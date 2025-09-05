  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Energy Air 2025 20'000 Musikfans feiern zu Amy Mcdonald und Co.

Samuel Walder

5.9.2025

Das Energy Air geht in die nächste Runde.
Das Energy Air geht in die nächste Runde.
blue News

Am Samstag steigt in Thun das Energy Air – mit einem internationalen Line-up, zehntausenden Fans und einer grossen Sommerabschluss-Party unter freiem Himmel.

Samuel Walder

05.09.2025, 21:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag, 6. September 2025, steigt in Thun das 13. Energy Air mit über 20’000 Besucherinnen und Besuchern, Türöffnung ist um 15.30 Uhr, Konzertbeginn um 18.00 Uhr.
  • Auf der Bühne stehen internationale und nationale Acts wie Amy Macdonald, Michael Patrick Kelly, Leony, Ray Dalton, Calum Scott und Anna Rossinelli.
  • Anreise ist per Extrazügen und -bussen oder mit limitierten Parkplätzen möglich; zusätzlich gibt es eine Aftershowparty und einen Livestream.
  • blue News ist am Samstag dabei und zeigt dir die Show im Live-Stream.
Mehr anzeigen

Es ist so weit. Das Energy Air geht in die nächste Runde. Am Samstag findet die grosse Sommerabschluss-Party zum 11. Mal statt. Das erste Konzert beginnt um 18.00 Uhr, mit Türöffnung ab 15.30 Uhr und endet gegen 22.15 Uhr. Das Festival wird unter freiem Himmel durchgeführt – völlig wetterunabhängig. 

Die Tickets sind zwar kostenlos, aber schwierig zu kriegen. Um ein Ticket zu ergattern, musst du bei Radio Energy anrufen, eine SMS schicken oder dein Glück online versuchen. Für die Gewinner lohnt es sich auf jeden Fall – die Namen auf der Setlist sprechen für sich.

Die Acts am Samstag

  • Leony, Hit-Produzentin mit energiegeladenen Live-Auftritten.
  • Michael Patrick Kelly, bereits 2017 begeistert er bei Energy Air in Bern.
  • Anna Rossinelli, charmante Sängerin mit unverwechselbarer Stimme.
  • Kamrad, Live-Act mit grossem Publikumsauftritt.
  • ÁSDÍS, isländische Newcomerin mit atmosphärischem Electro-Pop.
  • Amy Macdonald, erstmals mit dabei – mit mitreissenden Songs.
  • Jule X, Berner Rapper («Dr DJ isch») – einer der angesagtesten Schweizer Rap-Acts.
  • Ray Dalton, US-Sänger mit energiegeladenen Performances.
  • Calum Scott, bringt emotionale Gänsehaut-Stimmung auf die Bühne.
  • Riku Rajamaa, finnischer Gitarrist und Singer-Songwriter mit eigenem Sound.
Mehr anzeigen

So kommst du hin – und wieder zurück

Mit dem ÖV: Die SBB stellen Extrabahnzüge zur Verfügung, die speziell zum Festival verkehren. Tickets bis zur Haltestelle «Thun, Arena Thun» sind notwendig, sonst gibt es eine Busse.

Zwischen Bahnhof Thun und Stockhorn Arena fahren von 14.00 bis 00.30 Uhr Extrabusse. Zur Aftershowparty im Hotel Seepark verkehren ab 22.45 Uhr zusätzliche Busse.

Mit dem Auto: Parkplätze sind begrenzt, nur mit P+R-Beschilderung erreichbar. Es fährt Shuttlebus vom Parkplatz zur Arena. Parktickets (CHF 20.-) sind im Webshop verfügbar – allerdings limitiert.

Was erwartet dich vor Ort?

Neben den Konzerten bietet das Energy Air: Eine Aftershowparty ab 22.30 Uhr im Hotel Seepark (Eintritt CHF  10, ab 18 Jahren). Zusätzlich wird die Show auf energy.ch/air für alle, die daheim bleiben, live übertragen.

In der Stockhorn Arena sorgen verschiedene Food-Stände für die nötige Verpflegung. Andere Attraktionen bieten Unterhaltung neben dem Bühnenprogramm. Und das braucht es, denn es kommen viele nach Thun.

Schon in früheren Jahren kamen über 20'000 Musikfans nach Thun – etwa 2022, als 13 nationale und internationale Acts auftraten. Auch für 2025 ist ein ähnlich grosses Publikum zu erwarten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Alvaro Soler: «Von meiner Tochter getrennt zu sein, ist super hart»

Alvaro Soler: «Von meiner Tochter getrennt zu sein, ist super hart»

Wie klingt es, wenn Popstar Alvaro Soler spontan einen Sommerhit mit der Blockflöte komponieren will? Was macht es mit ihm, seine einjährige Tochter zu Hause zurückzulassen? Antworten gibt es in den Videos.

13.07.2025

Meistgelesen

Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
Die Nati überrollt den Kosovo und tütet den Sieg ein
Kann man den US-Arbeitsmarktzahlen jetzt noch trauen?
Alcaraz macht das Break und ist wieder dran
Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»

Mehr aus dem Ressort

Stars und grosse Emotionen in Thun. Das letzte Sommerfestival ruft – gewinne Tickets fürs Energy Air

Stars und grosse Emotionen in ThunDas letzte Sommerfestival ruft – gewinne Tickets fürs Energy Air

Fans müssen stark sein. Helene Fischer sagt traditionelle Weihnachtsshow ab

Fans müssen stark seinHelene Fischer sagt traditionelle Weihnachtsshow ab

Doku sorgt für Unmut. TV-Sender wirft Film über Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm

Doku sorgt für UnmutTV-Sender wirft Film über Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm

Videos aus dem Ressort

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Nächster Halt: Zürich. 2026 startet die Limmatstadt ihre eigene Fashion Week – ein mutiger Schritt auf den internationalen Laufsteg. Aber braucht die Schweiz diesen Mode-Hype wirklich, oder ist es nur ein Versuch, mitzuspielen? Blue News war beim Pre

04.09.2025

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

So entsteht feministische Haircouture

So entsteht feministische Haircouture

Hairsytlistin Manuela Fankhauser bringt mit ihren Haarkreationen kosmischen Feminismus ins Rampenlicht bei der ersten Basler Fashionweek. blue News blickt hinter die Kulissen der Haircouture-Show.

03.09.2025

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

So entsteht feministische Haircouture

So entsteht feministische Haircouture

Mehr Videos