürich heute zum Ausrasten – aber wer ist sie eigentlich?

Shootingstar der SzeneDieser Popstar bringt Zürich heute zum Ausrasten – aber wer ist sie eigentlich?

«Leute verhalten sich wie Verrückte». US-Sängerin Chappell Roan rechnet mit ihren Fans ab

«Leute verhalten sich wie Verrückte»US-Sängerin Chappell Roan rechnet mit ihren Fans ab

Musik. Chappell Roan schüttelt Songs nicht aus dem Ärmel

MusikChappell Roan schüttelt Songs nicht aus dem Ärmel

Meistgelesen

«Niederlage für Satan» – Iran spottet über Trump +++ Israel fliegt weiter Angriffe auf Teheran
Kult-SRF-Auswanderer gehen auf die Barrikaden
Videos zeigen Chaos an US-Flughäfen – jetzt greift Trump zu neuen Mitteln
Trump kündigt vorübergehende Waffenruhe im Iran an
SMI geht nach Trump-Ankündigung steil +++ Börse dreht um 180 Grad