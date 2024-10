Seit Ende 2022 drehte Streaming-Gigant Netflix eine Doku über Schlagerkönigin Helene Fischer. Doch die Doku wird nicht ausgestrahlt, obwohl der Film schon fertigproduziert war. KEYSTONE

Netflix drehte seit Ende 2022 eine grosse Doku mit Helene Fischer. Sie ist die erste deutsche Sängerin, die eine Netflix-Reportage erhalten sollte. Doch diese wird nicht ausgestrahlt – der Deal ist geplatzt.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Ende 2022 drehte Netflix eine aufwendige Dokumentation über Schlagerkönigin Helene Fischer.

Es ist die erste Reportage von Netflix über eine deutsche Sängerin.

Obschon der Streaming-Gigant den Film fertigproduziert hat, wird er nicht gezeigt.

Helene Fischer und Netflix wurden sich am Ende nicht einig, welche Szenen gezeigt werden sollten – und welche nicht. Mehr anzeigen

Taylor Swift, Lady Gaga oder Beyoncé – bisher kamen die grössten Musikstars in den Genuss einer Netflix-Dokumentation. In diesen sprachen die Chartstürmerinnen über ihre Höhen und Tiefen im Leben und gewährten seltene Einblicke in ihr Privatleben. So erzählte Taylor Swift, wie es zu ihren Essstörungen kam, und Lady Gaga, warum der Ruhm sie psychisch belastet.

Und als erste deutsche Sängerin wurde auch Schlagerkönigin Helene Fischer mit einer eigenen Netflix-Doku geadelt.

Seit Ende 2022 begleitete ein TV-Team Helene Fischer für einen Film. Die 40-Jährige gewährte Einblicke in ihre «Rausch»-Tournee, und auch ihr Unfall am Trapez im Juni 2023 sollte thematisiert werden. Zudem wurden Menschen aus ihrem privaten Umfeld interviewt.

Doch die Dokumentation über Helene Fischer wird laut Informationen von «Bild.de» nicht gezeigt. Obschon laut der deutschen Zeitung die Reportage schon parat war.

Der Grund? Nachdem Helene Fischer die Doku gesehen hatte, soll es zu Diskussionen gekommen sein. Es ging darum, welche Szenen drinbleiben – und welche nicht. Am Ende wurden sich Helene Fischer und der Streaminganbieter nicht einig – das Projekt ist geplatzt.

Helene Fischer wäre international noch bekannter geworden

Für die Netflix-Doku soll Fischer keine Gage erhalten haben, schreibt «Bild.de». Denn für die Schlagerkönigin wäre es eine Chance gewesen, international noch bekannter zu werden.

Vielleicht wäre Fischer damit ihrem grossen Traum einen Schritt näher gekommen. Wie Céline Dion in Las Vegas mit einer eigenen Show aufzutreten: «Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren, denn sie wäre auch dort durchaus sehenswert», sagte Fischer vor zwei Jahren der deutschen Zeitung.

Eine Stellungnahme von «Bild.de» liess Helene Fischers Management bisher unbeantwortet.

