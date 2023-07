Partynacht am Openair Lumnezia: «Ich musste erst mein Zelt wieder finden»

Mit einem ziemlichen Feuerwerk hat Robin Schulz den Freitagabend am Openair Lumnezia auf der Mainstage beendet. Doch das Fest lief in Partyzelten und auf dem Campingplatz bis tief in die Nacht weiter.

