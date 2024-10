Pop-Titan Dieter Bohlen hat seiner Mutter Edith am Wochenende auf Instagram eine wunderbare Liebeserklärung gemacht. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa

Am Sonntag hat Dieter Bohlen seiner Mutter zum 90. Geburtstag eine Liebeserklärung gemacht. Nun verriet Edith Bohlen, dass er ihr jede Woche Blumen schicke und dass er «schon immer ein besonderer Junge war».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieter Bohlen hat seiner Mutter Edith am Wochenende zum 90. Geburtstag auf Instagram eine Liebeserklärung gemacht: «Die tollste Frau der Welt, meine Mama ...»

Nun revanchiert sich Mutter Edith Bohlen auf sympathische Weise – und schwärmt in der «Bild» von ihrem Sohn.

«Schon als Junge hatte er den Traum, später einmal berühmt zu werden. Ich bin unendlich stolz auf ihn», sagt Edith Bohlen. Mehr anzeigen

Dieter Bohlen gratulierte seiner Mutter Edith am Sonntag zum 90. Geburtstag und machte ihr auf Instagram eine wunderbare Liebeserklärung:

«Die tollste Frau der Welt, meine Mama ...»

Nun hat sich Edith Bohlen auf sympathische Weise revanchiert – und schwärmt in der Zeitung «Bild» in den höchsten Tönen von ihrem 70-jährigen Sohn.

Schon als Kind hatte Dieter Bohlen riesengrosse Träume

«Dieter war schon immer ein ganz besonderer Junge», sagt Mama Bohlen, «Ich kann mich gut daran erinnern, wie er als kleines Kind stundenlang mit seiner Gitarre in seinem Zimmer sass und eigene Lieder komponierte».

Und weiter: «Schon als Junge hatte er den Traum, später einmal berühmt zu werden. Ich bin unendlich stolz auf ihn.»

So dankbar der Musiker und DSDS-Juror Dieter Bohlen für die Liebe und das Verständnis seiner Mutter ist, genauso dankbar ist auch Edith Bohlen ihrem berühmten Sohn für dessen Zuneigung.

Dies übrigens nicht nur, weil Dieter Bohlen seiner Mama seit Jahren jeden Donnerstag einen Blumenstrauss schicken lässt. Nein, denn ihr Sohn habe sein Elternhaus auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Musiker nie vergessen.

Dieter Bohlen kümmert rührend um seine Eltern

Egal, wie stressig das Leben von Dieter Bohlen in den vergangenen Jahrzehnte auch war, der Musiker habe in all den Jahren nie vergessen, «woher er kommt».

«Man kann sich 100 Prozent auf ihn verlassen. Er hat sich immer rührend um uns gekümmert und war immer für uns da», sagt Edith Bohlen in der «Bild».

Und weiter: «Wenn ich ihn im Fernsehen sehe, bin ich so stolz auf das, war er sich erarbeitet hat und dass er sich nie hat unterkriegen lassen. Denn der Ruhm hat auch seine Schattenseiten.»

Es gibt noch etwas, das Edith Bohlen heute ganz besonders glücklich macht: dass ihr Sohn Dieter mit seiner Frau Carina seit 18 Jahren zusammen ist.

«Ich freue mich, dass er nach langer Zeit auch sein privates Glück gefunden hat», so Mama Bohlen.

