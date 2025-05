Der deutsche Rapper Xatar soll tot sein. Bild: Wikipedia

Deutschrap-Legende Xatar ist unerwartet verstorben. Das berichtet zumindest der Journalist Rooz. Ein offizielles Statement der Familie fehlt noch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Rapper Xatar ist gestorben.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hiess, sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden. Mehr anzeigen

Der deutsche Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Das berichtet der deutsche Journalist und Moderator Rooz auf Instagram.

Warum der Musiker gestorben ist, ist aktuell noch unklar. Auch ein offizielles Statement von der Familie gibt es noch nicht.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hiess, sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden. Dies teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Farid Bang: «Möge deine Seele in Frieden ruhen»

Die Nachricht über den Tod des Musikers löste Bestürzung in der Szene aus. Immer mehr Rapper melden sich auf den sozialen Medien und posten gemeinsame Fotos.

Unter anderem schreibt Farid Bang unter ein gemeinsames Bild: «Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie.»

Und weiter: «Du hast Deutschrap als eine der grössten Legenden verlassen, ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten.»

Neben Farid Bang haben sich Xatars Kollegen Fler und Rooz auf Instagram bestürzt gezeigt.

Fler schrieb: «Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben. Für mich war Xatar einer der grössten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern…?»

