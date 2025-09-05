Das Energy Air geht in die nächste Runde. blue News

Am Samstag steigt in Thun das Energy Air – mit einem internationalen Line-up, zehntausenden Fans und einer grossen Sommerabschluss-Party unter freiem Himmel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag, 6. September 2025 , steigt in Thun das 13. Energy Air mit über 20’000 Besucherinnen und Besuchern, Türöffnung ist um 15.30 Uhr, Konzertbeginn um 18.00 Uhr.

Auf der Bühne stehen internationale und nationale Acts wie Amy Macdonald, Michael Patrick Kelly, Leony, Ray Dalton, Calum Scott und Anna Rossinelli.

Anreise ist per Extrazügen und -bussen oder mit limitierten Parkplätzen möglich; zusätzlich gibt es eine Aftershowparty und einen Livestream.

blue News ist am Samstag dabei und zeigt dir die Show im Live-Stream. Mehr anzeigen

Es ist so weit. Das Energy Air geht in die nächste Runde. Am Samstag findet die grosse Sommerabschluss-Party zum 11. Mal statt. Das erste Konzert beginnt um 18.00 Uhr, mit Türöffnung ab 15.30 Uhr und endet gegen 22.15 Uhr. Das Festival wird unter freiem Himmel durchgeführt – völlig wetterunabhängig.

Die Tickets sind zwar kostenlos, aber schwierig zu kriegen. Um ein Ticket zu ergattern, musst du bei Radio Energy anrufen, eine SMS schicken oder dein Glück online versuchen. Für die Gewinner lohnt es sich auf jeden Fall – die Namen auf der Setlist sprechen für sich.

Die Acts am Samstag Leony, Hit-Produzentin mit energiegeladenen Live-Auftritten.

Michael Patrick Kelly, bereits 2017 begeistert er bei Energy Air in Bern.

Anna Rossinelli, charmante Sängerin mit unverwechselbarer Stimme.

Kamrad, Live-Act mit grossem Publikumsauftritt.

ÁSDÍS, isländische Newcomerin mit atmosphärischem Electro-Pop.

Amy Macdonald, erstmals mit dabei – mit mitreissenden Songs.

Jule X, Berner Rapper («Dr DJ isch») – einer der angesagtesten Schweizer Rap-Acts.

Ray Dalton, US-Sänger mit energiegeladenen Performances.

Calum Scott, bringt emotionale Gänsehaut-Stimmung auf die Bühne.

Riku Rajamaa, finnischer Gitarrist und Singer-Songwriter mit eigenem Sound. Mehr anzeigen

So kommst du hin – und wieder zurück

Mit dem ÖV: Die SBB stellen Extrabahnzüge zur Verfügung, die speziell zum Festival verkehren. Tickets bis zur Haltestelle «Thun, Arena Thun» sind notwendig, sonst gibt es eine Busse.

Zwischen Bahnhof Thun und Stockhorn Arena fahren von 14.00 bis 00.30 Uhr Extrabusse. Zur Aftershowparty im Hotel Seepark verkehren ab 22.45 Uhr zusätzliche Busse.

Mit dem Auto: Parkplätze sind begrenzt, nur mit P+R-Beschilderung erreichbar. Es fährt Shuttlebus vom Parkplatz zur Arena. Parktickets (CHF 20.-) sind im Webshop verfügbar – allerdings limitiert.

Was erwartet dich vor Ort?

Neben den Konzerten bietet das Energy Air: Eine Aftershowparty ab 22.30 Uhr im Hotel Seepark (Eintritt CHF 10, ab 18 Jahren). Zusätzlich wird die Show auf energy.ch/air für alle, die daheim bleiben, live übertragen.

In der Stockhorn Arena sorgen verschiedene Food-Stände für die nötige Verpflegung. Andere Attraktionen bieten Unterhaltung neben dem Bühnenprogramm. Und das braucht es, denn es kommen viele nach Thun.

Schon in früheren Jahren kamen über 20'000 Musikfans nach Thun – etwa 2022, als 13 nationale und internationale Acts auftraten. Auch für 2025 ist ein ähnlich grosses Publikum zu erwarten.

Mehr Videos aus dem Ressort