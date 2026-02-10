Steff La Cheffe nimmt eine Auseit. sda

Kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums «Stoff» zieht Steff la Cheffe die Notbremse. Die Berner Musikerin verschiebt Release und Konzerte – und spricht offen über Überlastung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Steff la Cheffe verschiebt ihr neues Album «Stoff» sowie mehrere geplante Konzerte.

Die Musikerin begründet den Schritt mit mentaler und körperlicher Erschöpfung.

Sie kündigt eine Auszeit an und will sich melden, sobald es Neuigkeiten gibt. Mehr anzeigen

Eigentlich hätte es ein Neustart werden sollen. In gut zwei Wochen sollte das neue Album «Stoff» erscheinen, ab April standen mehrere Konzerte auf dem Programm. Doch nun kommt alles anders.

Auf Instagram wendet sich Steff la Cheffe direkt an ihre Fans – mit einer ehrlichen, persönlichen Botschaft. In den vergangenen Monaten hätten ihr Team, ihre Band und viele Wegbegleiter «unglaublich viel Herzblut» in das Projekt gesteckt. Gleichzeitig habe sich in dieser intensiven Phase jedoch vieles angestaut, das sie belaste.

«Ich merke, es ist zu viel»

«Ich habe lange versucht, alles irgendwie zusammenzuhalten, aber ich merke ehrlich gesagt: Es ist einfach zu viel», schreibt sie. Kopf und Körper bräuchten dringend Ruhe.

Die Konsequenz: eine Auszeit auf unbestimmte Zeit. Die Entscheidung sei ihr «nicht leicht gefallen», aber notwendig. Sowohl die Veröffentlichung von «Stoff» als auch die geplanten Konzerte werden verschoben.

In den Kommentaren melden sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen mit Genesungswünschen. Auch Festivalveranstalter und Kulturschaffende sprechen ihr öffentlich Mut zu.

Wann es musikalisch weitergeht, ist offen. Steff la Cheffe verspricht lediglich: «Ich melde mich wieder, sobald es Neuigkeiten gibt.» Und richtet zum Schluss noch einen Wunsch an ihre Community: «Passt gut auf euch auf.»