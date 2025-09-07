Amy Macdonald über die Schweizer: «Der Unterschied: Ihr habt Geld und wir sind arm» Beim Energy Air 2025 brachte Amy Macdonald das Stadion zum Kochen – und zeigte sich im Interview mit blue News als heimatverbundene Künstlerin mit einer grossen Schwäche für Schweizer Schokolade. 06.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amy Macdonald begeisterte beim Energy Air 2025 in Thun mit ihren bekannten Pop-Folk-Hits und grosser Publikumsnähe.

Im Interview verriet die Schottin persönliche Vorlieben, darunter ihre Abneigung gegen Bier und Whiskey sowie ihre Liebe zur Schweizer Natur und Schokolade.

Trotz internationalem Erfolg betonte sie ihre Verbundenheit zur Heimat und die Herausforderungen des Tourlebens. Mehr anzeigen

Gestern begeisterte Amy Macdonald am Energy Air 2025 die Fans mit ihrer unverkennbaren Mischung aus Pop und Folk. Die Schottin, die mit Songs wie «This Is the Life» vor über 15 Jahren den Durchbruch schaffte, nahm sich dabei auch Zeit für ein Gespräch mit blue News – und verriet sehr persönliche Seiten.

«Ich trinke kein Bier, weil ich es nicht mag und auch Whiskey trinke ich gar nicht. Ich sollte das als Schottin vielleicht gar nicht sagen», lachte Macdonald im Interview. Stattdessen schwärmt sie von der Schweiz: «Ihr habt so eine schöne Natur und ich liebe die Seen.» Besonders angetan hat es ihr auch die Schokolade, die für sie zu jedem Besuch dazugehört.

Am liebsten ist sie zu Hause

Seit ihrem Debüt im Jahr 2007 hat sich Macdonald als feste Grösse im internationalen Musikgeschäft etabliert, blieb sich und ihrem Stil aber stets treu. Trotz aller Tourneen und Auftritte bleibt ihr Herz in der Heimat. «Ich liebe mein Zuhause. Aus einem Koffer zu leben auf Tour ist nicht immer so cool, wie alle denken», erzählte die 38-Jährige offen.

Beim Energy Air zeigte Amy Macdonald, dass sie noch immer zu den Publikumslieblingen zählt, denn das Stadion sang alle Hits lauthals mit. Was Macdonald in Thun trieb und wie sie zur Schweiz steht, siehst du im Video.