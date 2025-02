Italien tobt wegen diesem ESC-Song – kommt es zum Eklat?

Mit dem Lied «Espresso Macchiato» will Tommy Cash am ESC auftreten. Italien hat daran gar keine Freude.

In Italien gibt es Proteste gegen den Rapper Tommy Cash. Mit dem Lied «Espresso Macchiato» soll er Estland beim 69. Eurovision Song Contest (ESC) in Basel vertreten. Der Song strotze vor Stereotypen gegen Italien, so der Vorwurf der italienischen Regierungspartei Lega.

Der Konsumentenschutzverband Codacons hat Beschwerde eingereicht bei der European Broadcasting Union (EBU), der Organisatorin des ESC. Demnach sei «Espresso Macchiato» ein Song, der die Italienerinnen und Italiener beleidige. Der Text enthalte Stereotypen über Italien und die Italiener, «die mit den üblichen Klischees wie Kaffee und Spaghetti, aber vor allem Mafia und Zurschaustellung von Luxus in Verbindung gebracht werden».

Das Lied übermittle die Botschaft von einem Volk, das in organisiertes Verbrechen verstrickt ist, was unannehmbar sei, hiess es in einem Schreiben von Codacons.

Populär und höchst umstritten

Ein Lied, «das eine ganze Nation beleidigt und die Gefahr birgt, falsche Botschaften zu vermitteln» dürfe nicht zur Teilnahme an der Eurovision zugelassen werden, hiess es weiter. Auch der Vizepräsident des italienischen Senats, der Lega-Politiker und Ex-Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio, rief die Organisatoren des ESC zum Ausschluss von Tommy Cashs Lied aus dem Wettbewerb auf.

Tommy Cash ist wegen seines surrealen Stils populär. Der 33-jährige Rapper, Tänzer, Produzent und bildender Künstler präseniert seine Texte auf Englisch. Er ist bekannt für sexuell explizite Textthemen und provokante Musikvideos.

Italien sollte beim ESC vom Sieger des Sanremo-Songfestivals, dem Liedermacher Olly, vertreten werden. Dieser hat jedoch noch nicht entschieden, ob er am Songwettbewerb teilnehmen wird. Sollte er verzichten, wird Italien vom Zweitplatzierten beim Sanremo-Festival, dem toskanischen Liedermacher Lucio Corsi, vertreten. Der 69. ESC findet vom 13. bis zum 17. Mai in Basel statt.