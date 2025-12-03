Künftig will das Gurtenfestival jeweils im Herbst mit dem sogenannten «First Act» einen ersten Akzent im Line-up setzen. KEYSTONE

Das Gurtenfestival gibt seinen ersten Headliner für 2026 bekannt: Lorde wird am 16. Juli auf der Hauptbühne stehen.

Das Gurtenfestival hat seinen ersten Headliner für das kommende Jahr bekannt gegeben: Die neuseeländische Sängerin Lorde wird am Donnerstag, 16. Juli 2026, auf der Hauptbühne des Berner Hausbergs auftreten.

Mit der frühzeitigen Verkündung startet das Festival eine neue Tradition. Künftig will das Gurtenfestival jeweils im Herbst mit dem sogenannten «First Act» einen ersten Akzent im Line-up setzen. Es soll ein bewusstes Statement sein, das für die Werte und die Ausrichtung des Festivals steht.

«Wir streben jedes Jahr aufs Neue danach, ein diverses Line-up zusammenzustellen, das die Vielfalt der Musikszene widerspiegelt», sagt der Leiter Booking Christoph Haller in einer Mitteilung. «Entsprechend liegt seit 2019 beispielsweise der Anteil weiblich gelesener Personen im Programm bei über 50 Prozent», so Haller.

Lorde wurde vor allem durch ihren Hit «Royals» bekannt, der 2013 an die Spitze der US-Singlecharts und weiterer internationaler Charts stieg. Mit nur 16 Jahren war sie die jüngste Künstlerin, die in den USA einen Nummer-eins-Hit hatte. Der Song wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet und ist einer der meistverkauften Singles aller Zeiten.