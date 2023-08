Loco Escrito mit Freundin Michelle auf dem Roten Teppich der 15. Swiss Music Awards im Mai 2022. Der Zürcher Latin-Popmusiker bezieht seine Freundin gern in seine Arbeit ein. IMAGO/Bildagentur Monn

Loco Escrito bringt seinen neuen Song heraus – und erzeugt maximale Aufmerksamkeit dank lasziven Dance-Moves mit seiner Freundin im Badezimmer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Loco Escrito promotet seinen neuen Song mit Badezimmer-Video auf Instagram.

Darin sieht man den Musiker und seine Freundin leicht bekleidet und tanzend zum neuen Song.

Ein spontanes Video aus den Ferien, verrät Loco Escrito gegenüber blue News. Mehr anzeigen

Nur Promotion für seine Musik und professionellen Tätigkeiten? Fehlanzeige. Denn Loco Escrito vermischt gern Privates und Berufliches für maximales Aufsehen.

Sowieso teilt der Latin-Star mit seinen über 63'000 Followern gern alle möglichen Seiten seines Lebens – eben auch Privates. Von Fitnessstudio-Sessions über eine Autopanne bis hin zu Momenten mit seiner Freundin Michelle, mit der er sich 2022 zum ersten Mal gezeigt hat.

Und es beläuft sich nicht auf ein paar klassische Paarli-Pics. Zum Geburtstag gratuliert er seiner Flamme auf Instagram mit einem besonderen Foto. Darin sieht man die beiden bei einem Zungenkuss.

Leidenschaftlich geht es mit Michelle auch in seinem Musikclip «Bala Bala» zu und her, in dem immer wieder kurze Bilder einer Sexzene gezeigt werden. Oha.

Gewagte Song-Ankündigung

Und nun geht es in die nächste Runde mit gleich 2400 Likes, die es bis zu diesem Zeitpunkt für ein sexy Badezimmer-Video gibt, in dem die beiden Loco-Escrito-Followern ein paar Moves zu seinem neuen Song «Cosas de Amor» liefern, der am Freitag herauskommt.

Um seine Hüften trägt er ein Handtuch, während seine Freundin sich in einem Micro-Bikini zur Musik bewegt.

blue News verrät er: «Ich war gerade mit meiner Freundin in den Ferien. Das Video ist spontan entstanden, als ich aus der Dusche kam. Im Song geht es um ‹Sachen der Liebe›, deshalb war das auch sehr passend.»

Doch auch für einen Muttertags-Post vor drei Monaten gab es mehr als 3700 Likes. Darin überrascht der Latin-Star die Mutter eines Fans mit einem spontanen und sehr rührenden Auftritt. Er beendet den Song mit «Gracias Mama». Authentizität und Emotionen scheinen also auch eine Erfolgsschiene auf Instagram zu sein.

Sex zieht wieder einmal, denn die Anzahl an Likes ist doppelt so hoch, wie für seinen vorigen Post ohne weiblichen Einsatz und mehr als für alle anderen geteilten Inhalte.

