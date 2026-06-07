Dua Lipa und Callum Turner sind seit 2024 ein Paar. (Archivbild) Christoph Soeder/dpa

Dua Lipa feiert ihre Hochzeit in Palermo mit Sperrzonen und Protesten. Anwohner sollen dafür über 5000 Franken Entschädigung erhalten haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dua Lipa feierte ihre Hochzeit in Palermo mit grossen Einschränkungen für Anwohner und löste damit Proteste aus.

Betroffene sollen mit über 5000 Franken entschädigt worden sein.

Die Luxus-Feier kostete mehrere Millionen. Mehr anzeigen

Dua Lipa und Callum Turner haben ihre Hochzeit mit einer aufwendigen Feier auf Sizilien begangen – und damit in Palermo für Aufsehen gesorgt. Die dreitägigen Festlichkeiten führten in Teilen der Stadt zu Sperrungen, Parkverboten und verstärkten Polizeikontrollen. Anwohner in den betroffenen Zonen mussten zudem Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen, die das Veröffentlichen von Fotos und Videos untersagten.

Die strikten Massnahmen sorgten für Unmut in der Bevölkerung. Mit Plakaten und Graffitis protestierten Bewohner gegen die Einschränkungen. Berichten zufolge wurden Anwohner für die Unannehmlichkeiten entschädigt, demnach sollen sie umgerechnet rund 5300 Franken erhalten haben, wie «Daily Mail» schreibt. Auch lokale Geschäftsinhaber wurden offenbar bezahlt, ihre Läden während der Feierlichkeiten geschlossen zu halten.

Hochzeit dürfte rund 3,6 Millionen Franken kosten

Die Kosten für das Promi-Event werden von Medien auf bis zu 3,6 Millionen Franken geschätzt. Ihren Höhepunkt erreichte die Feier am Samstagabend: Vor Gästen wie Charli XCX und Troye Sivan gaben sich die Sängerin und der Schauspieler erneut das Jawort. Die standesamtliche Trauung hatte bereits Ende Mai in London stattgefunden.

Für Glamour sorgte auch das Hochzeitsoutfit: Dua Lipa trug eine diamantbesetzte Robe, entworfen von Donatella Versace. Musikalisch begleitet wurde der Abend unter anderem von Elton John, der für das Paar performte. Die Feier fand in der Villa Valguarnera bei Palermo statt, wo die Gäste zudem von einem Spitzenkoch kulinarisch verwöhnt wurden.