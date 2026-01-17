Checkst du, wer die 15-jährige Rapperin Zahide ist?

«Chabos wissen, wer Zahide ist», heisst es im Song «Mona Lisa Motion». Britta Pedersen/dpa

Mit gerade einmal 15 Jahren ist die Berliner Rapperin Zahide zum Shootingstar der deutschsprachigen Musikszene aufgestiegen. Wie gelingt ein solcher Aufstieg in so jungen Jahren – und wer ist dieses Mädchen?

Der Song beginnt so:

«Cozy Tracksuit, Ferragamo, Gucci-Belt – checkst du? Meine Jeans: True Religion. Deine Meinung? F you – checkst du? Keiner hat dich gefragt, und ich lass’ die Hater reden, weil das Serdar Abi sagt.»

Im Video sitzt eine junge Frau auf dem Beifahrersitz in einem roten Ferrari und fährt durch die Strassen von Paris, vorbei am Arc de Triomphe. Sie lehnt sich aus dem Autofenster, schaut in die Kamera und rappt weiter:

«Zeig dir, was ’ne Baddie kann, in Paris im Rari fahr’n.»

Der Song von «Zah1de» hat auf Youtube 16 Millionen Aufrufe, auf Spotify 35 Millionen. Die Sängerin ist 15 und aktuell eines der auffälligsten neuen Gesichter im deutschsprachigen Musikraum. Wer ist sie? Und wie wurde sie so erfolgreich?

Mit 14 Jahren einen Vertrag bei Universal

Die Musikerin heisst mit vollem Namen Zahide Kayaci. Sie hat türkische Wurzeln und kommt aus Berlin-Kreuzberg. Dort betreiben ihre Eltern einen Bioladen. Zudem hat sie drei Geschwister: zwei Brüder und eine Schwester.

«Ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie. Meine Eltern sind ganz normale Arbeiter und hatten nie wirklich viel, aber was sie hatten, war auf jeden Fall ganz viel Liebe für mich und meine Geschwister», sagte sie bei der Bambi-Verleihung im November, wo sie den Preis als «Shootingstar des Jahres» erhielt. Dadurch wurde sie übrigens zur jüngsten Solo-Preisträgerin in der Geschichte des Preises.

Ihren ersten Song «Tiktok sportlich» veröffentlichte sie im November 2024, im Januar 2025 folgte bereits der nächste Hit. Da war Zahide gerade einmal 14 Jahre alt. Auf Spotify werden ihre Songs millionenfach gestreamt. Auf TikTok folgen ihr inzwischen über acht Millionen Menschen, auf Instagram rund 740'000 und auf YouTube etwas mehr als eine Million.

Noch im gleichen Alter soll sie – nach eigenen Angaben – einen Millionenvertrag mit dem Musiklabel Universal unterschrieben haben. Sie macht Werbung für den Online-Händler Zalando und den Sneakershop Snipes, und wurde nebst dem Bambi auch mit zwei «YouTube Music Awards» ausgezeichnet.

Vor rund zwei Wochen brachte sie ein Album heraus, das direkt auf Platz zwei der deutschen Charts einstieg. Ihre ersten Konzerte – mit je 4500 Plätzen – waren prompt ausverkauft.

Die Lieder von Zah1de wirken harmlos

Zahide hat langes, braunes Haar. Sie trägt künstliche Wimpern und Gelnägel. Ihre Kleidung ist meist lässig, oft kombiniert sie weite Jeans mit einem lockeren Shirt und passenden Sneakers.

Anders als viele ihrer Kolleginnen rappt Zahide nicht über Beziehungen oder Drogen, sondern über Luxusmarken und den Lipliner, den sie trägt. Jungs kommen in ihrer Musik gar nicht vor. Ihre Texte wirken oft harmlos, fast kindgerecht – was auch zu ihrem Publikum passt: Die meisten ihrer Fans sind zwischen zwölf und sechzehn Jahren alt. Bei ihren ersten Konzerten standen deshalb nicht nur Teenager in der Menge, sondern auch viele Eltern, die ihre Kinder begleiteten.

Doch Zahide wurde nicht durch die Musik bekannt, sondern ursprünglich durch die Tanzgruppe «Lunatix». Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus ihrer Tanzschule studierte sie kurze Choreografien zu aktuellen Hits ein und stellte die Aufnahmen auf TikTok, wo sie schnell viral gingen.

«Lunatix» kommt auch immer wieder in ihren Songtexten vor. Beispielsweise in «Ballert auf Lautlos»: «Z-A-H-I-D-E, ja, ihr kennt meinen Namen. Sogar Lehrer stalken mich auf Instagram. Dubai oder London, international. Egal, wo ich bin, bleibe Lunatix loyal», singt sie darin.

Kritik an Manager

Geführt wird die Tanzgruppe von Serdar Bogatekin. Der 35-Jährige ist inzwischen auch der Manager von Zahide. Auch er kommt öfter in ihrer Musik vor, so in «Pretty Privilege»: «Serdar Abi sagt, mach dein Ding, Girl». Auch in ihren Videos auf TikTok zeigt er sich häufig.

Zahide und ihr Manager Serdar Bogatekin. IMAGO/Eventpress

Doch Bogatekin gilt als umstrittene Figur. Mindestens zwei ehemalige Schüler*innen, Chiara Calisto und Samro Sauvage, wandten sich Ende 2024 öffentlich gegen ihn.

Sie warfen ihm vor, sie unter Druck gesetzt zu haben, einen Vertrag zu unterschreiben, sich 30 Prozent ihrer Einnahmen sichern zu wollen und nicht einmal Englisch zu beherrschen. Zudem bezeichneten sie ihn als schlechten Manager. Immer wieder wird er als unfreundlich oder unprofessionell beschrieben.

Bogatekin scheint die Kritik jedoch kaum zu kümmern. Er veröffentlicht Videos, in denen er sich über die Leute, die ihn kritisieren, lustig macht. Denn für ihn läuft es hervorragend. Nicht zuletzt, weil es auch für Zahide hervorragend läuft.

«Wie belastend ist es für dich?»

Während Bogatekin öffentlich gerne präsent ist, ist es um Zahide oftmals still. Interviews mit ihr sind rar, und über ihr Privatleben ist kaum etwas bekannt.

Das mag auch daran liegen, dass sie erst 15 Jahre alt ist – und deshalb häufig als «Kinderstar» bezeichnet wird. Wie der «Spiegel» berichtet, lehnen ihr Management und ihr Plattenlabel Interviewanfragen konsequent ab. Die Begründung: Zahide sei noch zu jung und müsse geschützt werden.

Das Magazin berichtet zudem über einen Influencer-Event, den Zahide besuchte und wo sie auf der Bühne ein paar Fragen «wie aus einem Freundschaftsbuch» beantwortete: «Was wolltest du früher werden? ‹Feuerwehrfrau.› Was ist das Erste, was du an einem Lazy Day zu Hause machst? ‹Im Bett liegen, auf mein Handy gucken, nichts machen.›»

Der Spiegel schreibt: «Dabei sind die wichtigen Fragen doch eigentlich: Wie belastend ist es für dich, auf der Strasse erkannt zu werden? Misstraust du Leuten, die du neu kennenlernst, weil sie womöglich nur an deinem Erfolg interessiert sind? Und: Hast du eigentlich Angst vor der Zukunft?»

Ja, was ist mit der Zukunft? Wie es mit Zahide weitergeht – und wie sie den Balanceakt zwischen Jugend und plötzlichem Ruhm meistert – bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Was sie hat und kann, davon träumen viele.