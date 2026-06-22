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Er entdeckte Whitney Houston Legendärer Musikproduzent Clive Davis mit 94 Jahren gestorben

dpa

22.6.2026 - 18:55

Der Musikproduzent ist im Alter von 94 Jahren gestorben. 
Der Musikproduzent ist im Alter von 94 Jahren gestorben. 
dpa (Archivbild)

Stars wie Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel und Whitney Houston hat Clive Davis zu Mega-Karrieren verholfen. Jetzt ist der legendäre Musikproduzent im Alter von 94 Jahren gestorben.

,

DPA, Redaktion blue News

22.06.2026, 18:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Clive Davis ist im Alter von 94 Jahren in New York gestorben.
  • Der legendäre Musikproduzent entdeckte Stars wie Whitney Houston und Barry Manilow.
  • Davis prägte die Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mit.
  • In seiner 2013 erschienenen Autobiografie «The Soundtrack of My Life» bekannte sich Davis zu seiner Bisexualität.
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Der legendäre Musikproduzent Clive Davis, der Stars wie Whitney Houston und Barry Manilow entdeckt hat, ist tot. Davis sei im Alter von 94 Jahren in New York gestorben, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie und sein Management. Zuvor war der Musikproduzent Medienberichten zufolge mit Atemwegsproblemen in einem Spital gewesen.

Neben Houston und Manilow förderte Davis auch Stars und Bands wie Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Pink Floyd, Patti Smith, Alicia Keys und Aerosmith – und prägte damit die Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mit. Zu seinem 90. Geburtstag hatte sich der Produzent selbst noch eine riesige Party in New York mit dutzenden Stargästen und eine Mini-Dokuserie geschenkt. Ansonsten hatte er sich aber bereits weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgezogen. 

Davis musste sich das College selbst verdienen

Geboren wurde der Produzent 1932 im New Yorker Stadtteil Brooklyn in eine jüdische Familie hinein. Seine Eltern starben kurz nacheinander, als Davis gerade ins College gekommen war. «Ich hatte dann noch 4000 Dollar, um durch das College und das Jura-Studium zu kommen», sagte der Star-Produzent einmal in einem Interview. Um Stipendien zu bekommen, musste Davis seinen Notendurchschnitt hoch halten. «Das hat mir eine gute Arbeitsmoral eingebracht.»

Nach dem Abschluss arbeitete er als Anwalt und kam schliesslich zur Musik-Firma Columbia, bevor er mehrere eigene Labels gründete. Der mehrfache Grammy-Gewinner ist seit dem Jahr 2000 auch Mitglied der Ruhmeshalle des Rock and Roll. Privat scheiterten zwei Ehen, aus denen Davis vier Kinder hat. In seiner 2013 erschienenen Autobiografie «The Soundtrack of My Life» bekannte sich Davis zu seiner Bisexualität. «Erst im mittleren Alter, nach zwei gescheiterten Ehen, habe ich – wenn es um Beziehungen ging – über das Geschlecht hinaus geschaut.»

Davis: Whitney Houston war «stimmliches Genie»

Eine seiner bedeutendsten beruflichen Entdeckungen sei Whitney Houston gewesen, sagt Davis im Rückblick. «Wir hatten eine sehr enge berufliche Beziehung von dem Zeitpunkt im Jahr 1983 an, an dem ich sie entdeckt habe. (...) Sie war ein stimmliches Genie. Sie konnte einen Song transformieren und völlig anders machen.» 2022 erschein mit «I Wanna Dance with Somebody» ein unter anderem von Davis produzierter Film über die 2012 gestorbene Sängerin.

Er vermisse Houston sehr, ebenso wie die 2018 gestorbene Sängerin Aretha Franklin, sagte Davis. «Sie und ich wurden sehr gute Freunde. Wir sind zusammen essen gegangen und haben über das Leben geredet. Sie hat nie zugegeben, dass sie unheilbar krank war. Bis ein paar Wochen vor ihrem Tod haben wir noch gequatscht.»

«I Wanna Dance With Somebody». Wieso war Whitney Houston so einzigartig? Schau selber!

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Am meisten hörte Davis die Musik von Bruce Springsteen

Am meisten höre er aber die Musik von Bruce Springsteen. «Ich liebe alles von Springsteen. Von dem Moment, in dem er seinen Vertrag unterschrieben hat, bis zu seinen Broadway-Auftritten – ich habe ihn ein Leben lang beobachtet.»

An seinem Leben habe er «alles geliebt», sagte Davis vor wenigen Jahren dem «Rolling Stone». «In die Platten-Branche zu gehen und mein Leben der Musik zu verschreiben, war unglaublich erfüllend und befriedigend in jeder Hinsicht.»

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