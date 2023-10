Sänger Chris Martin (links) steht neben Schlagzeuger Will Champion auf der Bühne. Coldplay und ihr Ex-Manager haben gegenseitig Klage eingereicht. Bild: Suzan Moore/PA Wire/dpa

Zwischen der britischen Band Coldplay und ihrem Ex-Manager gibt es Misstöne. Sie verklagen sich gegenseitig. Sie streiten sich um Provisionen und Tour-Kosten. Es geht um hohe Millionenbeiträge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coldplay hat grossen Ärger mit ihrem ehemaligen Manager Dave Holmes.

Holmes verklagt die Band um Sänger Chris Martin auf umgerechnet 11 Millionen Franken.

Coldplay hat mit einer Gegenklage reagiert und fordert von Holmes 15, 5 Millionen Franken. Mehr anzeigen

Die britische Popband Coldplay und ihr Ex-Manager Dave Holmes befinden sich in einem Rechtsstreit.

Einerseits geht es um ausstehende Provisionen, andererseits um übertriebene Tournee-Kosten der Band.

Jetzt muss ein Gericht darüber entscheiden, wer welche finanziellen Verpflichtungen hat, das berichtet die britische Zeitung «The Guardian».

Coldplay soll Ex-Manager 11 Millionen Franken zahlen

Dave Holmes hat von 2005 bis 2022 als Manager für Coldplay gearbeitet. Im August 2023 hat er schon eine Klage gegen die Band in England eingereicht. Er fordert eine Entschädigung von 10 Millionen Pfund (rund 11 Millionen Franken).

Seiner Ansicht nach resultiert dieser Betrag aus ausstehenden Provisionen, die ihm zustehen.

Der ehemalige Manager der Band behauptet zudem, dass diese Summe mit der Arbeit an zwei bislang unveröffentlichten Alben in Verbindung steht, an denen er angeblich gemeinsam mit der Band gearbeitet hat.

Coldplay-Frontmann Chris Martin reagiert mit Gegenklage

In einer neuen Gegenklage weist die Band um Frontmann Chris Martin nun Holmes' Ansprüche zurück.

Coldplay fordern laut «Guardian» Schadensersatz in Höhe von 14 Millionen Pfund (rund 15,5 Millionen Franken). In der Gegenklage behauptet Coldplay, ihr Ex-Manager habe die Tourkosten unverhältnismässig in die Höhe getrieben.

Zudem soll Holmes seine Beziehung zu den Bandmitgliedern genutzt haben, um Zugang zu Krediten zu erhalten.

Dave Holmes: «Anschuldigungen sind frei erfunden»

Auf die Gegenklage angesprochen, bezeichnet ein Sprecher von Dave Holmes die Anschuldigungen als «frei erfunden», wie er der «Times» mitteilt.

