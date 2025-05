Swiss Music Awards: «EAZ rettet die Welt» Diese und weitere Schlagzeilen wünschen sich die Schweizer Musikstars. 28.05.2025

An den Swiss Music Awards treffen sich die Schweizer Musikstars. Was sie über sich in den Medien lesen wollen und mit wem sie unbedingt noch zusammenarbeiten möchten, erfährst du im Video.

Redaktion blue News Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochabend fanden die Swiss Music Awards statt.

«Best Breaking Act» Kings Elliot wünscht sich noch viele weitere Awards, Rapper EAZ möchte die Welt retten.

Im Video verraten die Künstler*innen, was sie sich sonst noch wünschen. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend fand mit den Swiss Music Awards die bekannteste Musik-Preisverleihung der Schweiz statt. In 14 Kategorien wurden die Künstler*innen ausgezeichnet. Am Ende konnte Nemo jubeln: «The Code» ist der «Best Hit» des Jahres, Nemo ist «Best Solo Act».

Als «Best Group» durfte die ebenfalls mehrfach nominierte Berner Kult-Band Patent Ochsner ihren neunten Swiss Music Award entgegennehmen. Zum «Best Breaking Act» wurde Kings Elliot ernannt, zum «Best Live Act» wurde die erfolgreiche Mundartband Dabu Fantastic gekürt.

In der Kategorie «Best Streaming Artist» triumphierte wie schon vergangenes Jahr die Stubete Gäng. Und als «Most Rising Artist Social» Media hat sich das Ländler-Trio Rusch-Büeblä den Award verdient.

blue News hat die Musiker*innen an den Swiss Music Awards gefragt, was für Schlagzeilen sie gerne einmal über sich lesen möchten. Ihre Antworten findest du im Video.

Mehr zu den Swiss Music Awards