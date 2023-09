Eliana Burki hat sich international einen Namen gemacht mit ihrem Alphorn im Jazz, Funk oder Pop. Mit nur 39 Jahren ist sie an einem Gehirntumor gestorben. (Archivbild) Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die Alphornistin Eliana Burki verstarb im April 2023 an einem Hirntumor. Ihr Partner veröffentlicht nun die letzte Musik, die sie aufgezeichnet hat. Dabei erinnert er sich an das Wesen seiner Lebensgefährtin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eliana Burki ist im Alter von 39 Jahren einem bösartigen Hirntumor erlegen.

Posthum werden nun ihre letzten Songs veröffentlicht.

Ihr Partner Blas Ulibarri schreibt dazu eine herzliche Nachricht auf Instagram und kündigt die letzte Musik der Solothurnerin an. Mehr anzeigen

Im April 2023 verlor die Solothurner Alphornistin Eliana Burki den Kampf gegen einen bösartigen Hirntumor. Die Musikerin starb im Alter von 39 Jahren.

Die zweifache Mutter hinterlässt neben ihrer Familie noch ihre Musik. Nun – nur wenige Monate nach ihrem Tod – werden neue Lieder von ihr veröffentlicht. Dies zum Anlass ihres 40. Geburtstags, den sie am 13. September gefeiert hätte.

Ihr Partner Blas Ulibarri (49) schreibt auf Instagram: «Sie liebte Musik. Sie liebte es, Grenzen zu verschieben. Sie liebte es, zu inspirieren, aufzumuntern und zu ermutigen. Es sollte daher nicht überraschen, dass Eliana in den letzten Monaten ihres Lebens noch einmal neue Wege beschritt und mit vier neuen Liedern die musikalische und emotionale Bandbreite des Alphorns erforschte und erweiterte, wie nur sie es konnte.»

Patent Ochsner gab Einverständnis für ihre Texte

«Auf Alle Die» ist ein erster Song, der textlich an alte Bekannte erinnert: Patent Ochsner gab ihr das Einverständnis, die Zeilen aus «Für immer uf di» zu verwenden: «Für Eliana hatten sie offensichtlich eine tiefere Bedeutung, sie bringen ihre positive Lebenseinstellung zum Ausdruck.»

So hört man auf den Songs wieder die Stimme von Burki, die singt: «Auf all die Zeit, die vergangen ist, auf all die Zeit, die mir noch bleibt», schmerzliche Worte angesichts der Realität.

Ulibarri teilt ausserdem, wie er und Eliana Burki auf den Titel für die neuen Songs gekommen sind: «Es war der Moment, in dem ein Arbeitstitel für die Musik entstand, die Eliana geschrieben hatte, damals noch in Form von Notizen, die sie in ein Notizbuch gekritzelt hatte, oder als Fragmente von Melodien, die sie auf ihrem iPhone aufgenommen hatte. Und unter diesem Titel veröffentlichen wir heute die letzten vier Songs, die sie aufgenommen hat: ‹New Prayers for an Old World›.»

