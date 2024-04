ESC-Legende nennt Beatrice Egli «zu dick»

Beatrice Egli wurde im Alter von 18 Jahren von der damalige ESC-Ikone Lys Assia gemobbt. imago/Chris Emil Janssen

In den Charts grüsst Beatrice Egli regelmässig von ganz oben. Durch den Erfolg widerlegt sie auch die harten Worte, die eine ESC-Legende einst an die Schlagersängerin richtete.

Von Nummer-eins-Hits bis zur eigenen Show im Fernsehen: Beatrice Egli hat in der Schlagerwelt bereits einiges erreicht. Seit ihrem Triumph bei «Deutschland sucht den Superstar» 2013 zeigt der Karriereweg der Schweizerin stetig nach oben. Doch auch vor ihrem Castingshow-Durchmarsch bespielte die 35-Jährige bereits kleine und grosse Bühnen. 2007 etwa schaffte es Egli nach dem Sieg im Schweizer Vorentscheid zum «Grand Prix der Volksmusik». Dort folgte allerdings eine herbe Enttäuschung: An der Seite von ESC-Legende Lys Assia landete Egli auf dem letzten Platz.

Assia quittierte den Misserfolg mit einer harten – und unsachlichen – Kritik an ihrer damals 18-jährigen Duettpartnerin. Wie Egli nun im Podcast «Polaks Schlagertalk» schilderte, habe die mittlerweile verstorbene ESC-Ikone verbittert auf das Debakel reagiert: «Danach wurde von der Dame gesagt, die sehr etabliert schon war, viele Erfahrungen hatte: Ich war halt einfach zu dick und zu unerfahren für diesen Contest.» Das habe Egli damals enttäuscht und verletzt.

Beatrice Egli veröffentlicht Video mit Florian Silbereisen

Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Erinnerung an den Auftritt gemischte Gefühle bei Beatrice Egli auslöst. Im Gespräch räumte sie ein, Assia vor der Zusammenarbeit nicht gekannt zu haben. «Die war für mich eine alte Dame», erinnerte sie sich. Zudem hätten die Werke der ersten Gewinnerin des «Eurovision Song Contest» nicht unbedingt ihrem Musikgeschmack entsprochen: «Ich war da gerade einmal ein Teenie, hab natürlich auch Backstreet Boys und meine Schlagersachen gehört – da war sie aber auch nicht mehr aktuell.»

Lys Assia hatte harsche Worte für Beatrice Egli. Die ESC-Legende starb 2018 im Alter von 94 Jahren. imago/K.Piles

Mittlerweile tangiert Egli das harte Urteil Assias von einst ohnehin nicht mehr. Aus der Schlagerwelt ist die 35-Jährige längst nicht mehr wegzudenken. Erst am Mittwoch schürte sie bei ihren Fans die Vorfreude auf das Musikvideo zum Song «Das wissen nur wir», einer Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen. Wie die ersten Reaktionen auf einen Promo-Clip zeigten, können ihre Anhänger die Veröffentlichung des Musikvideos am Freitag kaum erwarten.

Pikant zudem: Egli schmiegt sich in dem Ausschnitt eng an Silbereisen an. Textzeilen wie «Doch das wissen nur wir / Was zwischen uns heut Nacht passiert / Hinter verschlossenen Türen / Werd' ich womöglich schwach bei dir» tun ihr Übriges, die Gerüchteküche um eine mögliche Liebelei der beiden Schlagerstars am Brodeln zu halten.

