  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen Mega-Hochzeit Dua Lipa soll Anwohnern in Palermo über 5000 Franken Entschädigung gezahlt haben

Lea Oetiker

7.6.2026

Dua Lipa und Callum Turner sind seit 2024 ein Paar. (Archivbild)
Dua Lipa und Callum Turner sind seit 2024 ein Paar. (Archivbild)
Christoph Soeder/dpa

Dua Lipa feiert ihre Hochzeit in Palermo mit Sperrzonen und Protesten. Anwohner sollen dafür über 5000 Franken Entschädigung erhalten haben.

Lea Oetiker

07.06.2026, 12:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dua Lipa feierte ihre Hochzeit in Palermo mit grossen Einschränkungen für Anwohner und löste damit Proteste aus.
  • Betroffene sollen mit über 5000 Franken entschädigt worden sein.
  • Die Luxus-Feier kostete mehrere Millionen.
Mehr anzeigen

Dua Lipa und Callum Turner haben ihre Hochzeit mit einer aufwendigen Feier auf Sizilien begangen – und damit in Palermo für Aufsehen gesorgt. Die dreitägigen Festlichkeiten führten in Teilen der Stadt zu Sperrungen, Parkverboten und verstärkten Polizeikontrollen. Anwohner in den betroffenen Zonen mussten zudem Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen, die das Veröffentlichen von Fotos und Videos untersagten.

Die strikten Massnahmen sorgten für Unmut in der Bevölkerung. Mit Plakaten und Graffitis protestierten Bewohner gegen die Einschränkungen. Berichten zufolge wurden Anwohner für die Unannehmlichkeiten entschädigt, demnach sollen sie umgerechnet rund 5300 Franken erhalten haben, wie «Daily Mail» schreibt. Auch lokale Geschäftsinhaber wurden offenbar bezahlt, ihre Läden während der Feierlichkeiten geschlossen zu halten.

Hochzeit dürfte rund 3,6 Millionen Franken kosten

Die Kosten für das Promi-Event werden von Medien auf bis zu 3,6 Millionen Franken geschätzt. Ihren Höhepunkt erreichte die Feier am Samstagabend: Vor Gästen wie Charli XCX und Troye Sivan gaben sich die Sängerin und der Schauspieler erneut das Jawort. Die standesamtliche Trauung hatte bereits Ende Mai in London stattgefunden.

Für Glamour sorgte auch das Hochzeitsoutfit: Dua Lipa trug eine diamantbesetzte Robe, entworfen von Donatella Versace. Musikalisch begleitet wurde der Abend unter anderem von Elton John, der für das Paar performte. Die Feier fand in der Villa Valguarnera bei Palermo statt, wo die Gäste zudem von einem Spitzenkoch kulinarisch verwöhnt wurden.

blue News testet den «Dua-Drink»: «Das ist das hässlichste, was ich jemals getrunken habe»

blue News testet den «Dua-Drink»: «Das ist das hässlichste, was ich jemals getrunken habe»

Die Sängerin Dua Lipa trinkt gerne Cola Zero mit Essiggurkenwasser und Jalapeño-Saft gemischt. Damit du keine Bauchschmerzen kriegst, testet die blue News Redaktion den aussergwöhnlichen Drink für dich.

09.10.2024

Meistgelesen

Warum du am Flughafen fast immer in der falschen Schlange stehst
Tierschützer reichen Beschwerde gegen Migros-Werbung ein
«Vielleicht sind Freundschaften das zukunftsfähigere Modell als Beziehungen»
«Das war's», sagte er nach dem Horror-Unfall – heute stehen sie wieder in der Manege
Mutmasslicher Täter von Winterthur sträubt sich – Justiz kommt nicht an sein Handy