Ed Sheerans gigantische Steuersumme enthüllt

Ed Sheeran zahlt hohe Steuern und ist ein grosszügiger Spender, denn: Ich habe genug, um mich wohlzufühlen, und der Rest kommt anderen zugute.» Chris Pizzello/Invision/dpa

Sänger Ed Sheerans riesige Steuersumme wurde enthüllt, nachdem er sich im vergangenen Jahr eine Gagensteigerung von zehn Millionen Pfund gegönnt hat. Die Steuern zahlt er gern, Geld bedeutet ihm nicht so viel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Popstar Ed Sheeran hat letztes Jahr fast 20 Millionen Franken verdient.

2022 hat der 32-Jährige zirka 170'000 Franken wöchentlich an Steuern bezahlt.

Er bezahle gerne seine Steuern, denn Geld bedeutet ihm nicht so viel, sagt er. Der Hitparadenstürmer unterstützt mit seinen Einnahmen viele Wohltätigkeitsorganisationen. Mehr anzeigen

Singer-Songwriter Ed Sheeran (32) kassierte im Jahr 2022 stolze 18,3 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 20 Millionen Franken) und damit eine Gehaltserhöhung von zehn Millionen Pfund (fast 11 Millionen Franken) gegenüber dem Jahr 2021.

Insgesamt setzte er im vergangenen Jahr 23,6 Millionen Pfund (etwa 25,9 Millionen Franken) um. Der Brite übergab aber auch mehr als acht Millionen Pfund (etwa 8,7 Millionen) an Steuern an das Finanzamt.

Dies ganz im Sinne seines Versprechens, mit seinem Reichtum «Menschen zu helfen». Der Musiker aus Suffolk legt Wert darauf, seine Steuerlast nicht zu verringern, wie «The Mirror» weiter meldet.

«Ein grosser Teil meines Geldes geht an Wohltätigkeitsorganisationen.»

Das Dokument, das vergangene Woche an die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Verwaltungsbehörde Companies House geschickt wurde, enthielt konkret 3,1 Millionen Pfund (etwa 3,4 Millionen) Körperschaftssteuer und eine Rechnung über fünf Millionen Pfund (5,4 Millionen) für seine Tourneefirma.

Umgerechnet hat Sheeran damit im vergangenen Jahr 158'917 Pfund (etwa 170'000 Franken) pro Woche an Steuern gezahlt. Das ist etwa das Fünffache des durchschnittlichen britischen Jahresgehalts.

Ed Sheeran: «Ich habe genug»

Über seinen Reichtum befragt, sagte Ed Sheeran einmal: «Bei mir heisst es ‹einen Penny verdienen, einen Penny ausgeben›. Sobald es reinkommt, geht es wieder raus. Es bedeutet mir nicht so viel. Ich lege mehr Wert darauf, dass es meinen Freunden und meiner Familie gut geht. Ein grosser Teil meines Geldes geht an Wohltätigkeitsorganisationen oder an Kinderkrankenhäuser in der Nähe meines Wohnortes. Ich habe genug, um mich wohlzufühlen, und der Rest kommt anderen zugute.»

Der «Perfect»-Sänger veröffentlichte Ende September sein siebtes Album, nur vier Monate nach «Subtract» (Mai 2023), das seine Trauer und Depressionen nach dem Gesundheitszustand seiner Frau und dem Tod seines Freundes Jamal Edwards thematisierte. Im krassen Gegensatz dazu richtet «Autumn Variations» den Fokus auf seine Freunde.

Sheeran erklärte, er habe «Songs geschrieben, einige aus ihrer Perspektive, einige aus meiner, um festzuhalten, wie sie und ich die Welt zu dieser Zeit sahen».

Mehr Videos aus dem Ressort